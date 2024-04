苹果与特斯拉能否抓住盈利机会，实现回弹？

今年以来,包括苹果、亚马逊、Alphabet(谷歌母公司)、Meta、微软、英伟达、特斯拉在内的美股七巨头推动了股市回报的整体增长,但七巨头内部的增长来源却变得越来越集中,主要靠亚马逊、Meta、微软和英伟达拉动。这四支股票共占标普500指数今年以来总回报的近75%,比去年同期排名前四的股票高出一倍有余。

少数股票“霸市”的局势加剧了美股集中度风险,这点值得警惕。市场的集中程度如今已超越了互联网泡沫时期的水平,阻碍人工智能创收,也为部分投资者敲响警钟。科技七巨头目前在标普500指数总市值中占比超29%,高于1999年-2000年间前七大股票21%的权重水平。由于特斯拉已经跌出标普500指数市值排名前十的股票之列,目前的前七大股票集中度已经超过30%,较十年前14%的水平出现了显著增长。下文将对七巨头中目前表现较为落后的两支股票进行分析,并探讨这两支落后股的潜在投资机会。

苹果

Apple坐拥全球价值最高的技术平台,共有超12亿用户。尽管苹果公司在中国受到消费疲软和竞争风险的挑战,这些问题均已得到了充分了解。同时鉴于苹果公司技术领先、用户粘性高,以及用户人均支出的上升空间较大,因此苹果的长期前景仍然向好。

​技术分析

苹果公司的股价须突破176.40美元左右的阻力枢轴点,并维持在这一水平以上,才有可能实现回弹,重回今年196美元左右的高位。不过苹果股价也有可能跌破164.940美元的枢轴点,持续下跌至156.50美元的支撑位。

此外,苹果目前的股价低于174.654美元的50日指数移动平均线(EMA)和170.530美元的20日EMA,其中50日EMA是价格上涨的一大阻力。苹果股价的相对强弱指数(RSI)目前为35.78%,趋向于超卖水平,而指数平滑异同移动平均线(MACD)处于信号线以下,且为负值。因此,苹果的股价可能会在短期内继续上升。

综合分析师共识:综合 41位分析师对苹果公司的评级来看,苹果股票的综合投资建议为“买入”,目标价为199.97美元。

牛市、熊市、基础情形分析

牛市目标价:270美元——2025财年牛市的每股收益(EPS)为7.99美元,市盈率为34

(当前12个月期权市场的价格观点:价格超过目标价的概率约为2.33%)

在2025财年,随着AI iPhone推动收入/EPS实现14%-19%的增长,iPhone的换机周期将出现缩短。若消费者需求回升,iPhone16的购买意向高于预期,加上产品组合向高端iPhone转型,iPhone同比收入增长将突破20%,2025财年的总收入将达到5510亿美元,EPS将达到7.99美元。如果采用基于全生命周期的估值方法,则可以体现出苹果公司转向订阅制商业模式的优势。根据我们对牛市情形的测算,2025财年苹果公司的市盈率将达到34。

基础情形目标价:220美元——2025财年企业价值与销售额之比为7.5,市盈率达30

(当前12个月期权市场的价格观点:价格超过目标价的概率约为18.46%)

若苹果公司2024财年的收入同比持平,但服务和利润率仍然维持强劲,投资者将不再关注短期收益,而是将目光投向2025年边缘AI带来的机遇。2024财年服务增量因产品颓势而抵消,将导致收入整体持平。得益于产品组合和外汇/通胀方面的不利因素减退,苹果公司2024财年的毛利率将超出预期,增至45%以上。投资者会将注意力转向2025财年,并关注苹果公司可能推出的AI iPhone会带来的影响。再加上服务收入增长和800亿美元的年度回购计划,苹果公司的基本面有望再次实现加速增长。

熊市目标价:155美元——2025财年企业价值与销售额之比预估为5.8,EPS为6.54美元,市盈率为23.7

(当前12个月期权市场的价格观点:价格超过目标价的概率约为25.99%)

由于消费疲软的程度超出预期、手机市场的竞争激烈程度不减,iPhone 15的销量表现将仍然差强人意。若经济硬着陆导致消费者可支配收入缩水,苹果各产品增速将进一步放缓,因此2024财年的苹果产品消费将低于预期,收入同比将出现高个位数的下滑。服务消费增速也将降低至中等个位数水平。由于收入持平,毛利率微增可推动EPS实现低个位数增长,在2025财年达到6.54美元左右。根据我们对熊市情形的分析,2025财年市盈率可能达到24。

