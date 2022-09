近日以来,MetaTrader 4 (MT4)和5 (MT5)目前在苹果商店中已无法找到并下载,这将会对我们CMC Markets 目前使用MT4平台的投资者产生怎样的影响?该如何思考日后投资风险的管控并选择怎样的投资平台作为可替代的方案呢?今日我们有幸以文字的方式采访到CMC Markets大中华地区总裁程必逸先生,一起来看看他如何评论此次事件对CMC Markets投资者的影响。

提问:

MT4/5在苹果商店下架后,对于CMC Markets MT4 客户有何影响?

程必逸:

对于CMC Markets 的MT4投资者来说,主要有两点需要和大家阐明:

首先,CMC Markets的MT4客户依然可以通过安卓系统或台式机(非苹果系统)正常登录自己的账号进行操作。

其次,CMC Markets的MT4平台是与众不同的,在账户开设之初就已绑定了CMC Markets自主研发的“新一代”交易平台账号作为主账号,客户在MT4上的所有信息(交易,仓位,资金等)均会在此主账号中被同步记录和体现。假设MT4平台出现无法登录或数据丢失的情况,CMC Markets的MT4客户仍然可以通过登录主账号来获得所有信息,使得客户的交易和资金安全获得保障。

提问:

那么对于市场上仍在使用MT4/MT5的投资者来说,除了MT4/5以外,是否有可选择的替代方案来规避此类事件所带来的风险呢?

程必逸:

是的。对于所有的投资者来说,风险管控与投资平台稳定的重要性是毋庸置疑的。在这种情况下,可以选择 CMC Markets投资过亿美元自主研发的"新一代“交易平台。该平台是CMC Markets的核心品牌产品,集合了当前市场的领先技术,并历年来包揽多项平台技术奖项,深受投资者的信赖及喜爱。

提问:

正如您所说,交易平台的安全性,稳定性极为重要,“新一代”平台是如何保证平台的安全与稳定性能呢?

程必逸:

关于“新一代”平台的安全方面,可以简单总结为以下四点:

第一,自身拥有独立服务器中心,严格遵守客户数据保护条例;

第二,交易参数和费用透明并在交易平台上向客户始终公示;

第三,客户在交易平台上具有根据市况询价和成交的主动权;

第四,全球顶级监管,客户根据开户属地接受包括英国FCA, 德国BaFin, 澳大利亚ASIC, 新加坡MAS, 新西兰FMA, 加拿大IIROC等CMC全球14个分支机构所辖地的监管保护。

提问:

除安全稳定以外,您认为“新一代”平台还有哪些具有特色的性能可以为投资者提供更好的交易支持呢?

程必逸:

感谢提问,关于“新一代”平台的具体功能,欢迎大家到我们的官方网站进行更全面的了解。在此,可以先为大家简要概述几个重点特色功能:

10种图表类型,24种绘图工具,47项技术分析工具,26种技术叠加工具,20年历史数据记录,强大的智能形态识别扫描;

交易单和价格提醒功能,限价边界功能即价格边界内的订单必须被执行以适应快速波动的市场,订单的个人偏好设置功能,在图表上交易和管理订单,平仓偏好设置等功能;

模块关联功能帮助客户简单高效的掌控平台功能;

价格深度阶梯让客户随时了解市场流动性;

提问:

感谢您的介绍,请问除了交易功能以外,CMC Markets还能为投资者提供怎样的技术或教育资源支持呢?

程必逸:

CMC Markets“新一代”交易平台可交易超过10,000种全球金融产品,涵盖不同国际市场,五大资产类别,为投资者提供更为全面的投资产品类别选择。作为伦敦证券交易所上市的顶级券商,除英文服务外,我们也提供大量的中文教育资源及中文客户服务,旨在针对于华人投资者提供更全面的支持。

我们提供最新的中文市场新闻资讯:

即时市场新闻和CMC Markets市场分析帮助您掌握全球市场动态;

实时的经济日历及提醒,帮助您随时掌握全球市场重要经济数据的公布;

24/5中文客户服务

“新一代“交易平台上提供24小时后台支持,您可以随时在线联系公司客户服务人员;

平台有电脑版,手机版,平板电脑版,帮助您随时随地随心所欲地进行交易。

感谢程必逸总裁对于该事件提供的专业见解及深度分析!同时欢迎投资者前往CMC Markets进行更详细地了解,以更好地把控交易选择与交易风险。CMC Markets也将持续为您跟进最新的市场资讯与报道,敬请期待。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.