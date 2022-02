开战!全球股市暴跌!黄金一飞冲天直逼1950,布伦特原油冲破100!

今日,普京发表电视讲话,决定在乌东部顿巴斯地区开战特别军事行动,此消息引发市场巨震。

根据最新消息,乌克兰外长Kuleba声称:普京对乌克兰发动了全面战争,乌克兰将进行自卫。

市场消息显示:俄罗斯军队对基辅附近的乌克兰军营和通讯中心发动空袭。据国际文传电迅社:俄罗斯军队已经到达马里乌波尔(乌克兰东部城市)和敖德萨(乌克兰南部城市)。

在此背景下,乌克兰已宣布关闭全国领空,乌克兰总统泽连斯基宣布:乌克兰全境将进入战时状态。

俄罗斯的国防部表示:俄罗斯武装部队没有兑乌克兰城市进行任何导弹或火炮袭击,只攻击了乌克兰军事基础设施。对乌克兰民众没有威胁。乌克兰的基础设施,防空系统,军用机场和飞机遭到了高精度武器的摧毁。

就在昨日美国总统拜登宣布制裁北溪2号项目后,俄罗斯总统普京今日予以反击。他表示,扩大北约在乌克兰的基础设施是不可接受的,这让俄罗斯的安全和生存受到挑战。普京表示,俄罗斯与乌克兰之间的民族矛盾是不可避免的,这是时间问题。俄罗斯将寻求乌克兰非军事化,不会让乌克兰拥有核武器。

但普京表示,俄罗斯不会占领乌克兰。

美国总统拜登回应,将对俄罗斯实施“严厉制裁”,并将与北约盟国协调以确保做作出强有力的回应。美国将继续向乌克兰提供支持和援助。

美元兑俄罗斯卢布USD/RUB涨幅超7%,VIX恐慌指数飙升超7%,现报32.4。



美元兑卢布 USD/RUB —— 日线图图片来源:CMC MarketsVIX恐慌指数 —— 1小时图图片来源:CMC Markets

美国股指期货闻讯下挫,三大股指均跌超2%。欧洲股市暴跌,德国DAX 40指数日内跌超3%。澳大利亚200指数跌幅超3%



纳斯达克指数 NDAQ —— 日线图图片来源:CMC Markets德国 DAX 40指数 —— 周线图图片来源:CMC Markets恒生指数日内重挫超800点,恒生科技指数重挫5%,哔哩哔哩跌超9%,阿里巴巴跌超7%,腾讯跌超4%,恐慌情绪蔓延。香港恒生指数 —— 日线图图片来源:CMC Markets在市场的恐慌情绪下,黄金日内大涨,日内最高涨至1949.07美元/盎司,现报1943美元/盎司;现货白银日内最高触及25整数关口,现报25.1美元/盎司。现货黄金 XAUUSD —— 日线图图片来源:CMC Marekts原油价格大幅飙升,布伦特原油突破100整数关口,此为2014年9月以来首次站上100美元大关;美国WTI原油最高触及98.79美元/桶。布伦特原油—— 日线图图片来源:CMC Markets



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.