一周展望：美股科技股能否挽救纳指？欧洲央行利率决议

本周重要经济事件和数据

美国龙头科技股财报—— 周二、周三、周四

谷歌

自谷歌公布第二季度业绩以来,股价一直保持稳定上涨势头,今年累计上涨约54%。 第二季度营收同比增长 7%,达到 746 亿美元,其中谷歌搜索表现强劲,收入达 426.3 亿美元。 YouTube 收入从第一季度疲弱的 66.9 亿美元增至 76.6 亿美元。 第二季度利润也很强劲,达到 218.3 亿美元,轻松超过去年的 194.5 亿美元。 第一季度表现不佳的主要原因之一是与大幅度裁员产生的 20 亿美元遣散费。市场预期23财年第三季度总收入为 755 亿美元,其中 YouTube 收入将增至 77 亿美元,Google 搜索收入将增至 432 亿美元。 预计EPS为 1.44 美元。

微软

微软股价在 7 月份创下新高,此前该公司公布了强劲的23财年第四季度和年度业绩。 第四季度收入同比增长 8%,达到 562 亿美元,创下单季度新纪录,推动全年总收入达到 2119 亿美元。 该季度EPS为 2.69 美元,年化EPS为 9.68 美元。 智能云部门的强劲表现使收入增至 240 亿美元,同比增长 15%,而 Microsoft 365 和 Office 365 的商业和消费产品的云服务收入也出现强劲增长。不利的一面是,个人计算收入下降了 4%,至 139 亿美元,主要是由于 Windows OEM 收入下降 12%,设备收入下降 20%。 另一方面,Xbox 内容和服务收入表现良好,同比增长 5%。 在英国监管机构批准交易后,人们对动视暴雪的收购将继续进行抱有很高的希望。 由于担心第一季度 Azure 收入增长可能放缓至 25% 至 26%,该股股价自 7 月峰值以来有所回落。24财年第一季度收入预计为 545 亿美元,其中商业云收入预计为 307 亿美元,高于一年前的 257 亿美元。EPS预计为2.66美元。

Meta

自 Meta 公布第二季度业绩后,股价升至 18 个月来的最高水平,今年涨幅达156.5%。 第二季度收入同比增长 11%,达到近 320 亿美元,推动净利润同比增长 16%,达到 77.9 亿美元, 广告展示次数和单次价格也上涨了 34%,每日活跃用户同比增长 7%。 市场预计第三季度营收在335亿美元,同比增长21%。年度总支出将在 880 亿美元至 910 亿美元之间。EPS预计为3.73美元,同比增长128%。 不利的一面是,Reality Labs 明年的运营亏损可能会增加。 该领域的收入从 4.52 亿美元降至 2.76 亿美元,而亏损则上升至 37 亿美元,使该领域的半年亏损达到 77 亿美元。

亚马逊

尽管在 8 月份第二季度财报公布后,亚马逊股价出现了大幅上涨,但在9月触及一年高点后持续回落。 第二季度业绩显示,营收为 1343.8 亿美元,同比增长 11%,其中在线商店和 AWS 表现出色。 利润也轻松大幅度超出预期,为67.5亿美元。 在线商店贡献了 529.7 亿美元,而亚马逊网络服务的销售额增长了 12%,达到 221.4 亿美元。 亚马逊的在线订阅服务也取得了可观的增长,其收入从 87 亿美元增至 98.9 亿美元。 亚马逊还添加了国际内容以及体育赛事。 亚马逊还将第三季度销售额指引上调至 1380 亿美元至 1430 亿美元之间。 市场预期第三季度营收为1415亿美元,同比增长11%。EPS预期为0.85美元。投资者将关注在线商店和 AWS 的收入增长,预计在线商店收入为568.4亿美元, AWS 的收入将增至 231.3亿美元。

