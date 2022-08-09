澳大利亚联邦银行 (CBA) 财报季前瞻

澳大利亚联邦银行 (CBA) 是澳大利亚最大的金融机构。它提供多元化的金融服务，涵盖零售、商业、机构、投资、保险、财富管理和经纪服务领域，拥有约 1600 万客户。

CBA银行将于 8 月 10 日星期三公布其全年业绩。在澳大利亚储备银行 (RBA) 宣布连续四个月加息，在总计 175 个基点的货币紧缩政策背景下，分析师和投资者对贷方未来一年的前瞻性指引更感兴趣，而不是财报结果。另一方面，四大银行都将加息转嫁给了客户，同时限制了存款利率的上涨，提供了更高的净息差。

过去的收益/预期

CBA 上半年业绩报告税后净利润 (NPAT) 增长 23% 至 47.5 亿澳元，宣布派发每股 1.75 澳元的完全免税中期股息，并宣布回购 20 亿澳元的股票。该银行将其盈利能力归因于以下评论：

“较高的现金利润是由于住房贷款、商业贷款和存款业务量的持续增长，由于经济前景改善，贷款减值费用降低，以及补救费用减少。”

彭博发布数据，预计CBA集团全年实现930亿澳元的税后净利润和2.14澳元的下半年股息。

宏观环境

要了解本财报季 CBA 的表现如何，了解前几个月的宏观经济环境至关重要。一般宏观主题包括高通胀、激进的货币政策、紧张的劳动力市场和调整后的可自由支配支出。

然而，投资者需要明确，市场具有前瞻性。因此CBA公布的结果具有追溯性；更关键的是 CBA 对未来 6-12 个月的前瞻性指引，这将极大地影响股票价格的走向。关键因素包括 CBA 的信贷增长、利率上升带来的压力迹象、对信贷和其他商业活动的需求。

下面将更详细地介绍一些细节：

激进的货币政策

5 月，澳大利亚央行开始收紧利率，加息 25 个基点，随后连续三次加息 50 个基点，现钞利率为 1.85%（高 175 个基点）。这种激进的紧缩形式给家庭支出带来了巨大压力，因为利率上升对可自由支配支出造成的压力，客户将家庭/企业收入的大部分用于住房和商业信贷。

因此，澳大利亚，尤其是澳大利亚东海岸，现在正经历房价快速下跌，对消费者信心造成压力，对那些高杠杆客户的影响最大。话虽如此，由于他们开始重新平衡他们的支出模式，澳大利亚人已经节省了超过 2000 亿澳元来满足他们的家庭支出。

净息差 (NIM)

NIM带来的指引至关重要，并可能大幅推动股价。提供一些背景信息，NIM 的增量增长（甚至 0.1%）可能会使公司净利润加 30-40 亿澳元。随着银行将全面加息转嫁给浮动利率贷款并限制存款产品的增加，我们可以预期 NIM 会随着时间的推移而增加，从而实现更大的盈利能力。

信用损失

由于激进的货币政策导致短期内利率上升，这显然会给上述家庭带来压力，从而影响可偿还能力评估，尤其是那些高杠杆客户。这会导致那些高杠杆客户的潜在不良贷款或违约，从而增加银行资产负债表的违约风险。积极的一面是，澳大利亚的就业稳定，失业率为 3.5%，这意味着更多的澳大利亚人有工作和资金来支出和管理债务，因此我们可以预计短期内预期会降低。

其他商业活动

在其他业务方面，CBA 之前斥资 20 亿澳元对瑞典 Buy Now Pay Later 公司 Klarna 进行了大量投资。由于该领域的市场状况、对此类信贷的需求、可自由支配支出的减少和竞争对手格局，Klarna估值大幅下跌85%。

CBA 还报告称，出售其在杭州银行 10% 的股权带来了 5.16 亿澳元的税前收益，计入其现金 NPAT 并计入其他银行收入。

结论

总体而言，预计 CBA 在本财报季的表现将好于分析师的预期。更重要的是，鉴于现在市场格局的不确定性优于 6-12 个月前的情况，预计CBA财报将提供强有力的前瞻性指引。



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