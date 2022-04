标普首席经济学家警告，俄德贸易破裂可能会引发金融动荡

标普首席经济学家保罗-格林沃尔德(Paul Gruenwald)周二在接受CNBC的采访中警告称,如果俄罗斯和德国之间出现“贸易破裂”,可能会引发金融震荡。

沃尔德在CNBC的" Squawk Box Asia "节目中表示,"从经济下行的角度来看,有多种因素会起到助推作用,但真正能改变宏观形势的是俄罗斯和欧洲之间某种形式的贸易破裂。"

“这不仅仅是切断天然气供应,是德国停止购买或者俄罗斯切断天然气供应,”他补充道。

在俄乌战争爆发之后,包括美国、欧盟、日本和加拿大等国都对莫斯科实施了制裁。欧盟正在考虑是否禁止从俄罗斯进口石油,并承诺最终将其对俄罗斯天然气的依赖减少三分之二。

俄罗斯方面则要求“不友好”国家为天然气支付卢布,这些国家指的是那些为了孤立俄罗斯而对乌克兰实施严厉经济制裁的国家。

欧盟大约40%的天然气来自俄罗斯的管道,其中约四分之一经过乌克兰。德国大约一半的天然气来自俄罗斯。

沃尔德补充说:“我们有能源问题,我们有商品价格问题,我们有欧洲进口的工业投入,比如镍、钛和其他类似的东西。”

研究主管彼得·马丁在周二的一份报告中写道:“如果疫情突显了缩短供应链的必要性,那么俄乌战争突显了拥有可靠贸易伙伴的重要性,这些力量可能导致全球贸易的持久重组,全球经济变得更加区域化。”

德国和俄罗斯之间的贸易

沃尔德指出,德国和俄罗斯之间的贸易破裂可能会对德国制造业造成影响。德国是除美国和中国之外的全球三大制造业中心之一。在德国,制造业是工业中最重要的部门,占总生产的79%。而德国的制造业自去年9月份以来因能源成本的急剧攀升,已经连续五个月出现负增长。

“这将会传导到更低的GDP增长,更低的就业增长,更低的消费信心,然后从中得到一种宏观的金融冲击。因此,这就是我们所担心的那种可能会改变局势的情况。”沃尔德强调。

德国联邦统计局(Federal statistics Office)的数据显示,2021年德国和俄罗斯之间的贸易额同比大幅增长,商品价值飙升34.1%,至598亿欧元(合650亿美元)。

去年德国从俄罗斯的进口大幅增长,与2020年相比增长了54.2%。出口也出现增长,但增速低于进口,为15.4%。

该机构称,德国出口到俄罗斯的主要产品包括汽车、机械、拖车和化工产品。俄罗斯对德国的主要出口包括原油、天然气、金属和煤炭。

俄罗斯占德国对外贸易总额的2.3%,是2021年德国在欧盟以外进口的第四大重要国家。

因此,在欧盟正式通过对俄罗斯实施的第五轮制裁,包括禁止进口煤炭、木材、化学品和其他产品时,德国也进行了拖延政策,将原定为90天的过渡期,硬生生拖到120天。德国煤炭进口商协会主席贝特表示,之前从俄罗斯进口的煤炭,可以被美国、南非、澳大利亚和哥伦比亚等国所替代,但是要面临更高的支付价格,因为面临更长的运输周期。值得注意的是,相比于俄罗斯天然气来说,煤炭是欧盟最容易切断的俄欧能源贸易。即使欧洲致力于在今年摆脱对俄罗斯的能源依赖,但仅仅靠几个月的过渡期是远远不够的,欧洲的衰退或已经不可避免。