欧洲央行利率决议 —— 周四

欧洲央行在上个月决定将其主要再融资业务的利率提高至创纪录的 4.5%,超出市场预期。 但管理委员会对未来货币政策的路径存在分歧。 欧元区北方成员国,尤其是德国,似乎热衷于进一步加息以对抗通胀,尽管总体通胀正在下降。 相比之下,欧元区南部成员国例如意大利则反对进一步加息,因为这将增加其偿债负担。 9月份的新闻发布会的基调倾向于对进一步加息持观望态度,部分原因是经济预测下调。 欧元区2023年GDP增长预期从0.9%下调至0.7%,2024年预期从1.5%下调至1%。 与此同时,欧元区2023年通胀预测上调至5.6%,2024年通胀预测上调至3.2%。鉴于近期经济数据不佳,欧元区9月PMI数据连续四个月处于收缩区间,其中德国的制造业PMI录得39.8,连续三个月处于40之下。法国9月制造业与服务业PMI进一步超预期萎缩。市场预期欧洲央行在周四将维持利率水平不变。

美国9月PCE —— 周五

9月份核心PCE物价指数读数可能有助于指导美联储今年是否再次加息的决定。尽管美联储主席鲍威尔在上周的发言略显鹰派,即现在还不能断言加息周期已经结束。但CME的FED Watch并没有因鲍威尔的发言出现12月加息预期升温的迹象,维持利率水平不变的概率为80%。 美元指数也并未出现明显走强。8 月份核心 PCE 同比从4.3% 放缓至 3.9%。市场预期9 月份的数据可能会进一步放缓至 3.7%。

以下是具体经济数据和事件:

周一:无重要数据和事件公布

周二:欧元区10月制造业与服务业PMI(初值)

法国10月制造业与服务业PMI(初值)

德国10月制造业与服务业PMI(初值)

英国10月制造业与服务业PMI(初值)

美国10月Markit制造业与服务业PMI(初值)

英国9月失业率

英国8月三个月ILO失业率

谷歌、微软财报

周三:澳大利亚第三季度CPI(年率/季率)

澳大利亚9月CPI(年率)

加拿大央行利率决议

Meta财报

周四:欧洲央行利率决议

美国第三季度实际GDP年化季率(初值)

美国第三季度实际个人消费支出季率(初值)

美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值

亚马逊、英特尔财报

周五:美国9月核心PCE物价指数(年率/月率)

美国9月个人支出(月率)

美国10月一年期通胀率预期

本周重要产品关注

纳斯达克100 (NDAQ 100 - Cash) —— 日线图

来源:CMC Markets(10月21日)

纳指100上周因受特斯拉业绩拖累,地缘冲突进一步发酵以及鲍威尔偏鹰派的发言连续走弱,再次来到关键支撑14500附近。本周需关注其他科技龙头股的业绩表现,若出现较好的数据不排除在此处出现支撑。此外,周末传出一些地缘政治的一些利好,例如美欧施压以色列推迟对加沙的地面军事行动,或一定程度缓和紧张情绪,从而支撑指数。

现货黄金(XAU/USD - Cash) —— 4小时图

来源:CMC Markets(10月21日)

黄金因地缘政治冲突持续暴涨,与10年期国债收益率呈现正向关系。黄金价格在触及1997附近后回落,短期来价格涨幅过大,RSI连续在超买区域运行。此处技术面回落风险较大,不宜现价进行追多。下方支撑参考1945。

美元指数 (USDX – Dec 2023) —— 1小时图

来源:CMC Markets(10月21日)

虽然美联储主席鲍威尔发言偏鹰,但美元指数近期并未呈现走强,即市场仍然预期年内加息为小概率事件。短期价格有转弱迹象,短线或再次回落至105.3附近。

欧元兑美元(EUR/USD - Cash) —— 日线图

来源:CMC Markets(10月21日)

欧元兑美元近期跌幅有所放缓,在1.05附近形成支撑。短周期均线呈现金叉,MACD指标底背离延申,RSI指标回到50之上。技术面上或有一定的反弹需求,当前策略可以1.05为防守进行逢低看多策略。



