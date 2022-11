CMC MARKETS PLC - 截至2022年9月30日的半年度中期业绩

2022年11月16日

CMC MARKETS PLC

(以下简称“CMC”或“公司”)

截至2022年9月30日的半年度中期业绩

净营业收入较2022财年上半年增长21%。

三年增长计划稳步推进。英国正式推出 CMC Invest ,随后将进驻新加坡。

半年度业绩,截至: 2022年9月30日 2021年9月30日 增幅 净营业收入(百万英镑) 153.5 126.7 21% 交易净收入(百万英镑) 128.4 101.0 27% 投资净收入(百万英镑) 20.8 24.2 (14%) 其他收入(百万英镑) 4.3 1.5 173% 税前利润(百万英镑) 36.6 36.0 1% 每股基本收益(便士) 10.2 9.6 6% 每股股息(便士) 3.50 3.50 - 交易客户总收入(百万英镑) 154.9 127.0 22% 交易客户收入留存率 83% 80% 交易活跃客户(人) 50,199 53,834 (7%) 活跃客户人均交易收入(英镑) 2,558 1,877 36% 投资活跃客户(人) 164,632 185,847 (11%)

注:

净营业收入表示扣除介绍合作伙伴佣金和征税费用后的总收入。

交易净收入指的是差价合约(“ CFD ”)和点差交易客户总收入,扣除回扣、税费和风险管理收益或损失后的净收入

投资净收入指的是股票经纪净收入扣除回扣后的净收入

交易客户总收入指的是点差、融资和向客户收取的佣金(客户交易成本)

活跃客户指的是在半年度报告期内,在股票经纪平台上交易或持有差价合约或进行(至少一次)点差交易的个人客户

活跃客户人均交易收入指的是交易活跃客户的总交易收入扣除回扣和税费后的净收入

收入替代绩效指标(“APM”)与集团主要报表的对账见第34页

2023财年上半年财务概要

净营业收入1.535亿英镑(2022财年上半年:1.267亿英镑,同比增长21%)。

交易净收入为1.284亿英镑(2022财年上半年:1.010亿英镑,同比增长+27%)。

投资净收入为2080万英镑(2022财年上半年:2420万英镑,同比增长-14%)。

运营成本(不包括浮动薪酬)为1.063亿英镑(2022财年上半年:8310万英镑 1 ,同比增长28%)和1.156亿英镑(2022年上半年:8970万英镑 1 ,同比增长29%),包括浮动薪酬。成本的增加主要体现在CMC投资和交易平台的投资增长。

,同比增长28%)和1.156亿英镑(2022年上半年:8970万英镑 ,同比增长29%),包括浮动薪酬。成本的增加主要体现在CMC投资和交易平台的投资增长。 监管总资本比率为610%(2022财年:489%),可用流动资产净额为2.542亿英镑(2022财年:2.459亿英镑)。

中期股息为每股3.50便士(2022财年上半年:3.50便士),预计全年股息总额与政策一致,税后利润率为50%。

经营概要

根据2022年的业绩和基本情况,集团计划在三年内实现净营业收入增长30%,使公司发展保持在正轨上。

2023财年上半年,现有交易平台迎来了重大的版本升级。其中包括外汇流动性功能增强、新的交易结果分析功能,新的定价功能和更流畅的新用户引导流程引导计划增强、增加新的交易分析和定价功能。进一步的产品升级有望在2023年下半年实现。

CMC Invest还在继续扩大市场。最近推出的英国投资平台CMC Invest UK将在未来几个月推出新产品,CMC Invest Singapore将随后在2023财年末推出。对于CMC Invest未来的发展,公司或将在新西兰和加拿大进一步实现地域扩张。

尽管所有地区的客户人均收入都有所增长(同比增长36%),但交易活跃客户的数量下降了7%,这主要是由于客户收入增加以及客户收入留存率增加至83%(2022年上半年:80%)。CMC集团的制胜战略仍将是专注于优质客户。

2023财年的指导运营成本维持在2.15亿英镑不变,其中不包括浮动薪酬。英镑持续疲软,而为了实现战略计划需要不断扩张人才储备,二者相加可能会导致成本更高。

1 2021年9月30日重述的数据包含了2022财年年度自由支配奖金的社会税,包含在浮动薪酬范围内

首席执行官Lord Cruddas说道:

“很高兴向大家宣布,公司今年前六个月的表现十分强劲。在这个全球货币政策受到高度关注、市场波动性和交易量有所增加的时期里,除了各项指数的流动在正常范围外,我们的外汇和大宗商品活动实现了加速增长。

在此背景下,我们不仅专注于提高营收,并同时实现盈利模式多元化的三年增长计划。我们将继续致力于改进我们的产品,包括核心交易差价合约和点差交易,让客户通过我们屡获殊荣的交易平台获得更广泛的产品。在机构交易业务方面,作为外汇现货市场上的非银行流动性供应商,我们将继续增加交易量。此外,我还欣喜地看到,公司推出了新的英国投资业务——CMC Invest UK http://www.cmcinvest.com/。进军英国自主投资领域对我们来说是一个重要的里程碑。在澳大利亚,我们的股票经纪业务已经处于行业领先地位,二者形成了良好的优势互补。未来几个月,我们将强化CMC Invest UK 平台的功能,推出大量新产品,包括个人储蓄账户(ISA)、多货币账户、共同基金和自主投资个人养老金(SIPP)。英国的财富市场依然十分具有吸引力,我们的目标是为散户投资者提供市场领先的长期投资和财富创造解决方案。

我们的产品不断扩张到新的地区,比如新加坡。我们计划在2023财年底前推出CMC Invest Singapore。这项业务将与我们在澳大利亚的现有业务形成互补,大约50万的ANZ Share Investing平台投资客户将于本财年年底如期完成迁移。

目前,我们正处于多元化的快速发展轨道上,凭借现有的平台技术,我们将赢得B2B和B2C投资业务。我们的战略增长规划正在按计划稳步推进,随着零售、机构和股票经纪业务新产品的推出,我们将实现新业务的大幅扩张。”



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.