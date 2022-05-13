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美、英紧缩路径对比，英国央行是否谨慎过了头？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

13 May 2022, 05:30

国央行在上周加息了25bp后，在政策未来走向方面却发出了温和的信号，这被解读为鸽派加息。 尽管货币政策委员会（MPC）仍然担心通胀上行风险(有三名成员投票赞成加息50个基点)，但它认为经济正处于衰退的边缘(一些成员宁愿不发出任何进一步紧缩即将到来的信号)。有两名委员认为进一步加息是不合适的，这体现出MPC内部的分歧越来越大。

 

因此，英国央行的谨慎与美联储的激进形成了鲜明对比，后者已将收紧步伐加快至50个基点。并且鲍威尔表示美联储可能在6、7月的会议各加息50bp。英国和美国经济之间的许多相似之处，本文通过比较英、美两国的宏观背景，来讨论两国央行在政策信息传递方面存在差异是否是合理的。

 

能源价格冲击方面

 

英国央行持谨慎态度的主要原因是英国的生活成本危机。俄乌战争推升了能源和粮食价格的大幅上涨。英国食物消费超40%来源于进口，是美国的两倍。并且，欧洲的天然气价格涨幅也远高于美国。预计到年底，英国的能源冲击预计将比美国大得多，因为美国在最新的通胀数据报告中已经显示，能源贡献的通胀在减少，汽油价格下降明显。根据高盛预计在年底英国能源对通胀的贡献大约是美国的两倍。因此，英国的高通胀的持续时间将比美国更长，峰值的出现也会更晚，英国央行预计今年通胀率可能会达到10%，明年可能会下降。两年内下降至约2%。预计能源价格飙升对英国家庭消费增长的影响将比美国更大，明年第四季度将降至1%以下。

 

 

财政政策方面

 

首先，英国的财政政策仍然支持增长，而美国的财政政策急剧转弱。具体来说，预计今年英国财政增长的推动力约为1pp，而美国则拖累超2pp

 

其次，英国的金融状况收紧程度明显较低。高盛的美国金融状况指数(FCI)自去年末以来收紧了约200个基点，为2020年7月以来最紧张的水平。预示着第二季度的增长将受到显著拖累。然而，英国金融状况仅收紧了约50个基点，因为尽管英国央行加息，英镑仍处于走弱的趋势。

 

劳动力市场方面

 

首先，英、美两国都看到了非常快速的就业增长，两国失业率均降至4%以下，接近于疫情前的水平。但劳动力市场都处于紧缺状态。

 

英国方面，2022年一季度职位空缺数量上升至128.8万，创历史新高，比去年同期增加了49.24万人，比上一季度增加了50200个。

 

但季度增长率继续下降，2022年第一季度降至4.1%，为2020年6月至8月以来的最低水平。一季度职业空缺率略有上升，每100个员工岗位的空缺数量达到4.2。

图片来源：Statista

 

美国方面， 2022年3月，美国就业岗位空缺数量较前一个月增加20.5万个，达到1154.9万个。就业岗位持续短缺。零售业和耐用品制造业的职位空缺分别增加了15.5万个和5万个。运输、仓储和公用事业的职位空缺减少6.9万个。与此同时，创纪录的450万美国人辞职，辞职率上升到3%，职业空缺率高达7.1%。劳动力缺口表明，美国劳动力市场比英国更过热。

 

图片来源：Statista

 

第二，这两个经济体的工资增长都非常强劲。高盛的工资追踪器显示两国涨幅已经攀升到同比5%左右，大大高于新冠疫情之前的速度。展望未来，预计英国和美国的工资增长将保持稳固，超过2%的通胀率。

图片来源：Goldman Sachs Global Investment Research, Haver Analytics

 

 

潜在通胀压力方面

 

未来潜在的通胀压力远远超过了目标，英国核心CPI同比上涨将在2022年达到峰值约6%。虽然随着供应瓶颈的可能减弱，核心通胀率或有所放缓，但两国明年的通胀率可能都将显著高于2%。此外，两国长期通胀预期指标也有所上升，将高于平均水平。然而，英国的增长看起来更明显，而美国，远期预期利率仍明显稳定在2%左右。

 

加息路径方面

 

英国央行MPC对经济增长前景的谨慎态度也表明，它认为中性利率会比FOMC设定的低的多，英国央行委员桑德斯表示，中性利率可能在1.25% - 2.5%之间，且存在不确定性。这意味着在政策恢复到更正常的水平之前，加息的空间要小得多。而美联储FOMC估计的中性利率2% - 3%，在政策达到中性设定之前，后者有较大的加息空间。

 

由此表明，英国央行加息的空间和周期可能比美联储要短很多。但它也表明，鉴于持续的通胀压力，英国央行未来仍有大量紧缩措施。渣打银行表示，预计英国央行将加息至1.5%后停止加息，预计在6月和8月各加息25bp，然后停止加息以评估新的经济数据，预计利率将在明年达到2%的峰值。而高盛的预测将在今年加息至1.75%，明年将达到2%峰值。并且预计英国央行将在今年夏季开始出售资产。

图片来源：Goldman Sachs Global Investment Research, Haver Analytics, Bank of England, Federal Reserve

 

与美联储相比，英国央行的谨慎看起来有些过头，因为通胀压力同样持续存在且长于美国，劳动力市场仍然紧缺，但宏观政策相较于美国仍有较多利好因素。因此经济前景或许没有英国央行所预期的那样悲观。如果经济增长势头在今年下半年好于预期，英国央行可能需要效仿美联储提高加息的力度。

 

 


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