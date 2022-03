ESG是否开始成为未来投资的新方向？

随着新冠疫情的肆虐、气候多变、能源紧缺等问题给全球的经济带来了严重的挫折后,ESG逐渐走入人们的视野,成为人类社会寻求能源绿色转型、实现可持续发展的目标。

ESG的全称为环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)的英文单词的首字母组成。通俗的解释为企业在注重经济效益的同时,需关注自身对环境、社会公益以及公司内部利益共同体的影响。

具体来说,环境方面需考量企业在经营过程中所产生的废物污染、资源消耗、温室气体排放等;社会方面需考量企业是否积极履行社会责任,展开人文关怀,企业文化是否合规,公司是否保证健康与安全;公司治理方面需审查管理者如何治理公司,董事会和公司管理层之间的关系,公司管理层与技术人员关系,管理层是否有创新的态度。

ESG投资的兴起,主要源于投资者开始着眼于关注企业的综合指标,不光局限于好的业绩表现,从企业形象、生态环境意识、合规性、人文关怀、科学治理等方面全方位评估。倡导的是从长远角度鉴别优质的公司,而这追求的也是长期稳定、可持续性的投资回报。

ESG的投资人群分布

20世纪末出生Gen Z时代人群身处在一个科技高速发展并走向成熟的年代,而这也使世界的目光开始转向生态环境保护,更多的关注可持续发展、废物利用、新能源等领域。Gen Z人群由于处于新事物不断出现的时代,因此更容易引发其对新兴投资组合的兴趣。

根据Saltus Wealth Index的调查显示,在1000名拥有25万英镑以上可用于投资资产的英国人中,64%的受访者参与投资于ESG或其他绿色环保类基金,其中18岁至24岁的人群占据这一比例的80%。

然而,在65岁以上的人群中,所占比例仅达到投资ESG人群的四分之一。

以下是具体数据分布

18-24 80%

25-34 74%

35-44 67%

45-54 68%

55-64 48%

65+ 24%

由于65以上人群正处于二战后重建的时代,全世界的关注焦点在于如何快速的实现经济复苏,因此那个人群的环保意识相对薄弱,而千禧一代人群在经历了社会高速发展后,气候变化问题也开始日益凸显,环保意识的觉醒也促使ESG概念崛起。

根据调查显示,千禧一代在2030年将继承由父母那一代传承下来的68万亿美元,这一规模的财富继承将是2019年的五倍。这是历史上规模最大的财产转移。

虽然Gen Z的ESG投资理念空前高昂,但财富的积累还远远达不到千禧一代的水平,因此当代ESG的投资主力军仍是千禧一代。

2018年,MSCI发布了一项关于千禧一代投资习惯的研究。研究表明,这一代人对负责任的投资有着巨大的需求。

87%的千禧一代高净值人士在做投资决定时会考虑公司的ESG记录。

89%的千禧一代希望他们的金融专业人士在推荐投资机会之前研究公司的ESG表现。

57%的千禧一代投资者会考虑将资金撤离那些对生态环境和人民健康造成负面影响的企业。

随着年龄最大的千禧一代在不到10年的时间里继承父母的财富,这一代人将在拥有更大资金的情况下做出这些基于生态的决定。

ESG投资的发展

近几年来,ESG债券的发行规模迎来高速发展

根据全球可持续金融协会(GSIA)统计,截至2020年年底,全球ESG投资的规模已经高达35.3万亿美元。其中欧洲、美国的投资规模占总体的约50%。欧洲的投资规模在2020年有所下降,主要原因是欧盟立法,对可持续投资的定义产生了重大变化,这意味着并非所有过去产品都符合新的定义。过去两年的最大增幅在加拿大,增幅达48%。美国紧随加拿大之后,增长了42%,其次是日本,2020年占总比重34%。

海外通用的ESG投资策略分为三类:第一是筛选类,即基于ESG价值观或国际规范最低标准,对投资标的进行排除和选择,主要包括负面筛选、正面筛选、国际惯例筛选、可持续主题投资;第二是整合类,即将ESG理念融入传统投资框架,实现更好的风险收益平衡;第三是参与类,即通过投资发挥主观能动性、推动公司行为、实现积极的社会和环境影响,主要包括参与公司治理、影响力和社区投资。其中最主流的ESG投资策略是整合策略和负面筛选策略,前者在美国市场较为通用(占ESG投资规模的64%),后者多用于欧洲市场(占比61%(援引海通证券)。

截至2020年,全球最大的可持续投资策略是ESG整合,达到25.2万亿美元,也是大多数地区最常使用的策略。其次最常用的可持续投资策略包括负面筛选(15.9万亿美元),其次是参与类(10.5万亿美元)。

从2016-2020年全球可持续投资战略的增长情况。在此期间, ESG整合和参与类投资都经历了持续增长。然而,自2016年以来,基于筛查规范的调整,正面筛选和负面筛选都经历了更加多变的轨迹。

ESG收益表现

根据S&P Global Market Intelligence的数据显示,在调查的27支资产规模超过2.5亿美元的ESG基金中,自2020年12月31日至2021年5月17日,有超过一半的基金表现强于标普500指数。

在过去的三年中,标普500 ESG指数的表现优于标准普尔500常规指数。然而,这可能更多地反映了冠状病毒(COVID-19)大流行的经济影响,而不是可持续投资的更高盈利能力。标准普尔500 ESG指数中科技股的集中度更高,在冠状病毒大流行期间,科技板块是表现最好的板块。

针对ESG的争论也层出不穷,以ESG为重点的基金,在基于评估传统的价值和成长性外,可能会增加一些额外ESG评分标准,例如以ESG为重点的环境治理、资源消耗披露、企业文化环境、宗教信仰和工作场所多样性等。而额外增添的这些附加条件,是否会提高企业本身的价值仍有待讨论,企业在可持续发展所做出的投资是否会改善企业的财务业绩,是在短期还是长期?而新一代投资者在选择投资股票时,是遵从更现实的着眼于企业的产品价值,还是遵从个人信仰,选择投资那些更加善良,但财务表现一般的企业,这也是不确定性的因素。

而对于ESG的评级标准,由于并没有一个统一的机构对企业ESG进行衡量,而至于其他的评分例如人文关怀,企业文化,社会影响这些无法进行定量分析,导致不同ESG评级机构对同一家企业所产生的评分差别也很大。每一个机构对一个企业是否履行可持续发展也有其自身的标准,而这些参差不齐的报告也会最终影响投资者的决策。



