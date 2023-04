阿根廷弃用美元并转向用人民币从中国进口商品，去美元化洪流不可阻挡？

4月26日,阿根廷经济部长马萨在新闻发布会上宣布,阿根廷将停止使用美元并转用人民币支付从中国进口的商品。早在3月29日,南美第一大经济体巴西也与中国达成协议,不使用美元并以本币进行贸易结算。在南美两大经济体宣布使用人民币支付之前,今年已经有越来越多的国家决定绕开美元作为中间货币,并宣布使用人民币跟中国进行贸易结算,例如俄罗斯、沙特、伊拉克计划使用人民币结算石油,以及东盟十国讨论减少在贸易结算中对美元的依赖,以及印度与马来西亚的贸易开始使用卢比进行结算。

阿根廷决定采取人民币结算的原因是在美联储去年加息导致了其国内外汇储备急剧下滑,比索兑美元在过去的一年中贬值达到了48%,国内通胀水平急剧飙升。采用人民币结算可以一定程度上缓解被美元的进一步收割,有助于稳定物价水平。

来源:Google



阿根廷外汇储备(美元)

来源:TradingEconomics

阿根廷通货膨胀率来源:TradingEconomics

根据官方的最新数据显示,3月中国银行代客涉外收支中的占比自2010年以来首次超过了美元,从2010年的近乎0%的水平上升至48%。从数据上来看,去美元化的进程似乎已经进入到了一个里程碑时刻。但根据SWIFT发布的2月全球货币支付占比报告中显示,美元支付占比提升至41.1%,欧元小幅下降至36.4%,随后是英镑(6.58%)和日元(2.98%),人民币排第五,占2.19%。

从SWIFT的数据来看,人民币在当前的国际支付比例仍然远低于美元和欧元,但目前中国有人民币跨境支付系统(CIPS),该系统仅能接受其他国家货币兑人民币的结算。由于今年以来南美、中东等国均宣布采用人民币与中国进行贸易结算,这意味着多国或通过CIPS与中国完成了以人民币结算的商品贸易。这或许也能解释官方数据显示的人民币占比上升但SWIFT数据占比小的差异了。

关于现在的局势到底是人民币国际化,还是去美元化路线。笔者认为可能是同步运行,但在优先级上是去美元化,准确来说是去美元中心化,不是说不用美元交易了,而是降低美元的支付比例,这需要多个国家参与进来建立多币种资金池。世界多国饱受美联储加息遭受财富流失的困扰,因此所希望的是在不与美国的交易中更多的进行本币结算或双边贸易货币互换,在双边贸易货币互换中,至于选择用什么货币进行结算根据市场需求来定,准确的来说是根据国家的通胀水平来定,一国物价水平稳定,经济健康将有利于本国货币支付比例的提高,通过市场化行为达到了良币驱逐劣币的过程。

因此,现在的目标是去美元中心化,人民币国际化是中国通过自身稳定的经济现状使更多的国家愿意使用人民币进行结算,这个是市场的自发性行为。在多币种资金池中,国与国之间交易使用本币交易,也可选择第三方货币进行交易,这个三方货币可以是这个池子里公认的更稳定的货币,由市场决定。随着这个参与到这个池子里的国家越来越多,对降低美元支付比例的作用就更明显。

当然,去美元中心化的路线还有很长的路要走。CIPS由于起步较晚,与SWIFT在处理业务数量的差距上还很大。根据央行的数据显示,CIPS在2022年处理了440.04万笔交易,共96.7万亿元,日均处理1.77万笔交易,金额为3883.38亿元;SWIFT目前没有公布2022年的数据,但2021年日均处理4200万笔交易,金额超5万亿美元。从当前的规模差距来看仍有较大的差距。



