无视利率油价双高：股市强势上涨，逼近高位

本周初，股市表现达到年度高位，VIX指数和欧洲波动率指数等反应股市波动情况的指数出现温和回弹，持续在15点以下、甚至是更低水平徘徊。

根据投资者调查结果显示，市场目前的满意度很高。AAII最新的每周调查结果显示，投资者中50.0%看涨、27.6%持中、22.4%看跌。

因此，股市继续维持较高的超买水平，不受利率（美国十年期国债收益率已超4.30%）和能源价格（布伦特原油和WTI原油价格创下年度新高）同步上升的影响。



带MACD振荡器的美国标普500指数日线图。于2024年4月2日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

这一现象主要受经济领域的利好消息影响。最新的利好消息是昨天公布的美国ISM制造业指数调查结果，显示制造业指数重回扩张区间（也即高于50的荣枯线），其中物价分项指数增势强劲。本周将有更重磅的宏观数据公布，若这些数据能持续带来惊喜、表明市场活动呈现积极态势，那么即便通胀一时难以消退，股市也能维持现行状况。

带MACD振荡器的美国纳斯达克100指数日线图。于2024年4月2日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

从技术角度来看，只要股价低点连续上行的结构不受破坏，就能维持整体的上涨趋势。就标普500指数而言，5,204/5,188点之间的低位区间延续了2023年10月和2024年2月出现的低点，大致构成整体上行的趋势。针对纳斯达克100指数，三月出现的17,803/17,792的区间可作为中期上行趋势的关键参考。

带MACD振荡器的德国40指数日线图。于2024年4月2日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

欧洲指数的增势更加垂直，价格与可作为参考的看涨准则偏离较大。不过，我们可以选择将之前的阻力位作为当前的支撑位，进而设置下列短期参考水平。按此逻辑，欧洲50和德国40指数的支撑位分别为5,032点和18,041点（上下两图中以紫红色虚线表示）。

带MACD振荡器的欧洲50指数日线图。于2024年4月2日截取自CMC Markets“新一代”交易平台



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.