上行因素

改善业绩预期的因素可能有:产品和/或服务表现强劲,毛利率超出预期水平,iPhone 15因购买需求延迟、市场份额增加而收获意外之喜。此外,苹果硬件转向基于订阅的商业模式,AR/VR头戴式设备和其他新产品快速扩张,新兴市场渗透率实现超预期增长,“边缘AI”的潜力得到充分认识,也将推动苹果股价上行。

下行因素

全球消费支出疲软、关键市场竞争加剧、针对App Store在内的监管力度加大,以及苹果公司推行近岸外包的策略,都可能打压利润增长。

特斯拉

特斯拉上季度数据疲软,表明目前电动汽车行业正在进行大洗牌。特斯拉虽然很有可能通过AI获益,但必须率先扭转汽车业务负收益的情况

尽管机构投资者普遍看跌特斯拉,但特斯拉的吸引力在于其既是汽车股,也是能源和AI/机器人领域的领军者。全球电动汽车市场的负面进展对特斯拉而言非常重要,并且会对其股价产生短期的负面影响。但与此同时,投资者不应忽视特斯拉在汽车相关业务(即特斯拉旗下各车型和Robotaxi服务带来的经常性收入)与Dojo超级计算机等其他领域所取得的持续进展。对此,即将到来的2024年特斯拉AI Day将提供更多相关领域的信息。

​技术分析

特斯拉须维持146美元上下的阻力枢轴点,方有可能实现向上逆转,重回205美元左右的短期阻力位水平。股价也有可能跌破支撑枢轴点并持续走低,回落至此前102美元左右的低位。

此外,特斯拉目前的股价低于178.449美元的50日EMA和207.986美元的20日EMA,其中50日EMA是价格上涨的一大阻力。特斯拉的RSI指标目前为26.48%,表明已达成超卖共识,而MACD则处于信号线以下,且为负值。从技术分析角度来看,特斯拉延续下行趋势的概率较高。

综合分析师共识:综合49位分析师对特斯拉的评级来看,特斯拉的综合投资建议为“持有”,目标价为185.15美元。

牛市、熊市、基础情形分析

牛市目标价:500美元——2030年企业价值倍数预估为24.3倍

(当前12个月期权市场的价格观点:价格超过目标价的概率约为0.00%)

针对核心汽车业务而言,上述估值在计算时假定特斯拉到2030年能交付900万台汽车,EBITDA利润率约为20%,也即每股价值约为103美元。特斯拉移动/拼车(Tesla Mobility/Rideshare)将达到每股118美元;特斯拉能源(Tesla Energy)每股达60美元(20年年均复合增长率为35%);特斯拉作为电动汽车动力总成和电池供应商的每股收益将为61美元(假设销量达300万,EBITDA利润率为25%,2030年退出时企业价值倍数为25倍);特斯拉保险(Tesla Insurance)每股价值11美元;特斯拉网络服务(Tesla Network Services)每股价值147美元(假设每月活跃用户数MAU达2500万人,每用户平均收入ARPU为200美元)。

基础情形目标价:310美元——2030年企业价值倍数预估为15.0倍

(当前12个月期权市场的价格观点:价格超过目标价的概率约为0.09%)

310美元的共识目标价由以下部分组成:特斯拉核心汽车业务每股62美元(假设2030年销量为640万台,加权平均资本成本WACC为9.0%,2030年退出时EBITDA倍数为13倍,退出时的EBITDA利润率为17.0%);特斯拉移动贴现现金流每股61美元(假设到2030年的车辆数量约为158,000台,每英里收费为1.8美元);特斯拉作为第三方供应商的每股价值将为39美元;特斯拉能源每股38美元;特斯拉保险每股5美元;特斯拉网络服务每股104美元(假设MAU达610万人,ARPU为180美元,估值折扣为50%)。

熊市目标价:100美元——2030年的企业价值倍数估值约为4.6倍

(当前12个月期权市场的价格观点:价格超过目标价的概率约为19.59%)

在股价为100美元的熊市情形下,假设到2030年汽车销量达500万台,EBITDA利润率为12%,特斯拉汽车每股价格应为45美元。此外,特斯拉移动每股将达6美元(假定到2030年拥有20万台汽车,营业利润率为15%);特斯拉网络服务每股34美元(假定2030年前拥有1500万MAU,ARPU为80美元);特斯拉能源每股15美元;特斯拉作为第三方供应商每股0美元;特斯拉保险每股0美元。

上行因素

服务收入数据披露、全自动驾驶(FSD)普及率上升、新电池成本实现突破、新车型(Multivan、Semi)上市、获得第三方电池合作,以及地区扩展和生产能力提高。

下行因素

与传统原始设备制造商/中国企业/大型科技公司间存在竞争,多个工厂扩建造成执行风险,市场未能充分认识Dojo技术带来的服务机会,自动驾驶功能普及率和每用户平均收入不及预期,以及中国市场面临风险。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.