年末总结：2022年的美股是否还值得期待？

2021年即将进入尾声,回顾一下今年的美股行情。2021年美股依旧走出了一个牛市行情,这主要建立在美联储在今年继续进行大规模的放水行为。美国的宽松货币环境给予美股充足的流动性,华尔街大型金融机构在获得大量的美元资产后,需要选择投资目标。由于在低利率环境下,银行存款收益基本可以忽略不计,国债收益率处于历史较低水平,而在美股市场中,实体经济股票受疫情影响没有办法保证稳定的营收和净利润的增长,因此受疫情影响较小的大型科技股受到了大资金的青睐。例如苹果、英伟达、奈飞、meta等多支科技巨头创历史新高。

今年美股的主要话题就是缩债和通胀暂时论,美联储主席鲍威尔也是汲取了2013年在释放缩债信号时,给美股带来巨大恐慌性冲击的经验,在一边释放Taper信号时,不断强调通胀是暂时的,将缩债和加息的这两个政策形成条件进行分离,说明加息的前提条件是充分就业,并不是缩债完成后立马加息。通过这些言论,美股的投资情绪较为稳定,三大股指也在今年齐创历史高点。

但通胀数据的表现却一直使市场怀疑鲍威尔的通胀暂时论,能源价格的暴涨和新冠疫情导致的用工荒使美国通胀水平位居近40年高位,经济陷入滞涨。因此鲍威尔也是在年底收回了通胀暂时论这一表态,美联储整体基调由鸽转鹰。并在12月的利率会议上宣布加速缩债,在明年3月结束QE。现在,点阵图显示美联储的所有委员都认定明年将进行加息,有超过三分之二的认为会加息三次。因此,基本可以确定加息已经成为定论。

在经济危机时期,美国这个国家的特点就是印钱,放水,救股市。因此,在经济危机时期,实体经济损失惨重,但华尔街投行却能赚个盆满钵满,这也加剧了贫富差距,社会矛盾日益尖锐。从今年4月开始,美国的通胀率就已经达到了4%以上,鲍威尔在面对逐月增涨的通胀数据却一直强调通胀的暂时性,我个人认为是为了使华尔街的资本能在进入到加息周期前,将股市的价格拉到非常高的位置,这样可以拥有足够多的套现空间。但这也使美股的估值脱离了实际状况,这也会导致非常大的修正力度。

因此在2022年,我个人认为美股或将最早在第一季度末迎来一波深幅度的修正,因为这个时候美联储的缩债已经结束。美联储的议息会议每年召开8次,会议的间隔时间大约为6周。因此2022年的第二次议息会议大概将在3月最后一周召开,预计会议会释放一些加息的信号,而市场通常会出现体现抢跑的情形,也就是我们常说的买预期卖事实。因此市场将有可能出现大幅度的回撤。市场预期美联储最快将在明年6月进行加息,年内可能加息3次,因此笼罩在加息周期的美股在2022年或将一波三折。

但对于现阶段而言,美股的上行动能可能还会维持一段时间,我个人预计会保持在明年3月中之前。标普500指数在12月20日止跌后,录得三连阳线,因此在跨年的行情中将继续维持上行势头,并有再创历史高点之势。目前维持标普500指数4800的目标高点位。

标普500指数 SPX500 ——日线图

图片来源:CMC Markets



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.