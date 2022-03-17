英国央行鸽派加息，英镑上演惊险过山车一幕。

昨日英镑出现过山车似的倒V行情，在利率会议公布后，英镑短线冲高至1.32后迅速跳水，最低跌至1.309附近，随后探底回升80个点，目前价格运行在1.316附近。

正如市场普遍预期的那样，在周四的英国央行利率会议上，英国央行将银行利率上调25个基点，至0.75%。货币政策委员会（MPC）以8票对1票赞成加息，鉴于今年晚些时候消费者支出疲软的风险，英国央行副行长坎利夫更倾向于维持现有的货币政策立场。与其他货币政策委员会成员相比，坎利夫更加重视大宗商品价格上涨对实际家庭收入和活动的负面影响。重要的是，由于一些投资者预计少数MPC成员会在本次会议上投票支持50个基点的加息，投票结果令人大吃一惊。虽然2月份MPC的平均投票数出现了自1997年以来最为强硬的的变化，但周四的平均投票数显得相对温和，因而被市场解读为鸽派加息。

尽管鸽派的投票结果存在分歧，但会议记录强调了国内成本和价格持续强劲的压力，并指出这些压力将持续存在的风险。英国央行目前预计，2022年第二季度的通胀率将升至8%左右，比2月份的预测高出约1个百分点。此外，MPC还指出了今年通胀的上行风险，最近能源期货价格的上涨表明10月份的能源价格上限上涨了35%。这将把英国央行通胀曲线的峰值从4月转移到年底，高盛预测在10月将达到8.9%。关于通货膨胀预期，MPC指出，自2月份的会议以来，家庭和商业指标都进一步上升。

重要的是，MPC决定保持其前瞻性指引，即在未来几个月内进一步适度紧缩可能是适当的，这与2月的指引产生了一些变化。即从进一步收紧货币政策是“极有可能”适当的转变为“可能”适当的。

经济数据表现强劲，风险依然存在

自2月份的会议以来，英国的数据流出现了一系列令人意外的上升。随着Omicron和 Plan B防疫计划限制的影响减弱，1月份的月度GDP增长了0.8%，明显强于英国央行和外部预测机构的预期。因此，英格兰银行将其第一季度增长预测从之前的0%上调至0.75%。

关于劳动力市场，国家统计局最近的报告显示，失业率进一步下降，工资增长强于预期，但职业空缺达到历史新高，与工作岗位的高频数据一致。因此，在会议记录中，MPC指出，最新的指标表明劳动力市场“紧张且紧缩”。

展望未来，MPC注意到了今年晚些时候经济增长的下行风险，因为能源价格对消费者支出的影响可能比2月份货币政策审查中预期的要大得多。2月的商业信心指数难以维持如1月的表现，家庭可支配收入在通胀背景下减少，消费者信心有所下降。MPC还表示，重要的是更高的不确定性可能导致商业投资减少的程度。

更多财政支持将到来

根据高盛预测，英国央行或将在下周的财政预算/春季声明中出现重大财政刺激。预计额外支出将集中在三个主要领域：

首先，上个月90亿英镑（GDP的0.4%）的国内能源法案支持计划将作为本轮预算的一部分。

其次，预计将出现有大约200亿英镑(GDP的0.9%)的额外资金，在未来的两年内被分拆，一半将被用于日常政府支出，另一半用于投资和技能培训。

最后，为了应对俄乌战争带来的不确定风险，预计将增加60亿英镑（GDP的0.3%）的国内能源成本支持，以及增加90亿英镑（GDP的0.4%）的国防预算。

综上所述，预计将在3月23日的财政预算/春季声明中宣布约450亿英镑（GDP的2%）的额外资金。而加大其财政预算意味着英国央行预期在2022年的经济陷入衰退。英国央行对于通胀的态度显得并未像之前一样着急，而措辞更加明显的关注能源的供应风险所带来的经济下行风险。因此在加息态度上或将不像去年一样那么激进。



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