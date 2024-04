比亚迪股价：为何81%的利润增长仍不够高？

比亚迪汽车在2023年第四季度成为了全球最大的电动汽车生产商,但如今却由于中国经济形势低迷而深受电动汽车价格战的影响。目前有迹象表明,比亚迪股票最大的机构持有者——Cathie Wood旗下的方舟投资——可能对该股信心不再。

比亚迪(1211:HK)是一家中国跨国企业,以其子公司比亚迪汽车制造的电动车而闻名。

由于中国是世界上最大的电动汽车市场且比亚迪在中国占据主导地位,因此比亚迪在电动汽车行业有着举足轻重的影响。根据中国乘用车市场信息联席会(CPCA)的数据,2023年中国新能源汽车约35%的销量来自比亚迪。

2023年第四季度,比亚迪赶超其美国竞争对手特斯拉(TSLA),成为全球最大的电动汽车销售商,占全球18%的市场份额。特斯拉紧随其后,占据全球16%的市场份额。

尽管如此,比亚迪的股价在过去一年中略有下降。有迹象表明,“超级投资者”对比亚迪股票的兴趣可能有所减弱,其中两位重要投资方去年均抛售了比亚迪股票。

方舟投资的创始人、首席执行官兼首席投资官Cathie Wood是比亚迪股票最大的机构持股方,专注于投资创新项目。据Stockcircle数据显示,Cathie Wood在2023年第三季度出售了88,000股比亚迪股票,第四季度出售近9,000股。

过去三年间,Cathie Wood净卖出约170,000股比亚迪股票。

据Stockcircle的数据显示,Fisher Investments的创始人、执行董事长兼联合首席投资官Ken Fisher也在2023年前三季度连续抛售比亚迪股票。

电动汽车市场增速放缓

据路透社3月26日报道,比亚迪2023年第四季度的收入增长至1800.4亿元人民币(合249亿美元),增幅为15.1%。比亚迪2023年全年的收入较上年增长了42.04%,其中汽车部门的收入占比为80.27%。

该公司去年第四季度利润同比增长18.6%,增速放缓至自2022年第一季度以来的最低水平。比亚迪全年利润增长至300.4亿元人民币(合42亿美元),增幅为80.7%。

然而,比亚迪今年第一季度的电动汽车销量被特斯拉反超。据《金融时报》报道,比亚迪的汽车交付量按季下降了42%。

据比亚迪2023年年报显示,中国电动汽车市场同比增长12%,电动汽车出口量增幅达57.9%。

电比油低

尽管如此,比亚迪的收入还是因中国不断升级的电动汽车价格战而有所削减。比亚迪打出了“电比油低”的口号,下调了旗下电动汽车的售价。

该公司在2023年的年报中指出:“二零二三年,国际地缘政治紧张局势加剧,通胀高企的大环境持续,多数主要经济体增长放缓,全球经济发展的复杂性、严峻性、不确定性上升。”

在此大背景下,中国经济的“总需求不足,消费及投资预期偏弱”。

因此比亚迪等电动汽车制造商被迫降价,引发了路透社所报道的“残酷”的价格战。按照路透社的计算,占比亚迪中国总销量93%的13款车型去年平均降价17%。

特斯拉部分车型价格已下调超7,000美元,但据《Business Insider》报道,特斯拉可能会停止低价竞争的策略,维持其利润空间。

比亚迪和特斯拉在中国市场都面临着日益激烈的竞争。4月8日,中国打车公司滴滴(DIDIY)和中国第三大电动汽车制造商广汽埃安宣布成立合资企业,批量生产自动驾驶出租车,首款车型将于明年发布。

与此同时,智能手机制造商小米(XIACY)在3月份推出了旗下首款电动汽车。小米SU7电动轿车售价为215,900元人民币(合29,850美元),是目前定价最低的电动汽车之一。由于该价位的购买需求强劲,小米已告知潜在买家提车可能需等待4-7个月。

投资比亚迪的另一条路径

截至4月9日,比亚迪股价在过去一年的跌幅为7.8%,年初至今的跌幅为3.3%。

1月29日,Bernstein分析师Eunice Lee再次给予比亚迪港股(1211:HK)“买入”评级,目标价为334港元,较4月8日收盘价(202港元)上升65.35%。

然而,鉴于电动汽车制造商之间的竞争日益激烈,投资者可能希望在各大电动车企业之间分散投资,而主题ETF是实现分散投资的有效途径之一。

ARK Autonomous Tech & Robotics ETF(ARKQ)基金持有的比亚迪股份数高于其他所有ETF。由于Cathie Wood看涨电动汽车和自动驾驶汽车板块,该基金的最大持股为特斯拉;截至4月10日,比亚迪股票在该基金内的权重为0.95%。

但目前也有一些初步迹象表明,随着比亚迪股价今年一路下跌,Cathie Wood对该股信心不再。

方舟投资最新的13F报告中显示,方舟共持有176,610股比亚迪股票。但截至4月10日,ARKQ基金的持股数为155,798股,表明Cathie Wood去年第四季度末以来的出售量为20,812股。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.