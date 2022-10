2022年第4季度全球市场展望：关注澳大利亚金融、材料/资源股的潜在机会，澳元兑美元或放缓跌势（第2部分）

由于宏观经济的不确定性,包括激进的全球加息、持续的欧洲能源危机和全球通胀加剧,全球股市在第三季度遭到冲击。当前市场关注的焦点在于,全球经济是否会在第四季度陷入衰退。

澳大利亚200指数(S&P/ASX 200)本季度末下跌0.74%(6519),本季度高开低走,低点为6409点,高点为7138点。就在7月份澳洲200指数上涨时,美联储继续大举加息75个基点,这增加了经济体之间的利差,这是ASX200指数从8月中旬跌至目前水平的原因之一。

当前经济衰退预期还没有开始消化,若经济衰退来临,指数可能还有进一步下跌的空间。这将是我们在第四季度的关键观察点。

来源:TradingView,CMC Markets(9月30日)

来源:Bloomberg(9月30日)

金融板块

金融板块是ASX200指数中权重最大的板块,其走势对大盘指数起到了重要的推动作用。该指数本季度达到5770点的低点和6423点的高点,目前价格重新回到6000点上方。我们预计,随着更多指标表明全球经济衰退,尤其是随着美国/英国/欧洲宏观经济问题的加剧,金融板块或将继续下行。

第四季度影响该行业发展的关键因素是坏账、净息差、信贷需求。在高利率环境下,消费者和企业往往会从减少支出。而那些杠杆率过高的人可能还贷压力加剧,导致坏账风险增加。净息差随着利率的上升而增加,因为银行对其贷款产品实行全额加息,但同时加大了存款利息的支出。

在经济衰退期间,消费者/企业对信贷的需求将受到严重限制,对信贷的需求较低,但净息差较高,因此两者相互抵消,其复杂的局面会使决策层在提供前瞻性指导时较为困难。

值得关注的股票:

ANZ - 澳新银行

NAB - 澳大利亚国家银行

WBC - 西太平洋银行

来源:TradingView, CMC Markets (9月30日)

材料/资源板块

材料/资源行业是ASX200指数中第二大权重板块,第三季度低点为14312,高点为16900,目前为15210。材料/资源行业高度依赖中国,因为澳大利亚是石油天然气、煤炭、铁矿石和铜的主要出口国。目前中国的经济形势仍然严峻,可能会在第四季度影响澳大利亚资源的出口。

第四季度需关注中国的疫情防控政策、政策工具是否在第四季度继续发力带动基础设施投资和房地产复苏。

从目前来看,疫情的不确定性抑制了中国某些主要地区对商品的需求。中国政府表示,他们将通过出资支持受到冲击的房地产企业,以保障项目正常运行,这将有待实现。我们从9月的社融数据看到了一些好的转变,社融规模与新增人民币贷款均远超预期。一旦情况好转,我们可以预期铁矿石进口将加强。随着需求增加,澳大利亚铁矿石价格可能上涨,这利好材料/资源股票。

值得关注的股票:

Fortescue

Oz Minerals

Pilbara Minerals

来源:TradingView, CMC Markets(9月30日)

能源板块

能源板块在第三季度非常火爆,我们看到Whitehaven Coal、Woodside Energy和Paladin Energy等能源股大幅上涨,主要是由于俄乌战争以及欧洲面临的能源危机。在第三季度,能源板块最高升至11500点,目前位于10250点附近。

第四季度市场将继续关注俄乌局势,欧洲在获取适当体量的天然气以供居民过冬方面正面临巨大困难,而因北溪管道被炸导致俄罗斯向欧洲的天然气供应停滞 ,LNG船运成本大幅度上涨,欧洲电价仍面临极不稳定的局面,能源账单飙升,加剧了家庭和企业的通胀压力。

澳大利亚是煤炭和天然气的大型出口国(虽然不足以解决欧洲的能源危机)。由于中国实施煤炭禁令,已停止从澳大利亚进口煤炭,因此,澳大利亚可能支持欧洲,以帮助欧洲并缓解一些压力。

值得关注的股票:

Whitehaven Coal

Woodside Energy

Paladin Energy

来源:TradingView, CMC Market(9月30日)

我们可能开始看到不同投资者/交易员/对冲基金对能源股的风险敞口增加,因为他们将持续的能源危机视为一个潜在的增长领域。所有投资者团体在未来6个月内都有超过50%的可能性增加其对能源股的持仓。

澳元兑美元

澳联储在10月低于市场预期加息25个基点使澳大利亚和美国的利差进一步扩大,促使澳元加速贬值。相比之下,美国整体CPI数字为8.3%,而澳大利亚为6.1%。尽管澳元兑美元表现疲软,但相较于英镑、欧元、日元、韩元表现强劲。随着美元续创20多年来新高,澳元兑美元可能会跌至0.62的水平,然而跌至疫情时期低点0.55的概率较低,因为澳元是一种商品货币,中国经济在四季度有转好迹象,澳洲铁矿石可能上涨,这将支撑澳元。

来源:Tradingview, CMC Markets(9月30日)

作者: Tina Teng、Azeem Sheriff和Leon Li(CMC亚太市场分析师)



