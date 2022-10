支持率跌至新低，特拉斯是否会成为英国历史上最短命的首相

昨天,英国首相特拉斯在接受英国广播公司采访时表示,承认自己在制定经济政策时犯下的错误,但她拒绝辞职下台,表示将领导保守党参加下届大选。

来源:Google

这位上任仅40多天的新英国首相的支持率已经跌至历史新低,据英国民调机构YouGov的数据显示,工党目前的支持率在52%,保守党的支持率为22%。特拉斯的净支持率已经跌至-70,比在曝出“派对门”的前首相约翰逊还要低。

来源:YouGov

导致特拉斯支持率急速下滑的原因在于在其上任时制定的“迷你财政预算“,即进行大规模的减税,旨在刺激经济。但该计划与央行的紧缩政策背道而驰,而市场预期该计划带来的经济增长无法抵消政府债务大幅增长的风险,因此英镑曾一度暴跌至历史低点的1.0336。

特拉斯在接任英国首相后面对的是千疮百孔的英国,即通胀高居两位数,能源价格高企,地缘政治分裂。而特拉斯在上任后没有摆清楚自己的定位,意图做撒切尔夫人第二。殊不知自己的主要任务在于尽量减少前任首相约翰逊执政时期带来的负面影响,降低经济自由落体的风险,即使在无力改变经济走向衰退,即不犯错便是合格的。

特拉斯在上台时采取行动冻结能源账单,即通过政府借款进行补贴。随后正常的操作应该是政府向富人征收更多的税来弥补财政缺口,但特拉斯却反其道而行之,进行了减税的操作,结果直接对金融稳定性产生了冲击。

特拉斯的减税政策为在明年4月将基本所得税率从20%下调到19%,将所得税的最高税率从45%下调至40%,取消原定于明年将企业所得税从19%上调至25%的计划。对富人的大规模减税直接引起了国内民众的强烈不满。

从经济学发展规律来看,一个经济体在高速发展的时候,市场需求旺盛,企业扩大产能,价格持续上涨,造成通货膨胀。等价格涨到一个临界值的时候,民众消费不起,产能过剩的产品无法销售出去。这个时候经济将开始降温,企业库存积压严重,盈利收缩甚至走向亏损。等经济走向通缩时政府开始进行减税,降低企业的生产成本,经济开始重新走向复苏。

然而今年由于俄乌战争导致能源危机,输入性通胀透支了英国民众的消费能力。民众手上并没有钱,在这个时候减税对于他们来说起不到更多的作用,然而对富人减税就是触了众怒。于是,前任财政大臣克沃腾被解雇,这位在任仅38天的前财政大臣是英国历史上任期第二短的财政大臣,第一位是伊安·麦克劳德,他在1970年7月20日因心脏病去世,在位时间30天。

杰里米·亨特接替上任财政大臣职位,立马发表声明称将取消大规模减税计划中的“几乎所有“措施。可以看出特拉斯对当前英国政府的掌控力已经越来越弱。

来源:Google

特拉斯会被解雇么?

特拉斯是通过党内投票上任首相的,根据保守党的规定,她对领导层挑战享有12个月的特赦。然而,在民众和保守党内部的逼迫压力下,那她可能会面临不得不下台的局面。

另一个选择是保守党改变他们的规则,允许对她的领导权进行投票。如果有足够多的保守党议员提交了对特拉斯的不信任信,就有可能出现这种情况,并任命一位新的继任者接替她。本·华莱士、里希·苏纳克和彭妮·莫当特是目前谈论的三位首相人选。

如果保守党能在接下来的两周内将特拉斯赶下台,那她将成为英国历史上任期最短的首相。而英国目前历史上最“短命“的首相是乔治·坎宁,他是在1827年8月8日因病去世,在位时间119天。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.