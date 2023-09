中国电动车库存是否会受到欧盟反补贴调查的影响？

9月中旬,电动汽车行业的重大新闻是欧盟对在欧盟销售的中国制造的汽车展开反补贴调查。

“全球市场现在充斥着更便宜的中国电动汽车。 而且国家巨额补贴人为地压低了它们的价格。 这正在扭曲我们的市场。 正如我们不从内部接受这一点,我们也不从外部接受这一点,”欧盟委员会主席冯德莱恩在 9 月 13 日向欧洲议会发表的国情咨文中宣称。

“欧洲对竞争持开放态度。 不是为了逐底竞争,”冯德莱恩补充道。

据彭博社报道,中国商务部迅速作出回应,称欧盟此举是“赤裸裸的保护主义行为,将严重扰乱和扭曲全球汽车产业链”。

欧盟将有长达 13 个月的时间进行调查,欧盟委员会必须在九个月内公布初步调查结果,然后在接下来的四个月内决定是否要对中国电动汽车制造商征收高于欧盟 10% 标准税率的关税 。

欧洲汽车制造商反应不一



在国内电动汽车价格战和需求萎缩之后,中国电动汽车制造商将目光投向欧洲扩张,在那里他们可以通过用更便宜的车型挑战欧洲汽车制造商来实现更高的利润和更快的增长。

本月早些时候,小鹏汽车表示,计划明年进入德国市场,并进军法国和英国。 “在德国的成功将决定我们在欧洲大陆的成功,”小鹏汽车总裁兼副主席顾宏地在慕尼黑车展上告诉《欧洲汽车新闻》。

在谈到中国电动汽车制造商带来的竞争风险时,宝马首席执行官Oliver Zipse在本月早些时候向英国《金融时报》表示,“基础汽车细分市场要么消失,要么不会由欧洲制造商来做。”

Zipse 的言论与 Stellantis老板Carlos Tavares的言论相呼应。去年 1 月,他在拉斯维加斯举行的 CES 2023 展会间隙告诉《欧洲汽车新闻》,中国和欧洲汽车制造商之间的巨大价格差异意味着后者面临着一场可怕的竞争。

然而,并非所有汽车行业人士都支持关税。 梅赛德斯-奔驰认为该措施会适得其反,该公司首席执行官Ola Källenius今年早些时候对德语报纸《图片报》表示,欧盟切断与中国的关系是不可想象的。



中国电动汽车增速仍落后于特斯拉



尽管围绕中国构成的威胁存在诸多争议,但今年上半年的数据表明,中国汽车制造商的增长速度尚未赶上欧洲同行的增长速度。

JATO Dynamics的数据显示,今年上半年,中国制造的汽车在欧洲注册了43,101辆,仅占欧洲大陆市场的0.66%。 这比 2022 年上半年的 0.43% 的市场份额有所上升。与此同时,特斯拉的 市场份额从 1.53% 增长到 2.82%。

特斯拉 Model Y 是迄今为止 1 月至 6 月期间销量最受欢迎的电动汽车品牌,销量为 136,564 辆,同比增长 204%,而其 Model 3 位居第二,销量为 42,588 辆,增长率为 6% 。 前十名中没有中国品牌。

“声誉和品牌知名度是中国整车厂面临的两个最大挑战,尤其是在西方,他们非常清楚这一点。 改变这种看法需要做大量的工作,”JATO Dynamics 全球分析师 Felipe Munoz 在 8 月 30 日发表的研究中表示。

蔚来和比亚迪瞄准欧洲市场



尽管如此,中国汽车制造商在欧洲电动汽车市场的份额预计未来几年将会加速,特别是随着更多知名电动汽车品牌进入欧盟。

以其高端汽车而闻名的蔚来汽车将于明年在欧洲推出代号为 Firefly 的廉价品牌。 与此同时,比亚迪正在探索在法国、德国或西班牙开设欧洲生产工厂的可行性,目标是从2025年开始生产汽车。

比亚迪欧洲总裁迈克尔·舒在 IAA Mobility 活动上对德国报纸 Handelsblatt 表示:“如果你想在市场上取得长期成功,就需要本地化。” “这也适用于拥有自己的产品。 我们相信,到今年年底,我们将在欧洲听到这方面的消息。”他补充道。

欧洲电动车制造业面临风险



欧洲汽车制造商协会总干事Sigrid de Vries表示,中国电动汽车制造商继续努力扩大在欧洲的业务可能会使欧洲作为电动汽车制造中心的竞争力面临风险。

在 8 月份 ACEA 网站上发布的消息中,Sigrid de Vries解释说,欧洲汽车行业目前必须承担摆脱内燃机转型的成本,并投资建设必要的电动汽车充电基础设施。

Sigrid de Vries警告说:“中国的比较优势和具有成本竞争力的进口产品可能会蚕食欧洲汽车制造商的国内市场份额,最终影响当地的活动。”

如何投资中国电动汽车行业



ETF提供了一种经济且多元化的方式来投资特定主题内的各种股票。



S&P Kensho Smart Mobility ETF [HAIL] 持有小鹏汽车、蔚来汽车和理想汽车。 截至9月18日,该基金已将其投资组合的23.1%分配给汽车制造商,14.2%分配给汽车零部件和设备。 客运地面交通占7.3%的权重。 尽管该基金在过去六个月上涨了 4.6%,但去年下跌了 9.8%。





