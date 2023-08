中国电动汽车电池制造商与南美锂资源国家的合作能否带来新兴市场的锂投资机会？

中国是世界第三大锂生产国。 但是,根据 Visual Capitalist 的数据,它的市场份额仅为 13%,落后于澳大利亚和智利,这两个国家的市场份额分别为 52% 和 25%。

另一方面,中国是迄今为止全球最大的锂离子电池生产国。 这促使许多新兴市场与中国企业合作,以促进其电动车行业的发展。 其中值得注意的是拉丁美洲所谓的“锂三角”——阿根廷、玻利维亚和智利。

拉丁美洲国家提供资源,中国企业提供专业技术,双方都将从电动汽车电池合作伙伴关系中获益。

中国企业开发南美锂矿



根据外交关系委员会的数据,中国是南美洲最大的外国贸易伙伴,该地区国家正在寻求成熟的中国公司来帮助其发展电动汽车供应链。

在今年6月,玻利维亚政府宣布与中信国安集团以及俄罗斯国家原子能公司Rosatom建立合作伙伴关系,开发该国乌尤尼、科伊帕萨和帕斯托格兰德斯盐矿蕴藏的大量但未开发的锂资源 。

此前,中国电池制造商巨头宁德时代签署了类似合作协议,将投资 14 亿美元在玻利维亚建设两座锂提取工厂。 预计这两项协议将帮助该国到 2025 年每年生产 10 万吨碳酸锂。

据报道,紫金矿业已与阿根廷矿业公司Camyen就在阿根廷建设一座锂工厂进行谈判。 它将具备年产5万吨用于电动汽车电池正极的磷酸铁锂的生产能力。 该设施将于明年投入使用。

就阿根廷而言,十月大选的结果可能会影响未来的投资决策。 Global X 高级投资组合经理 W. Malcolm Dorson 7 月初指出:“领导层的任何变动都可能预示着宏观经济和政治背景更加稳定,这可能会导致外国直接投资涌入该国。”

相比之下,据《环球时报》今年早些时候报道,智利正计划将其锂产业国有化,这可能会限制中国企业从该国进口的碳酸锂数量。

阿根廷游说美国签署自由贸易协定



中国电动汽车电池供应链日益增长的影响力引起了国际社会的竞争担忧。 谨慎地说,南美国家也在向美国示好。

例如,据彭博社 5 月报道,阿根廷一直在游说美国总统拜登政府签署自由贸易协定 。 根据《通胀削减法案》,包括智利在内的签署自由贸易协定的国家可以享受向至少 40% 的电池金属来自本国的电动汽车制造商提供的税收抵免。

该门槛将每年增加 10 个基点,到 2027 年达到 80%。从明年初开始,电动汽车将不允许包含任何由“外国关注实体”制造的电池组件。 从 2025 年起,它们将不允许含有任何由公司提取、加工或回收的关键矿物。

中国引领的泰国电动汽车热潮

拉丁美洲并不是中国锂投资激增的唯一地区。上个月,泰国公司Energy Absolute宣布,正在与亿纬锂能和欣旺达能源科技有限公司合作,进行在泰国建立电动汽车电池厂的可行性研究。

泰国是东南亚地区最大的汽车生产国和出口国,也是仅次于印度尼西亚的第二大汽车市场。 日本汽车制造商长期以来一直主导着泰国市场,但他们的地位现在正受到以比亚迪为首的中国电动汽车制造商的威胁。

泰国对电动汽车的需求预计将加速,因此更多的中国电池制造商希望提高在该国的产量。

泰国的 30/30 政策预计将进一步提振该行业,该政策将要求到 2030 年将国内电动汽车制造能力提高 30%。然而,Energy Absolute 副首席执行官 Amorn Sapthaweekul 上个月告诉《国家报》,政府需要积极推动政策落实,从而推动锂离子电池厂的建立。

如何投资新兴锂市场板块

Global X MSCI Argentina ETF 持有该国一些主要矿业股票,包括 Lithium Americas Corp。 截至 7 月 31 日,该投资组合已将 13.3% 分配给能源部门,11.4% 分配给公用事业部门,9.9% 分配给材料部门。 该基金在过去六个月内上涨了16.8%。



Global X MSCI Argentina ETF —— 周线图

来源:Tradingview, CMC Markets(8月18日)

The iShares MSCI Thailand ETF持有 Energy Absolute。 截至8月11日,该投资组合已将13.96%分配给能源部门,9.05%分配给工业部门,8.38%分配给材料部门。 该基金在过去六个月内下跌了 9.6%。



The iShares MSCI Thailand ETF —— 周线图

来源:Tradingview, CMC Markets(8月18日)



