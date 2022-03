经历制裁后的俄罗斯金融业现状，国际银行业的形势又将如何发展？

近期,美国政府宣布对俄罗斯实施新一轮金融制裁。被制裁的除了俄罗斯最大的两家银行:俄罗斯储备银行(Sberbank)和俄罗斯联邦外贸银行(VTB),还包括Otkritie、Novikom和Sovcom 三家小一些的金融企业。对Sberbank的制裁是禁止其美元清算结算任务,不允许它在美国的银行开设代理行账户; OFAC要求所有美国金融机构在30天内关闭任何此类账户,并拒绝任何涉及Sberbank或其海外子公司的未来交易(少数情况除外,例如能源交易),但Sberbank不在SDN名单上,而VTB被列入了SDN名单,冻结了它持有的所有美元资产;禁止美国人或在美国境内为13家机构(Sberbank,Gazprom等)提供超过14天的新债务和新股权相关的交易、融资等金融服务(2022年3月26日起生效)。

欧盟的制裁主要体现在:将几家主要俄罗斯银行排除在SWIFT系统外;禁止交易和冻结俄罗斯中央银行(CBR)的资产。

英国的制裁包括:冻结VTB银行在英国的资产;禁止俄罗斯国有和关键战略私营企业在英国筹集资本;对高科技和战略产业及其他行业的贸易和出口管制。

俄罗斯中央银行(CBR)的结构

截至2021年6月30日,CBR的外汇储备约为6300亿美元,其中22%储存在当地,14%储存在中国,其余65%储存在欧盟/美国/英国和其他国家。相比之下,银行系统的美元存款为850-1000亿美元,系统资产负债表的80%以卢布计价。CBR宣布冻结以七国集团货币持有的外汇储备,将限制经济中的美元供应,从而导致卢布贬值加剧。调查显示,商业银行周日提供的美元利率明显降低(美元/卢布为100-150,而过去两个月为75-85)。

国际交易(包括能源)将如何处理

SWIFT针对的是一些主要银行,而不是全银行业。这些制裁针对的是选定的银行,没有能源公司,这表明,俄罗斯公司可以继续出口,但可能需要通过那些没有与SWIFT切断联系的银行进行支付。同样,其他法律实体和个人的交易也可以由不与SWIFT隔绝的银行处理。除此之外,SWIFT协议在理论上也可以被另一个交易结算协议取代,比如其他尚未对俄罗斯实施制裁的国家的支付系统。

俄罗斯银行是否可以用美元进行交易

Sberbank和SDN名单上的银行将无法以美元处理这些交易(除了能源部门在内的一些规定豁免除外),因为这些交易没有通用许可证。OFAC以美元为单位发布了能源相关交易的通用许可证(即授权涉及特定受制裁银行的某些交易)。因此, Sberbank和SDN名单上的特定银行应该能够处理与能源相关的交易,前提是这些交易是根据OFAC颁发的一般许可证授权的。本授权有效期至2022年6月24日(除非续签)。根据OFAC颁发的一般许可证授权的其他活动包括农产品、药品和医疗器械、人类食品、粮食作物种子、肥料或有机肥料,生殖材料。更广泛的行业清单(例如零售进口)可由不受上述制裁影响的实体和银行作为中介进行处理。

俄罗斯人是否能用数字渠道/卡支付商品

受制裁银行的新闻稿显示,以卢布为单位的当地交易和转账仍然正常。支付系统(Visa/Mastercard)可用于本地运营。同时,某些受制裁银行(Sberbank/VTB)的收单终端不再与ApplePay和Google Pay合作。

根据俄罗斯中央银行的数据,SDN名单上的银行将不可能进行国际交易和外国地区的交易。SDN名单上的银行建议在当地提取外汇用于国际旅行,或使用其他能够以数字方式执行这些交易的银行。

欧洲银行的风险敞口

根据高盛的评估,在使用了最新的欧洲银行业管理局(EBA)压力测试(2021年6月)的数据后。该数据显示:欧洲银行在俄罗斯的整体风险敞口很小,为660亿欧元,相当于总敞口的0.25%;主要集中于三家银行(联合信贷、兴业银行、RBI);由于地域多元化,对这些群体的影响被稀释(俄罗斯风险敞口在所有银行的集团贷款中均<5%,RBI除外,为9%)。

EBA的数据显示,对俄罗斯风险敞口最大的银行(截至6月21日):

联合信贷:137亿欧元,相当于总敞口的1.6%。

兴业银行:143亿欧元,相当于总敞口的1.7%。

Raiffeisen Bank International(RBI):143亿欧元,相当于总敞口的9.3%。

EBA的数据仅涵盖欧盟/欧洲经济区实体,并忽略了每个机构前十名之外的国家风险敞口——披露的银行间风险敞口占俄罗斯总风险敞口的67%(约220亿欧元未偿)。因此,高盛将EBA的数据与国际清算银行(BIS)最新的国家级披露(2021年第3季度)进行交叉核对。BIS的数据显示,法国和意大利对俄罗斯的敞口为250亿美元,奥地利为155亿美元,荷兰为66亿美元,英国为30亿美元。

欧洲银行当前地缘政治紧张局势的主要焦点将是:收益率曲线可能会变平,加息周期会放缓或推迟;能源价格的可能上涨从而对消费者行为产生影响。

美国银行对俄罗斯的风险敞口

美国银行对俄罗斯的风险敞口有限,只有花旗集团有任何实质性风险敞口,为55亿美元,仅相当于花旗的全球风险敞口总额的0.3%。虽然其他美国大盘股银行没有计算对俄罗斯的风险敞口,但披露的信息提供了它们在前20个国家的风险敞口,俄罗斯不在其中任何一家的名单上。根据这些国家的风险敞口,第四季度摩根大通的风险敞口小于49亿美元,美国银行的风险敞口小于35亿美元,微软的风险敞口小于26亿美元,WFC的风险敞口小于10亿美元。市场将更加关注更广泛的二阶效应,例如:制裁对俄罗斯央行和俄罗斯商业银行的影响 支付中断以及无法使用SWIFT网络的银行出现技术违约的可能性;央行政策影响。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.