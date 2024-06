以太坊现货ETF能否颠覆币圈版图？

今年,比特币现货ETF的推出为加密货币投资带来了改变。随着美国证券交易委员会(SEC)初步批准以太坊现货ETF,这一转变可能将继续延伸。范达公司(VanEck)表示,以太坊ETF获批后,以太币的监管状态变得更为明晰。

SEC于五月底初步批准以太坊现货ETF。

Cathie Wood旗下的方舟投资退出以太坊现货ETF申请。

以太币币价在过去12个月内上涨了超一倍。

5月23日,美国证券交易委员会(SEC)批准以太坊现货ETF在美国交易所交易,迈出了以太坊现货ETF发行的第一步。

SEC共批准纽交所(NYSE) Arca、纳斯达克和Cboe BZX在内的三家交易所发行以太坊现货ETF。下一步将对ETF产品本身进行批准,而据《福布斯》报道,批准流程可能耗时数月。

其中灰度、Bitwise、安硕、范达、21Shares、Invesco Galaxy、富达和富兰克林邓普顿公司推出的ETF产品可能获得批准。

据CNBC报道,在这八支ETF产品中,范达公司可能率先提交申请。

范达资产管理公司的CEO范励翔(Jan van Eck)在6月1日接受CNBC的ETF Edge栏目采访时表示,这一决定是“我在职业生涯中见过的最精彩的证券监管举措”。

然而,方舟投资却已退出了此前以太坊现货ETF的申请。

据DailyCoin报道,方舟投资的合作伙伴21Shares在上周五更新了S-1表格,在基金名称中删去了方舟相关内容。而方舟投资发言人随后表示,“我们相信以太坊的变革潜力和长期价值,但目前方舟投资不会推进以太坊ETF的申请。”

方舟投资退出申请的原因目前仍不清楚。

不过该公司创始人、首席执行官兼投资总裁Cathie Wood近期在Consensus 2024大会上表示,她认为SEC的批准十分突然、出乎意料。考虑到11月即将进行美国总统大选,该决定背后可能存在政治动机。

加密货币时代来临

继今年1月推出比特币现货ETF后,以太坊现货ETF前景看好。今年1月10日推出的11支比特币现货ETF是ETF历史上发行最成功的产品,在前两个月的交易中资金净流入量超100亿美元。

虽然币圈过去被贴上了不正当交易的标签,但越来越多的机构投资通过ETF产品进入加密货币生态系统,将有助于加密货币行业合法化。

SEC主席Gary Gensler在5月底接受美国投资公司协会(ICI)总裁兼首席执行官Eric Pan的采访时解释了他此前不愿批准加密货币现货ETF的原因,表示“主要是因为该行业违反美国法律的现象十分猖獗”。据英国《金融时报》报道,Gary Gensler认为“加密货币行业存在诸多欺诈和诈骗行为,而业内领军人物如今不是在服刑,就是在等待入狱或引渡。”

然而,比特币现货ETF获批并一举获得成功,如今以太坊现货ETF的发展障碍也已扫清,均表明SEC的态度正在发生巨变。

监管明确性

加密货币的监管问题始终是一大难题,导致其无法为主流所接受。

Tide金融集团联合创始人兼首席投资官、Amplify转型数据共享ETF投资组合经理Michael Venuto去年向OPTO Sessions表示,FTX暴雷等备受瞩目的加密货币骗局之所以会出现,部分原因在于缺乏明确的监管政策。

这其中也包括加密货币的监管地位问题。有观点认为,投资者可将以太币当作是证券、商品或货币。

但范达数字资产研究部负责人Matthew Sigel则认为,SEC已明确表示可能会将以太币归类为商品。

在SEC批准以太坊现货ETF后,Sigel在一篇博客中写道:“以太币已在多种情况下被认作为商品,包括商品期货交易委员会(CFTC)对以太币期货的监管、CFTC官员的公开声明和联邦法院的裁决,在目前的ETF中可能也是如此。”

Sigel向OPTO表示,这一决定标志着“监管态度的180度大转变”,并认为其“对于开源区块链——尤其是以太坊生态系统——的未来创新而言是重大利好”。

以太坊现货ETF将如何影响币价?

以太坊现货ETF初步获批的消息推动以太币币价短暂飙升,于5月23日达到3,943.55美元的高点。但价格随后出现回落,收盘时为3,776.93美元,较前一日收盘价涨幅仅1.1%。

尽管在此期间币价有所下跌,但自SEC批准以来,以太币现货交易价格在6月4日收盘时上涨了2%,今年以来涨幅达67%,过去12个月的涨幅为110.4%。

自今年1月11日比特币现货ETF获批以来,比特币价格已上涨51.3%。SynFutures首席执行官Rachel Lin等观察人士认为,以太坊现货ETF获批可能会推动以太币价格在本轮周期内涨至22,500美元。

Sigel向OPTO表示,根据范达公司的定量分析,“投资者可以在现有比特币持仓的基础上增加以太币配置,从而提高风险调整后收益。按照过去的情况来看,若投资者能接受20%的投资组合波动率,那么在持有比特币和以太币的总权重达到15-20%的情况下,风险/回报比将进一步增加。”



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.