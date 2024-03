五大热门新闻 Reddit IPO

今天是为股市投资者精选五大热门股市新闻,帮助您在5分钟内了解影响市场走向的股票、CEO和基金经理。

Reddit IPO成绩亮眼

外界对Reddit的预期很高,而Reddit的首次公开发行(IPO)也没有让大家失望。Reddit的IPO发行价为每股34美元,位于此前预期区间(每股31至34美元)的最高值,共募得7.48亿美元。彭博社报道称,据该公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中所列流通股显示,Reddit公司估值为54亿美元。虽然Reddit全面摊薄后的估值已接近64亿美元,但与其2021年首次宣布IPO计划后募得的100亿美元相比,仍然相去甚远。

Neuralink重大突破

Elon Musk创办的美国神经连接公司Neuralink成功设计了脑机芯片植入。首个受试者Noland Arbaugh四肢瘫痪,在接受植入后表示:“这已经改变了我的生活。”上周三,Neuralink公司公布了Arbaugh仅利用大脑玩电子游戏、在线下国际象棋的视频。在尖端医疗科技领域还有另一大新闻:强生(JNJ)医疗科技本周宣布与英伟达(NVDA)展开合作,将借助人工智能开发手术软件与数据分析。

苹果因App Store再次受袭

美国各大科技巨头联手要求联邦法官阻止苹果公司(AAPL)在App Store中接受外部支付选项的计划。Meta(META)、微软(MSFT)、X公司和Match Group(MTCH)在一份联合文件中表示:2021年的裁决认定苹果公司违背了加利福尼亚州的不正当竞争法,而该计划与2021年裁决的“具体内容和精神均不相符”。

美国电动车新目标

由于此前遭到行业抵制,拜登政府于上周三将其2032年电动车普及目标从67%下调至35%。美国环境保护署(EPA)则推出了“技术中立”的监管计划,给予汽车制造商更高的自由度,通过开发油电混动车实现减排目标。同时,据路透社报道称,由于电动车需求上升,电动车催化转化器中使用的铂和钯两种材料的需求也有所增加。

中国电商新秀直逼亚马逊

据《华尔街日报》上周三报道,中国快时尚电子商务品牌Shein的执行主席唐伟(Donald Tang)在一封投资者信中指出:Shein将向全球品牌开放其供应链基础设施和技术。《华尔街日报》在其他报道中表示,亚马逊(AMZN)已将主要竞争对手从过去的沃尔玛(WMT)和Target(TGT)调整为Shein和Temu。



