美股除了科技股，還有哪些是可以關注的？

美國三大股指近期的強弱開始出現轉變，截至7月24日，道瓊斯工業指數連續11個交易日上漲，創六年半以來的最長連漲週期，能源和金融板塊為主要領漲板塊。相比之下，標普500指數在過去的3個交易日走勢放緩，目前在4550附近盤整。而納指在周一勉強收紅，其表現為三大股指最弱。



納指自上週特斯拉和奈飛公佈財報後開始走弱，特斯拉在上週錄得7.6%的下跌後，週一迎來一定程度的反彈，錄得上漲3.48%。目前價格收復了30日均線，但仍需觀察在後續的幾個交易日能否持續放量站上5日和10日均線。若後續股價反彈不及預期並呈現縮量，可能面臨進一步的回撤風險。



特斯拉 —— 日線圖

來源：CMC Markets（7月25日）



其他六巨頭漲跌不一，整體價格表現均較弱，在財報業績發布前投資者情緒相對謹慎。標普科技精選ETF在過去的幾個交易日開始走弱，目前價格處於10日均線附近但未看到明顯支撐。不排除進一步向下測試20或30日的均線支撐。整體趨勢為多頭，但MACD指標已經出現二次高位死叉背離跡象。

標普科技指數ETF（XLK） —— 日線圖

來源：CMC Markets

相比之下，金融板塊近期的走勢亮眼，大型銀行股財報業績整體利好，目前指數延5日均線穩步上行。相較於科技指數不斷創新高，銀行指數目前仍處於相對偏低的位置，在經濟形勢嚴峻的下半年，其價值板塊的表現或優於成長板塊。

目前我們看到了指數突破了底部盤整區域，不排除進一步上行至2月高點37附近。





標普金融指數ETF（XLF） —— 日線圖

來源：CMC Markets

除此之外，能源板塊在7月開始拉升，得益於能源價格的回升，目前在季節性能源需求上升，供應削減的背景下，能源價格料繼續呈現上漲，這或支撐能源板塊繼續走高。從技術圖形上看，能源板塊向上突破了震盪收斂階段的阻力，MACD指標升至0軸上方呈現金叉，意味著後續可能的進一步拉升，投資者可適當進行追踪處理。

標普能源指數ETF（XLE） —— 日線圖

來源：CMC Markets

工業指數自6月以來呈現加速上漲態勢，但從過去的幾個交易日來看漲勢開始出現放緩，成交量開始縮量，價格失守5日均線，MACD指標有背離跡象，因此不排除此處出現一定調整的可能性，現階段應避免進一步追高。



標普工業指數ETF（XLI） —— 日線圖

來源：CMC Markets



