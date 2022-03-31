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Market Outlook

今日市场展望：欧佩克+会议来了，油价苦守100关口能否迎来启动

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

31 Mar 2022, 08:00

欧佩克+的消息人士报告，在今日的会议中欧佩克将继续坚持现有增产协议，即在5月维持增产40万桶/日的计划。

欧佩克秘书长巴尔金都鼓励欧佩克+坚持下去，对不断变化的市场环境保持警惕。

随着欧佩克+与国际能源署（IEA）的政治分歧不断加速，欧佩克+正考虑弃用国际能源署（IEA）的石油数据。国际能源署署长比罗尔表示，他对欧佩克未能对俄罗斯石油供应危机做出回应而感到失望。

这就意味着欧佩克月报中原油产量“二手资料”预估值的构成，而这也意味着欧佩克成员国是否完全履行计划产量需重新评估，也会激化欧佩克产油国和IEA的矛盾。

在过去的几年时间，两个机构之间抑制维持着良好的合作，但在碳中和、碳达峰的概念兴起后，以及自去年10月能源危机席卷而来，双方的合作愈发困难。俄乌冲突爆发后，双方的矛盾继续加重。在俄罗斯供应危机爆发以来，欧佩克拒绝美国方面的增量增产呼吁，导致油价在3月彻底爆发。

从短期来看，增量增产无望，全球仍受原油供应困扰。在近期油价受到了地缘政治缓和，美国联合其他国家释放新一轮战略储备的消息的打压。目前价格仍苦守于100美元附近。

对于原油价格在2022年的思考，可参考前文：一季度总结：3月大起大落的原油在后市该如何看待？不能忽视加息带来的影响！

从图形结构来看，在经历了周一、周二的温和反弹后，美国WTI原油昨日继续走低，回吐了前两日的反弹，但目前整体仍运行于上行趋势线中，整体趋势暂未被破坏。因此，投资者仍可参考100上方的支撑，只要支撑未破，整体多头短期仍处于优势。

今明两个交易日对于短期油价的走向将至关重要，如若欧佩克维持原增产协议，而油价在消息刺激下能出现比较有力度的拉升，这也将继续推升现阶段油价走高的局面。但如若不幸跌破100，则有可能出现更大程度的抛售力度。

美国WTI原油 —— 日线图

图片来源：CMC Markets


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