一周展望：市场风向转变的一周？美联储2022年第一次利率会议重磅来袭！俄乌会谈或迎来曙光，商品市场能否再振雄风？

现货黄金在上周强势上涨至一年半以来的高点2070.7美元/盎司后迅速回落,在周五收盘时价格定格在1988.32美元/盎司。白银周五日高触及26美元后迅速回落,最终收于25.86美元/盎司。

国际油价周五小幅收涨,但创下了去年11月以来的最大跌幅。美国WTI原油在触及近14年来高点131.83美元后迅速下挫,最终收于109.92美元/桶;布伦特原油在触及140.69美元迅速下挫,最终收于114.03美元/桶。

美国三大股指高开低收,标普500指数录得收跌1.23%,报4207.07点;纳斯达克指数收跌2%,报13305.47点;道琼斯指数收跌0.68%,报32964.15点。

美联储或将在本周会议上加息25个基点

周四北京时间2:00,美联储将公布利率决议,市场预期此次会议将加息25个基点至0.5%。随后美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。

虽然美国的2月非农就业数据表现强劲,通胀数据续刷40年新高,但地缘政治的风险为全球供应链带来新的隐患,经济增速的放缓将迫使美联储在货币政策上维持适度和灵活。而是否会在5月的利率会议上加息50个基点取决于3月和4月的通胀数据。因此,美联储自3月以来的政策基调已经属于“由鹰转鸽“的表现。因此,在市场充分消化完加息预期后,随着周四的利空出现,美股或将迎来转机。

标普500指数上周表现依旧低迷,录得下跌2.4%。但在4150附近迎来支撑。该区域自去年6月受到多次下跌试探后成功反弹,因此价格有望在此处迎来阶段低点。如若不幸失守,投资者可参考下方整数关口4000点。

标普500指数 SPX500 —— 日线图

图片来源:CMC Markets

俄乌第四次会谈将在本日举行

俄乌的第四轮会谈将在当地时间14日10点30分举行,谈判将以视频形式举行。

此前,俄乌谈判俄罗斯代表团成员斯卢茨基表示,在与乌克兰的谈判中取得了“实质性进展“。他期望这可以转化为双方共同立场,并转为”将要签署的文件“。

乌克兰代表团也表示,未来几天与俄罗斯的谈判可能会有结果。

普京也在上周五表示,与乌克兰的谈判出现了一些积极的转变。双方也表示,不排除泽连斯基和普京会晤的可能性。

如果双方的谈判在本周取得实质性结果,这将提振市场的风险情绪,打压市场的避险情绪。因此,对于全球股市将有提振的作用,而因情绪推动上涨的黄金、原油恐继续下挫。

商品市场能否再振雄风?

在上周四的文章: 高出不胜寒,黄金又现单日暴跌 80 美金,原油单日暴跌超10% ,欧美股市纷纷大涨,曙光初现? 有提出,如若黄金在经历单日暴跌后的几个交易日中不能止跌并再次挑战高点2070后,金价恐重现2020年8月之后的趋势。

上周五金价在尝试突破2000失败后迅速回落,最低触及1958.62美元/盎司,最终收于1988.32美元/盎司。周一开盘,黄金的弱势趋势延续,目前价格在1975美元附近。

从日线级别的RSI指标来看,已经出现了明显的背离迹象,因此价格恐继续有回落风险。

从当前形势来看,需要观察金价能否再次站上2000上方,如若失败,金价恐面临大幅度的回撤,价格恐跌至1880美元/盎司,随后维持高位的震荡。趋势恐与2020年8月一样。

现货黄金 XAUUSD —— 日线图(2020年8月 – 2021年4月)

图片来源:CMC Markets

现货黄金 XAUUSD —— 日线图

图片来源:CMC Markets

油价近期冲高回落,但整体多空情绪较为平衡。俄乌谈判的积极信号打压了油价的强势多头。但伊核协议的不确定性对油价也起到了支撑作用。据伊朗国家媒体报道,伊朗革命卫队宣布对伊拉克库尔德地区埃尔比勒在3月13日的导弹袭击进行负责。而这也为伊朗重返欧佩克+蒙上了阴影。

油价的高价主要源于地缘政治冲突和欧佩克国家的限制增产。但供应的平衡终究会到来,如果俄乌的战事不会进一步升级,欧佩克或将在年中开始逐步放开产能,油价的牛市或迎来终点。

美国WTI原油从日线级别仍处于上升趋势中,暂时没有见顶迹象,因此价格或仍有反复。投资者可观察日线级别的上升趋势线支撑100整数关口,预计此处将迎来激烈的多空争夺。

美国WTI原油 —— 日线图

图片来源:CMC Markets

其他重要事件和数据

恐怖数据来袭——美国2月零售销售数据大幅度萎缩

周三北京时间20:30,美国将公布2月零售销售月率,市场预测为0.6%,与上个月的3.8%对比出现了大幅度的萎缩。反映出美国在能源价格飙升的背景下,消费者信心受到打击,导致美国在2月的零售消费端表现惨淡。

数据的惨淡预期将使美联储的政策谨慎,为先前过于鹰派的加息预期进行降温,防止急刹车带来的经济崩溃。因此,美联储接下来的加息节奏也会受到美国3月和4月的零售数据表现。如若数据能出现明显的回暖,将为美联储接下来的加息节奏带来信心。

英国央行预期将在本周继续加息25个基点

周四北京时间20:00,英国央行预期将利率水平提高25个基点至0.75%。

英国央行此前表示,消费者预计明年通胀将加速至4.3%,高于一个月前的预测水平3.2%。这远远高于英国央行2%的目标。

在能源价格飙升的背景下,货币市场押注英国央行将在今年多次加息,其中到6月时将累计加息100个基点,分别为2次25个基点和50个基点。这意味着英国央行将在接下来的三次利率会议上连续加息。考虑到现在的地缘冲突带来的不确定性,此次会议大概率将加息25个基点。

澳大利亚货币政策会议纪要 —— 周二

周二北京时间8:30,澳联储将公布2月的货币政策会议纪要。

从目前的澳联储的基调来看,对于当前的通胀没有给予明确的结论,即不确定高通胀是否会持续,这将取决于接下来两到三个月的表现。而澳联储也表示可以承受住短期的高通胀期。

因此在货币政策上预期将不会激进,市场预期澳联储不会在今年年中之前进行加息,大部分经济学家预计将在8月迎来首次加息。而近期强势的商品货币澳元主要源于商品价格的飙升,如若避险情绪降温,商品价格的回落和澳联储的谨慎论调也会限制澳元的涨幅,预计仍处于低位震荡趋势。

日本央行利率决议 —— 周五

日本央行将在周五北京时间7:30公布利率决议,继续维持-0.1%的目标不变。

据日本央行官员表示,即使在能源、大宗商品成本推高通胀的背景下,当前日本的经济和物价状况不允许撤回刺激措施,将耐心地继续放松货币政策,以持续实现物价目标。除非出现第二轮通胀效应,比如工资上涨,否则收紧政策是不合适的。

因此,虽然日本迎来了成本驱动型的通胀,但这并不像其他的西方国家一样带来了工资的螺旋形上涨,因此,日本仍旧没有办法保持2%的可持续性通胀。全国货币政策环境将持续宽松。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.