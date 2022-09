比亚迪连续被“股神”减持，股价到头了？

自7月以来,比亚迪(01211.HK)股价从330港元/股一路下行,9月5日最低跌至213港元/股,两个月跌幅达35%。引起此轮下跌的导火索为7月12日港交所文件显示花旗银行持有比亚迪的股份增加了2.25亿股,这部分增量与伯克希尔哈撒韦的持股一致,被市场解读为巴菲特将比亚迪股份转让给花旗银行。随后港股比亚迪大幅下跌,单日收跌11.8%。

随后股价开始了长达一个多月的震荡反复,随后港交所在8月24日披露伯克希尔哈撒韦的持股数量从2.25亿降低至2.19亿,减持628.1万股,比亚迪当日下跌5%。随后在9月1日港交所披露伯克希尔哈撒韦持股数量降至2.07亿股,近一周累计减持1157.9万股。比亚迪在8月31日跳空低开,跌7.77%。随后在接下来的几个交易日连续走低,当前报价217.2港元/股

面对巴菲特的减持,不用过度解读,公司经营一切正常。

基本面方面

比亚迪目前仍处于高速的发展期。2022年上半年,比亚迪营收同比增长66%至1510亿元人民币,其中汽车和电池营收同比增长130%。2022年第二季度季度,营收同比增长68%,达到840亿元人民币。毛利同比增长87%,至121亿元人民币。净利润同比增长198%,至27.87亿元人民币。

今年第二季度,比亚迪产生了313亿元人民币的营运现金流和86亿元人民币的自由现金流。比亚迪第二季度的资本支出为227亿元人民币(宁德时代为131亿元人民币)。随着比亚迪向其他电动汽车制造商销售电池,大部分支出都用于扩大零部件产能。

自2022年6月以来,比亚迪销量迎来井喷式上涨,6月销量达到134,036辆,同比增长162.7%;7月销量达到162,530辆,同比增长183.1%;8月销量达到174,915辆,同比增长155.2%。其销量夺全国第一,占据新能源汽车市场四分之一的市场份额,远超其他新能源车企。上半年累计销量64万辆,同比增幅314.9%。

从毛利上看,相较于其他新能源车企(特斯拉、理想、长城等),比亚迪的毛利相对较低,2022年第二季度,与汽车相关的业务毛利率同比下跌1.73%至16.3%,手机部件、组装及其他产品毛利率同比下跌0.92%至6.08%。净利润率上半年同比增长31.07%至2.61%,但相较于特斯拉(+15.55%)、长城汽车(+9%)、长安汽车(+10.32%)等仍有较大差距。比亚迪上半年大力投入的研发费用和员工的大量扩招,增加了比亚迪的成本投入,靠着“薄利多销”的策略使比亚迪成为行业领军人物。

从长远角度来看,比亚迪此前靠插电混动和刀片电池技术吸引了大量的消费者,而在智能车机方面的优势相对不足。随着越来越多的新能源汽车车企推出插电混动车型,这一方面的优势正在减弱。随着2022年12月31日取消新能源汽车补贴后,比亚迪需要像市场更多的证明自己赚钱的能力。电动汽车的智能化将成为趋势,比亚迪在这一方面还是短板。电动汽车竞争正在加剧,包括来自纯电动汽车厂商和传统OEM的电动汽车产品。此外,随着动力电池供应商持续扩大产能,电池领域的竞争可能会目前预期的更激烈,这可能会导致外置动力电池销量低于预期。

股价走势方面

比亚迪上半年基本面整体表现优异,但从交易的角度来看,目前股价或已阶段性筑顶。

比亚迪股份 01211.HK —— 月线图(9月6日)

来源:CMC Markets

股价的走势通常伴随着上升和下跌的交替运行。从月线级别来看,比亚迪自2020年6月以来走出了波浪理论中的上升5浪趋势。现在或面临下跌3浪趋势,当前走势处于下跌3浪中的第1浪。由于公司基本面暂时优异,市场情绪仍处于相对乐观的状态,市场成交量与价格走势不同,或存在一定的调整。因此,在200-220附近或出现一定的水平调整,届时或走出下跌3浪中的第2浪,该位置或成为前期多头逃跑的机会。

月线级别MACD、RSI指标呈现明显死叉背离,或预示着行情的反转。

比亚迪股份 01211.HK —— 月线图(9月6日)

来源:CMC Markets

日线级别或在此价格附近进行反弹,反弹高点参考缺口回补处260,届时可进行逢高看空的策略处理。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.