為何日本央行進一步放寬YCC區間無法阻止日元貶值？

自今年以來，日元兌美元貶值幅度高達11%，在8月跌破146大關。雖然日本央行在7月28日的會議上再次調整了收益率區間控制區間（YCC），將10年期日債收益率的波動區間從0.5%上調至1%，但該超預期的舉措並沒有阻止日元的貶值道路，截至8月21日，日元兌美元自7月28日的日高累計貶值約5.8%。



日本央行在去年12月和今年7月兩次上調YCC區間，但對日元卻產生了截然不同的影響。原因在於，在日本央行去年12月上調YCC區間後，10年期日債收益率在12 – 1月的兩個月一度上漲至0.5%附近，最高觸及0.55%，在這期間日本央行並未作出過多干預，而在那之後日本央行進場買入國債。並且，由於美國在去年第四季度放緩加息節奏，導緻美國10年期國債收益率自去年11月– 2月從4.2%的高位一度回落至3.35%，美日利差縮窄，從而促使日元短期吸引力上升。

日本10年期國債收益率（藍） vs 美國10年期國債收益（綠）

來源：Trading Economics

與之不同的是，雖然7月28日央行再度上調YCC區間，但在10年期日債收益率在8月初觸及0.65%的時候，日本央行便下場買入國債，導致收益率回落至0.57%。相較於上次，日本央行對於日債收益率上行的曲線控制更加謹慎，這導致投資者對於日債持觀望態度，或考慮等待10年期日債收益率觸及日本央行的1%上限後再選擇買入。並且，美國10年期國債收益率近期持續走高，原因在於美國7月的經濟數據整體保持韌性，並且美聯儲官員對年內利率進一步上行持相對開放態度，即在通脹上行風險的背景下，不排除可能還有一次的加息可能性，短期美日利差擴大。

日本10年期國債收益率（藍） vs 美國10年期國債收益（綠）

來源：Trading Economics

並且從日本的經濟層面來看，日本23年第二季度實際GDP環比增長1.5%，同比增長2%，為連續三個季度GDP增長。其中出口增長拉動了整體經濟，第二季度日本出口增長3.2%。雖然今年外界對日本經濟的複蘇呈樂觀態度，有說法稱日本將奪回“失去的三十年”，但排除掉新冠疫情期間過低的基數，與疫情前的數據相比，整體增長並沒有明顯提升。



相比於出口的出色表現，日本第二季度進口下降4.3%，個人消費環比下降0.5%，體現出國內需求不足的情形。這體現出在遠高於去年平均水平的通脹環境下，低工資增長率限制了日本本土居民的消費開支，而經濟增長受益於日元貶值帶來的出口驅動。

日本GDP同比



來源：Trading Economics



考慮到現階段美日利差擴大和本土內需不振的背景下，投資者缺乏兌換日元投資本土的意願，引發了近期日元連續貶值。

基本面拐點可能還有一些時間，技術面拐點可能將到來。

根據上文所述，日元兌美元的轉機可能需等到日債10年期國債收益率觸及YCC的1%上限後，目前還有一些距離。並且在現階段由於美國當下的經濟基本面暫且穩固，在沒有降息預期的背景下可能投資者仍傾向於短期持有美元，但預計隨著年內加息週期的結束，經濟基本面的下行壓力預期在年末或明年年初顯現，引發降息預期導致債券收益率下行，從而縮窄美日利差。因此，如果以未來半年或1年為周期來看，日元兌美元當下處於低位區間。



而從技術面來看，美元兌日元目前處於1浪下跌中的2浪旗形調整區間，目前價格處在通道的上軌壓力區域附近，預計在146 – 147將面臨短期阻力。因此，現階段或有一定的短期回落的博弈機會，預計未來幾個月走勢如同圖中虛線所示。

美元兌日元 USD/JPY —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月22日）



