至暗时刻已过？恒生指数是否迎来抄底时机？

自2月中旬以来,随着疫情在香港的爆发,每日新增和死亡人数呈现井喷式增长。叠加海外的风险,例如俄乌地缘政治冲突,外部监管扰动,中概股的退市风险。恒生指数陷入了非理性抛售,自2月13日以来连续四周暴跌。跌破20000整数大关,一路触及18000低点。

18000这个位置已经远低于疫情爆发时的低点21000附近,基本与2015年股灾时持平。这体现出在监管和政治冲突的背景下,欠缺流动性的港股往往表现的更加脆弱,但同时也体现出市场对于港股的过分悲观情绪,市场估值也降低至多年来的低点。虽然港股经历了外资的大幅撤离,但南向资金持续保持着强劲的流入势头,近一个月净买入约520亿元。

香港恒生指数 —— 周线图

南向资金历史走势

而自3月以来,可以明显的看出香港地区疫情的峰值已过,每日新增和死亡人数均录得大幅度的下跌,而地区的防控限制也将迎来逐步放松。

而在海外风险方面,近期俄乌双方持续保持每周一次的谈判频率,并且在近期也传出一些积极的信号,在昨日的谈判中,俄罗斯称将撤出部分在基辅与切尔尼戈夫的军队。乐观情绪继续推动着全球股市的反弹。

而在监管方面,中美监管机构在设法解决影响在美上市中国公司的审计纠纷,希望尽快实现有效和可持续的合作。

《中国证券报》在3月27日援引与中国监管机构关系密切消息人士的话说,中美监管机构在周日的一次线上会议上中表示了双方都充分意识到彼此需努力寻找解决问题的办法,以期尽快实现有效和可持续的合作,并称这符合两国资本市场和全球投资者的最佳利益。

《中国证券报》还表示,中国证监会称,近期与美国监管机构的会谈高效、坦诚及专业。

而在内部政策方面,国务院金融稳定发展委员会表示,中国政府继续支持各类企业到境外上市。3月16日国务院金融委,召开专题会议,会议强调,有关部门要切实承担起自身职责,积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策。对市场关注的热点问题要及时回应。凡是对资本市场产生重大影响的政策,应事先与金融管理部门协调,保持政策预期的稳定和一致性。

而在上市公司方面,阿里一度加码股份回购,规模已达250亿美元 ,上调比例约66.7%,回购将持续至2024年3月底,这是中概股史上最大规模的回购计划。

继阿里之后,其他中概巨头也纷纷开展回购行为。

小米在3月24日耗资近5000万港币回购340.94万股后,次日再耗资约4986.7万港元回购346万股。

3月25日,腾讯以每股352.8港元至265港元的价格回购83.8万股,耗资约3亿港元。网易、BOSS直聘、富途证券、微盟集团等亦纷纷宣布,执行从数千万元到数亿元不等的股票回购计划。

因此,情绪上的回暖促使了香港恒生指数重新回到了21000上方。虽然目前国际形势、监管仍面临不确定性,市场再短期仍有反复磨底的需求。但至暗时刻已过,之前的悲观情绪的宣泄有些过度。目前投资者可关注的两个防守区域位于21000和20000。



