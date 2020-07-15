此前一周的分析中，我们特意持续强调：根据MSCI的数据统计，剔除了日经指数外的亚太股票市场在7月的第一周领涨全球，并且6月回报居于全球主要金融市场之首。

（source：google）

为何会出现如此情况？

1、MSCI开始配置的中国内地股票市场出现明显上涨

继7月2日集体大涨后，7月3日券商股再次掀起涨停潮。因中国政策释放了银行与券商可能进行混改，国内券商与股份银行系之间普遍是集团统一控股，引发市场想象，北上资金以及场内资金大量介入，如龙头品种中信证券（600030）股价创出自2015年6月底以来的新高。

2、比价效应，对比欧美此前伶俐的指数技术图形，恒指以及A50指数处于相对低估，一旦多头力量形成有补涨需求，市场自身合力不可低估。

板块角度看，如图所示，MSCI提供的行业板块数据看，中国内地市场以及剔除日本的亚太股票市场的多头力量主要集中在食品零售、软件媒体视频服务、医疗器械及药品等方向。

（source：google）

西方股票市场相似的在零售外，更多偏向于信息技术和AI智能方面，板块的升幅较为突出。这个板块分布的数据其实在今年的股票市场上涨中是非常带有指引性的，它诠释了不同市场的投资热点。

昨日的指数分析中，我们已经谈到当前市场多头最大的利好信仰依旧是流动性，当前无论是中国、美国、包括其他主要经济体的货币及财政环境维持宽松不变，并且似乎会有更大的刺激手段在等待宏观经济数据的变化。

从此前全球主要市场股票指数的上涨来看，各国政府助推股票市场的“虚拟繁荣”以应对疫情对宏观经济的影响，因此，投资者当前市场环境下，更多应遵从趋势。

所以简而言之的总结：

“目前的指数适合于中线的多头策略，政府希望股票市场上涨，以对冲疫情对于实体经济的影响。

因此这一波全球市场的上涨周期要出现真正的拐点，就是出现疫情的明确消退或者解决，最直接的信息就是感染人数（尤其重点地区）的大幅回落乃至消零，包括疫苗及治疗药物的明确信息落地。”

如图所示，即使在今日香港市场遭遇利空影响背景下，A50指数7月合约依旧维持在7月6日的暴涨阳线中分位水平上方横盘整固，市场周期持续了6个交易日。交投则留意15555---16280水平区域，短线处于震荡策略中，中线上涨结构不改，且对比恒指50同时期启动点极强，有望继续引领亚太地区主要股指，当属龙头。

恒指50方面，早盘虽然一度高开，技术走势高于7月14日收盘价上方，市场随后出现下压，显然在回补了7月6日暴涨阳线缺口后，恒指出现了短线难进难退的格局。留意25300点水平上方的支撑。

另一方面，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情，7月23日正式发布实时行情。

那么对应美国纳斯达克100指数，中国股票市场也将形成一个以科技股为代表的指数，显然在这一轮全球疫情背景下，投资者已经看到科技改变生产力、以及科技在疫情下的逆周期增长。

正如前文所述，有流动性和政府支持的背景下，股票市场虽然估值已经偏离，但是趋势没有改变，市场只会在某个阶段位置，可能会因部分龙头股的抛售而出现调整，但是这种调整会很快结束。

比如，纳斯达克100指数，如果看估值已经没有下手的余地了，但是市场就是上涨，7月13日的调整也仅因TSLA（特斯拉）的跳水而引发抛售，但是昨日Nasdaq100指数即单日探底回升，维持于M21均线水平上方运行，继续留意10300点水平上方的支撑。

同理，Tesla（特斯拉）在7月13日阶段性新高后出现的下跌，代表部分获利资金的离场，但是市场技术形态依旧维持极强趋势中，此前亚马逊、Facebook的业绩预减也并没有成功打压股价。

参考回顾：

7月8日：这一波行情是“5.19”历史的复制！

7月7日：赶着节奏走！

7月6日：视野开始留意亚洲股市！

5月23日：迎接未来，关注这些板块指数！

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 yu 获取。至于新加坡, 您能够在https://www.cmcmarkets.com/en-sg/legal-documents获取我们的商业条款和风险警示通告。对于我们的服务和任何收费，所有细节都包含在我们的金融服务指南中，您同样可以通过以上渠道获取我们的金融服务指南。 在您决定交易或继续持有任何金融产品前，请务必阅读我们的产品披露声明和其他相关文件。

CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054

CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324

CMC Markets Singapore Pte. Ltd. (Registration No./ UEN. 200605050E)