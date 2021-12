圣诞特辑 | 回首2021，CMC Markets披荆斩棘，实现业绩、荣誉、业务规模等多项领域大丰收！

回顾2021年,全球仍饱受新冠疫情的困扰,德尔塔、奥米克戎新型变种肆虐,很多国家和地区仍处于封锁状态。新冠变种造成了劳动力市场的低迷,供应链紧缺,能源价格暴涨,使各国饱受通胀困扰,人们的财富被过高的物价搜刮殆尽。

全球多个国家GDP因受供应链问题困扰在今年出现了大幅度的下滑, 但CMC Markets凭借对客户服务的高度关注,创新技术的不断革新在2021年这个通胀年中逆流而上,实现业绩、荣誉、业务规模等多项领域的大丰收。

荣誉奖项:

在过去的一年中,CMC Markets赢得了多个全球奖项,在2021年2月2日,CMC Markets的创始人兼首席执行官Peter Cruddas被正式授予了英国终身贵族爵位:Lord Cruddas of Shoreditch,获得了英国最高荣誉。



CMC Markets股票经纪业务获得了Canstar颁布的2021年度澳大利亚最佳经纪商(在线股票交易)奖项。这也是CMC Markets自2011年以来连续11年获得Canstar办法的这一奖项。Canstar成立于1992年,是澳大利亚和新西兰首屈一指的金融研究和专家评级机构,拥有一支由150名左右的专业人才组成的团队,覆盖金融服务行业的30,000多种产品和750多个品牌。Canstar是澳大利亚最大的金融评级网站,获得该机构的奖项也体现出其对CMC Markets品牌的高度认可。

并且,CMC Markets connect在2021 Global Forex Awards -B2B评选中荣获“最佳交易执行奖“。2021年已是该奖项进入评选的第二年,旨在表彰来自世界各地的经纪商和相关企业品牌,这些品牌正在推动 B2B 交易解决方案的创新与进步。该奖项旨在表彰在流动性、客户关系管理、客户体验、客户执行、合作伙伴关系、平台和性能以及 B2B 交易系统的其他关键要素方面表现最佳的经纪商。CMC Markets Connect在其中脱颖而出。

“这些奖项的与众不同之处在于,评选接受独立提名和公众投票, 公开和透明的程序意味着所有获奖者都有一个共同点,他们是由来自世界各地的真正的经纪商和客户自主的投票选出来的,” Holiston Media总监Michael Boydell表示 “赢得本次奖项是品牌成功的基准,它不仅会给经纪商未来的新客户留下深刻的第一印象,还会提高现有客户的满意度和忠诚度。



业绩表现:

2021英国财年(2020年4月1日 – 2021年3月31日)对于CMC Markets来说是个丰收之年,净营收提高63%,税前利润增加127%,每位活跃客户的CFD收入提高22%。



图片来源:CMC Markets

CFD活跃客户增加34%,这得益于CMC Markets始终秉持着对高净值、成熟、经验丰富的全球客户的长期重视,以及新客户对金融市场关注度的提高。

股票经济净收入提高72%,得益于客户量的增加(28%)和国际股票发售吸引力的提高。

而在CMC经历了业绩创记录的一年之后,虽然在2022年整体市场投机情绪相比2021年有所下滑,市场活动并未表现出如疫情期间一般活跃,但CMC Markets凭借高质量的客户服务,技术创新能力和品牌高认可度,整体每月活跃客户数量与2022财年第一季度(2021年4月1日-2021年6月30日)交易更新中报告的水平相似,仍比疫情前水平高出约三分之一。同样,客户资管规模仍接近创记录的水平,客户收入留存率仍保持在80%的水平。集团创始人兼CEO Peter Cruddas在2022财年半年报中致辞表示:在上半年结束时,CMC Markets杠杆业务中的客户资金保持在接近历史高点的水平。为支持CMC Markets的多元化战略,其非杠杆业务的活跃客户数量增加了10%,这也令人鼓舞。非杠杆业务继续提供最大的增长潜力,目前约占公司在澳大利亚交易收入的50%,占集团净营业收入的20%。

集团公司对业务的长期增长机会抱有信心,并结合其战略举措的进一步发展,包括正在发展的非杠杆投资平台,期待持续带来长期的业务增长与市场价值。

业务扩张:

通过三十年的从业经验,CMC Markets在零售市场已经成为一个成熟的品牌。与此同时,全球的资本市场机构化发展迅速,并且开始占据市场的主导地位,这是一个好现象。快速的机构化能加速行业的龙头化,有助于滋养一个又一个的行业巨头,带动相关产业蓬勃发展,也可以使资本市场变得更加有序化。因此,CMC Markets一直着眼于对机构客户的拓展,其服务于机构客户的全新品牌CMC connect也即将上线,致力于为客户提供全球市场准入服务,并通过提供多类资产流动性和一流的交易技术,助力客户开发营收潜能。CMC Markets将为广大机构客户量身定制交易解决方案,其包含流动性供应,白标/灰标解决方案,专家团队服务以及为客户提供不局限于监管报告、绩效分析和风险审计的交易数据资料。

本年度的另一大事则为澳新银行股票投资客户群开始转移至CMC Markets,本次交易将涉及超过五十万个账户数的澳新银行股票投资客户的转移,总资产超过450亿澳元,使当前CMC Markets客户总资产达到(AUM)700亿澳元。2500万澳元的对价将由集团现有现金流提供资金。在我们看到零售股票经纪服务需求上升之际,该交易是CMC全球业务和澳大利亚市场持续多元化的又一重要步骤。该交易进一步确立了 CMC 作为澳大利亚市场金融技术领导者的地位,并消除了围绕现有澳新银行白标合作伙伴关系有限期限的不确定性。该交易预计需要 12 至 18 个月才能完全完成客户转移过渡。

新的展望

2020年,是疫情之年

2021年,是通胀之年

2022年,将会是希望之年

我们在过去的两年,见证了充满了奇迹,刷新日常认知的金融市场,原油的负油价,美股单月连续四次熔断,大宗商品疯狂飙升,能源价格飙涨,美股连续刷新历史新高,全球通胀创纪录的飙升。而随着全球的经济正式进入到复苏阶段,疫情的恐慌性将消退,全球资本市场将从投机主义转向为更加有序化的市场。因此,市场的非杠杆收益将会是后疫情时代的主流,随着CMC Markets在12-18个月内完成收购澳新银行股份投资客户,集团公司的非杠杆业务将获得显著增长。CMC Markets也将在新的一年中快速走向多元化,利用现有的平台技术赢得B2B和B2C非杠杆业务。随着CMC Markets计划在下一财年初推出新英国投资平台,该业务将被进一步推动。愿广大投资者与CMC Markets在新的一年里齐心协力,再创辉煌。



