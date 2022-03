今日市场展望：欧佩克+会议来了，油价苦守100关口能否迎来启动

据欧佩克+的消息人士报告,在今日的会议中欧佩克将继续坚持现有增产协议,即在5月维持增产40万桶/日的计划。

欧佩克秘书长巴尔金都鼓励欧佩克+坚持下去,对不断变化的市场环境保持警惕。

随着欧佩克+与国际能源署(IEA)的政治分歧不断加速,欧佩克+正考虑弃用国际能源署(IEA)的石油数据。国际能源署署长比罗尔表示,他对欧佩克未能对俄罗斯石油供应危机做出回应而感到失望。

这就意味着欧佩克月报中原油产量“二手资料”预估值的构成,而这也意味着欧佩克成员国是否完全履行计划产量需重新评估,也会激化欧佩克产油国和IEA的矛盾。

在过去的几年时间,两个机构之间抑制维持着良好的合作,但在碳中和、碳达峰的概念兴起后,以及自去年10月能源危机席卷而来,双方的合作愈发困难。俄乌冲突爆发后,双方的矛盾继续加重。在俄罗斯供应危机爆发以来,欧佩克拒绝美国方面的增量增产呼吁,导致油价在3月彻底爆发。

从短期来看,增量增产无望,全球仍受原油供应困扰。在近期油价受到了地缘政治缓和,美国联合其他国家释放新一轮战略储备的消息的打压。目前价格仍苦守于100美元附近。

对于原油价格在2022年的思考,可参考前文: 一季度总结: 3月大起大落的原油在后市该如何看待?不能忽视加息带来的影响!

从图形结构来看,在经历了周一、周二的温和反弹后,美国WTI原油昨日继续走低,回吐了前两日的反弹,但目前整体仍运行于上行趋势线中,整体趋势暂未被破坏。因此,投资者仍可参考100上方的支撑,只要支撑未破,整体多头短期仍处于优势。

今明两个交易日对于短期油价的走向将至关重要,如若欧佩克维持原增产协议,而油价在消息刺激下能出现比较有力度的拉升,这也将继续推升现阶段油价走高的局面。但如若不幸跌破100,则有可能出现更大程度的抛售力度。

美国WTI原油 —— 日线图

图片来源:CMC Markets



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.