AI的狂欢还能持续多久？债务协议的结果会如何影响后市？

自ChatGPT带火了AI概念后,作为该产品开发商OpenAI的芯片供应商,英伟达在上个季度出售了42.8亿美元的数据中心芯片,该领域的销售增长自2016年以来增长了约30倍。华尔街充分认可其在AI领域的龙头地位,上周曾创下单日24.37%的涨幅,周五继续走高,目前市值来到9620亿美元,距离“万亿美元市值俱乐部”仅剩一步之遥。

英伟达CEO黄仁勋趁热打铁,在5月29日(北京时间)的演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200已经投入量产,将为高性能计算和复杂的AI运算提供动力;并为游戏推出全新定制AI模型代工服务,增强游戏玩家的沉浸感;以及与全球最大广告公司WPP展开合作,利用生成式AI制作广告。

在股价实现了历史性的飙升之后,铺天盖地的利好相继袭来,这场 AI的狂欢盛宴似乎还没有终结,该行业在未来的发展前景目前仍被普遍看好,其可能成为带动第四次技术革命的主力军。不过对于投资者而言,最为关心的问题在于,以当前价格介入是否仍具有可观的回报。

AI的爆发促使美国三大股指在5月形成了明显的分化,即道指弱,纳指强,标普500震荡的局势。道指由于受美国债务违约风险的影响持续走弱,然而纳指由于AI股的强势表现淡化了对美国债务违约的担忧。随着上周末美国白宫与共和党达成了初步协议,市场风险偏好在周一开盘的时候得到进一步的提振,各国股指期货(美国、日本、欧洲股指)相继出现高开,然而后续均出现了高开低走的情形。周二亚盘时段,亚太地区表现相对疲软,日本、澳大利亚、中国股市均在上半场表现低迷。

债务协议将面临国会考验

该债务协议包含以下几个重要内容:

冻结当前31.4万亿的债务上限,并延期两年

限制开支,将24年的非国防开支预算缩减至22年水平,25年的开支涨幅控制在1%

收回未使用的COVID资金

缩减政府福利,提高无需工作直接领取政府食物救济的年龄门槛,从49岁提高至54岁。

全面改革能源许可证的审批流程,加快审批效率。

该协议将在本周送往国会进行通过,可能会受到两党很多人员的反对。虽然延长了债务上限两年避免了民主党在明年大选会遭受债务违约风险从而丢失选票,但缩减了政府福利也损害了民主党进步派的利益。而共和党极右翼对于麦卡锡同意将债务上限提高表示强烈的反对,表示将极力阻止协议在众议院通过。



目前的潜在风险在于,如何说服两党中的极左和极右人士在参众两院顺利通过协议,出现拖延的概率仍然较高,会打击市场的风险偏好情绪。



当然,债务上限协议是两党博弈的工具,真正发生违约的概率非常低。

若债务协议顺利通过国会,对于市场是否进一步利好

若协议立法生效后,下一步政府将会在短期内发行大量债券来维持运作,从目前的美国债务时钟的数据来看,美国实际债务为31.8万亿,而债务上限为31.4万亿,即在触及债务上限后美国财政部挪用TGA账户中的存款维持政府运作。因此政府会发债并首先弥补这个窟窿。

来源:US National Debt Clock(5月30日)

接下来两年政府将通过发债来筹集资金维持运作,问题点在于发行的债券谁来接手。考虑到目前短期市场利率已经达到5%,意味着可能需要再度提高市场利率才有可能吸引到买家,也就是美联储需要进一步进行加息。

美联储作为美债的最大持有者,此次可能并不会过多的接手新发的政府债券。自2020年疫情爆发以来,美联储的资产负债表规模从4万亿飙升至8万亿以上。在去年开始了缩表,但目前的资产负债表规模仍然在8万亿规模之上,并且我们看到了3月爆发了地区银行业危机后美联储的资产负债表规模出现了短期反弹,意味着美联储在当时已经向市场注入了一定的流动性,由此我们也看到了美国通胀的粘性。从目前来看,美联储的首要目标需要抑制通胀至2%以下,如果这次在充当接盘美债的主力军则会使通胀产生上行风险,意味着美联储前10次加息的努力白费。

美联储资产负债表

来源:TradingEconomics

因此,这个重担将落在了华尔街机构和境外投资者身上,而这意味着将从当下的市场中抽取流动性,这对于当下金融市场可能是个利空。不过我们现在也看到了一番景象,纳斯达克、欧洲股市、日本股市在近一段时间内飙升。因此,我们也可以假设,当下股市的飙升是为了预留出充足的调整空间,防止在市场被抽取流动性时出现股市崩盘的迹象。对于华尔街机构而言,在AI赚足了钞票后,美联储只需要暗示接下来仍有加息的空间并且在一定时间内不会降息,美债对于投资者而言就具有充分的吸引力。

股市接下来的趋势将会怎样的?

通过上文论述,我们推算出美联储可能采取超出市场预期的加息措施来提高美债的吸引力,并且也符合当下通胀存在粘性的需求。对于6月而言,唯一的变数在于美国5月劳动力市场数据和通胀数据,若出现了工资增速放缓,新增就业放缓,失业率走高,即在短期对股指形成利空(5月5日公布的劳动力市场数据超预期强劲,股市上涨,如图中标红圈处)。若通胀数据出现明显放缓,或提高6月美联储暂停加息的预期,这意味着市场的短期调整压力。

纳斯达克100指数 NDAQ Cash —— 日线图

来源:CMC Markets(5月30日)

即使6月出现暂停加息,也并不意味着7,9月美联储会结束加息,此后可能仍需要观察进一步的数据作出指引。根据前文的指引,美联储有可能在7,9月仍有加息的空间,这对于股市反而是阶段性的利好。



因此,我们可以大致预演以下接下来纳指可能出现的走势:

纳斯达克100指数 NDAQ Cash —— 周线图

来源:CMC Markets(5月30日)

中长期走空的逻辑:货币政策进入尾声,结束加息则意味着经济增长低于潜在趋势,AI概念热度消退,AI产品的真正成熟落地需要时间(有可能发生在下一次放水时期)。

解决债务危机的一些方法

1. 发动战争消灭债主(可能性极低)

2. 不断提高债务上限(治标不治本,气球越吹越大总有爆的一天)

3. 通过AI发动第四次技术革命,大幅提高社会生产力,缩减成本,使政府实现扭亏为盈。(目前来看最靠谱)



