美股迎来开门红，苹果市值破3万亿美元，黄金大幅跳水逾30美金，后市怎么看？

美国三大股指昨日集体高收,道指涨0.50%,报36553.5点;纳指涨1.04%,报16504.12点;标普500指数涨0.53%,报4794.39点。

其中新能源汽车板块领涨全市,特斯拉涨13.5%,价格上破1200关口,最终收于1199.75美元。特斯拉汽车第四季度交付量创纪录,2021年全年累计交付93.6万辆;法拉第未来涨14.1%;理想汽车涨0.75%;蔚来汽车涨5.65%;小鹏汽车跌0.12%;福特汽车涨4.81%,通用汽车涨4.33%。

美股半导体板块走高,台积电涨7%;AMD涨4.41%;英伟达涨2.41%;英特尔涨3.32%。

在经济重启和美联储加息预期的背景下,美股银行股普涨,此前获巴克莱银行上调评级至超配的富国银行涨5.73%,高盛涨3.34%,美国银行涨3.8%,摩根大通涨2.12%,摩根士丹利涨2.07%。

苹果公司成为美国首家市值3万亿美元的上市公司,刷新历史纪录。

1月3日,苹果公司盘中涨3%,最高至182.88美元,市值突破3万亿美元,稳居全球市值第一。

苹果公司的市值在近年来迎来爆发性上涨,从1万亿到2万亿用了两年时间,从2万亿到3万亿只用了一年零5个月。

苹果公司暴涨的原因,一方面是由于在新冠疫情期间,居家生活和办公增大了对电子产品的需求,使苹果公司的财务数据空前亮眼,在2021财年中,苹果公司的营收同比增长33%,刷新纪录,这也为苹果公司股价的节节攀升提供了强大的基本面。

苹果公司也致力于打破用户对其缺乏创新的认知,在2021年发布了众多产品,iphone 13系列好评如潮,并且发布全新14英寸和16英寸的Macbook Pro,其采用性能升级后的M1 Pro和M1 Max芯片。以及推出AirTags,并计划于今年发布AR眼镜,丰富苹果的产品线。

此外,苹果公司股价的持续上涨说明了苹果资本回报计划的力量,自2012年开始,苹果就 开始支付季度股息并回购股票,根据标准普尔全球市场情报公司(S&P Global Market Intelligence)的数据,截至目前,苹果在回购股票上已经花费了4670多亿美元。在2021财年,回购金额高达855亿美元。

股票回购通过减少市场上的股票供应,有效地将资金返还给投资者,从而提高了股票价格。此外,减少股票数量会增加每股收益,这是许多基于价值的投资者用来判断股票的指标。

苹果公司是否还能高歌猛进?

苹果公司庞大的业务范畴,高度的品牌忠诚度给予其稳定的创收能力,这也保证了苹果公司创造充足现金流的能力,从而使苹果能继续进行股票回购计划和维持科研开发能力。伯恩斯坦分析师托尼·萨科纳吉(Toni Sacconaghi)预测,到2026年,苹果将能够继续回购3%至4%的流通股,而不承担净债务——苹果近年来一直在借债以推动其资本回报计划,但其支出已被其现金储备所抵消。

苹果公司一般会在4月份更新其股东回报计划以及第二季度财务业绩。花旗分析师预计,苹果将宣布另外900亿美元的回购,并将股息提高10%。

虽然苹果公司的基本面良好,但投资者仍旧不能忽视在2022年美联储加息所带来的市场风险,美股科技股的爆发性上涨是建立在美联储空前的宽松货币政策背景下。当美联储在今年进入加息周期后,作为科技龙头的苹果,即使拥有优秀的基本面,也或将受到其货币政策收紧的影响,因此在宏观环境下,苹果恐难以走出连续的牛市行情。

此外,虽然苹果公司致力于丰富其产品线,但对于iphone 的依赖仍然较大。鉴于iphone13的优异表现,苹果能否在今年的产品发布会上继续向用户投放惊喜是个未知数,换机潮恐不会过高。

虽然苹果的虚拟现实业务表现强劲,并且预计将在今年发布AR眼镜,但由于其高昂的售价,难以向广大普通用户普及,因此对于苹果公司总营收的贡献将非常有限。因此,现阶段的股价上涨也得益于对其概念的提前消化。

从周线级别来看,苹果公司的上升趋势完好,但在指标上已经处于RSI的超买阶段,因此投资者需要关注苹果市值能否维稳在3万亿上方,如若不能形成进一步突破,价格恐面临短期回落的风险,投资者可关注下方的趋势线支撑处进行跟踪布局。下方支撑:165,160。

苹果公司 AAPL —— 周线图

图片来源:CMC Markets

黄金跳水后能否重拾涨势?

在经济重启的乐观情绪下,美债收益率昨日录得大幅上涨,10年期美债收益率升至6周高点,美元指数上涨0.6%,重回96上方。现货黄金未能突破关键的压力区域1830,承压下挫,跌破1800关口。今日开盘,亚市黄金温和反弹,价格目前运行于1800上方,而在4小时的结构中,价格维稳在上行趋势中,因此不能判定价格由此转跌。

黄金在本周也将迎来众多考验,美国周三的ADP就业人数和周五的失业率、季调后非农就业人口将给黄金市场带来巨大波动。从目前的数据预期显示,美国12月的非农就业相比前值将录得较大增长,失业率稳步下降,但就业市场的稳步复苏属于市场的预期范围之内,如果数据没有出现大幅超预期的表现,黄金的价格可能不会大幅承压受挫。

黄金的价格在接下来的两个交易日的表现将格外重要,如若价格能维稳在1800上方运行,出现止跌反弹行情,价格有望再次上行。

现货黄金 XAUUSD —— 4小时图

图片来源: CMC Markets



