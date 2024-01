Alphabet财报前瞻：Gemini能否帮助谷歌实现AI领域的弯道超车

上个季度,谷歌母公司Alphabet的云业务的增长显著低于市场预期,落后于微软和亚马逊,这也使该公司股价在财报公布后短暂的下跌至120美元,但随着四季度普遍的风险情绪回暖,该公司的股价在2023年仍然上涨了58.3%。



随着人工智能领域的竞争愈演愈烈,谷歌在12月初推出了大型语言模型Gemini,并分为三个版本 —— Ultra、Pro和Nano。并在12月14日对外免费开放了Gemini Pro的API,不同于收费的GPT-4,该模型可以给予用户免费体验视觉AI模型的机会。但在初步的三方测试数据来看,Gemini Pro目前能和OpenAI的ChatGPT – 3.5进行抗衡,与GPT-4仍有一定的差距。因此,谷歌想要在AI领域确定领先地位可能仍有一定的路要走,Gemini Ultra可能是谷歌的唯一希望,目前谷歌开放内部员工可以使用该版本的模型,预计将于今年3月之前推出。但其竞争对手OpenAI在达沃斯论坛中表示,计划将对模型进行重大升级,并超越市面上现有的所有AI产品。因此,对于谷歌而言,即使推出了Gemini Ultra,可能也无法改变当下的落后局面。



虽然谷歌的搜索系统、YouTube、安卓生态为其带来了强大的用户群体,但其竞争对手微软和亚马逊均在云服务领域与其他企业进行积极合作,例如微软投资OpenAI,亚马逊投资Anthropic。而谷歌在自研的背景下,其项目进度始终落后于另外两家。



但好消息是,即便在AI领域处于落后地位,但至少在搜索业务上,谷歌仍然保持着行业领头羊的地位,目前占90%以上的市场份额,而微软的Bing Chat只为其贡献了搜索业务1%的增长份额。

谷歌2024年的目标



降本增效仍然是谷歌今年的主要策略,在2024年1月,谷歌已经裁员了1000名员工,涉及多个部门,并且裁员将在2024年持续下去,意图提高公司的生产效率,实现成本控制。进入到2024年,外部环境面临着下行的经济和不稳定的地缘政治,而内部面临着多个产品线的取消、员工裁员和用户因产品的停止发布出现负反馈的挑战。2023年作为AI爆发的元年,目前仍处于初期的发展阶段,随着AI模型的充分训练,预计将逐步向下游倾斜,更多模型的运用将进入到社会的主流生活当中。



随着AI的不断发展,对AI模型的安全性思考可能是现有资本市场所忽视的东西,随着大模型功能的不断完善,AI模型所展现的高信息收集功能和当下全球逆全球化的局势形成鲜明对比,用户的地区性限制可能将对此产生影响。

谷歌23财年第四季度业绩预测

发布时间:1月30日盘后

营收:707.1亿美元,同比增长12.03%

每股盈利:1.6美元,同比增长52.38%

数据来源:Zacks Research



