我们的世界是处在“去全球化”的趋势中么？

许多评论人士和投资者预计,在中美贸易战、全球疫情爆发以及俄乌冲突等背景下,意识形态对立日益凸显,世界将去全球化。本文将讨论从更长远的角度来看,全球化是否已经开始逆转,高盛将全球化定义为(1)商品、(2)资本和人员流动、(3)通信技术的跨境流动的增长。

在商品方面,全球商品贸易(商品进出口总额)在全球GDP中所占的比例在2008年达到47%的峰值后小幅下降了4个百分点,尽管2021年快速反弹。自2008年以来,全球贸易在价值上增长了35%,在数量上增长了30%。中国的贸易份额自2008年金融危机以来下降了28个百分点,这是全球商品贸易下滑的主要原因。中国作为制造业大国拥有者“世界加工厂”的称呼,国内有很大一部分的出口企业是中小型的劳动密集型企业。在金融危机的背景下,北美和欧洲地区的需求锐减,这直接导致中国劳动密集型产品的出口遭受巨大损失。而全球大宗商品价格的暴跌也反映了全球经济复苏缓慢,需求的低迷。中国的进口额也出现了一定程度的下降。

在资本流动方面。对资本流动的判断取决于是股市价值或资金流变化。自2008年金融危机以来,直接投资和证券组合投资的跨境资本流入占全球GDP的比例大幅下降。但是,这些流动仍然足够大,股票资产价值继续增长。相比之下,在官方数据方面,净国际储备在过去10年的大幅度下滑,使其与15年来快速增长的股票资产价值所占GDP处在相持平的水平。

资金流动放缓与股市上涨之间的对比,在资本和劳动力方面非常相似。在过去十年中,发达经济体的净移民流量呈下降趋势,但在海外出生的人口比例进一步上升。尽管疫情抑制了移民,但由于自2月底以来已有490万难民逃离乌克兰(尽管一些人正在返回被乌克兰军队重新占领的地区),流入其他欧洲国家的净移民可能会增加。

相比之下,全球旅游服务出口一直呈稳步上升趋势,直到2020年疫情崩溃。尽管美国和欧洲的年度旅游出口在2021年有所回升,但全球旅游出口基本持平,亚太大部分地区出现了直接下降。

计算机和通信服务出口自90年代初大幅上升。计算机和通信服务出口占全球GDP的3%以上,约有一半的服务出口,遥遥领先于旅游、国际交通、和金融服务。

跨境互联网业务自2008年以来增长了115倍。联合国贸易和发展会议(UNCTAD)发现,内容提供商推动了这一爆炸性增长,估计80%的互联网流量与视频、社交网络和游戏服务有关。这些服务在很大程度上是由YouTube、google、Facebook、Instagram或Netflix等主要平台提供的。这些科技巨头的用户高度国际化,80-90%的月度活跃用户来自美国以外。

综上所述,“全球化放缓”(即跨境流动增长放缓)一词更好地描述了过去10-15年间的变化,而非“去全球化”。数字跨境活动的激增也支持了新全球化的概念,即全球化在有形领域放缓,但在无形领域加速。



