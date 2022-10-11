原油或許到了左側做淡的時機，這次你是否還要錯過？

10月5日，OPEC+決定從11月起將石油產量下調200萬桶/日，其聲明中表示為了應對全球經濟前景的不確定性。

該消息促使國際油價在10月的第一週錄得大漲，WTI原油單週漲幅達近14%，布倫特原油升幅近12%，結束了連續5週的下跌趨勢。

然而，從經濟周期來看，在全球多地通脹創幾十年新高的背景下，經濟硬著陸為大概率事件，經濟將在未來的幾個月進入到衰退期。而核心邏輯是，在經濟環境惡化的背景下，工業生產大規模縮水，原油需求將大幅度降低，這將對油價形成中長端的利淡。

此次反彈僅僅是對短期超預期的消息層面的發酵，扭轉不了當前油價已經進入到下行週期的事實。

回顧本世紀油價的走勢規律，油價每次見底的時機都是在經濟陷入通縮的時候，具體如下圖所示

美國CPI同比

來源：TradingEconomics

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WTI原油 Crude Oil WTI —— 月線圖（10月11日）

來源：CMC Markets

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WTI原油見底的時間：

1. 21世紀初，美國互聯網泡沫爆發，經濟衰退，通脹自2000年的3.4%開始下行，2002年通脹為1.6%。 WTI原油在2001年11月見底，最低觸及約17美元/桶。

2. 2008年金融危機爆發，通脹在2009年下降至負值，最低觸及近-2%，全年通脹為-0.4%。 WTI原油在2008年12月觸底，最低觸及約35美元/桶。

3. 2015年全球經濟仍未擺脫金融危機的衝擊，全球經濟增速下降，通脹曾一度觸及0%，全年通脹在0.1%。 WTI原油在2016年2月觸底，最低觸及約26美元/桶

4. 2020年新冠疫情爆發，通脹一度下行至0%，全年通脹在1.2%。 WTI原油在2020年4月曾跌至負值。

由此我們可以推演一下未來形勢，經濟環境惡化，全球總需求降低，商品價格下跌，通脹下行。

美聯儲現在當前的首要任務是抑制通脹，即使通脹降至2%的目標，而當前的通脹仍在8%以上。美聯儲會通過各種政策工具抑制社會總需求，這對於油價是利淡。

因此，投資者當前的決策應該是，抓住每一次油價出現反彈的機會。我們或許可以在不遠的將來看到油價下跌至疫情前的水平。

那股市會怎麼走？

先來看一張圖

標普500指數（紅線） vs WTI原油（藍線）

來源：Tradingview, CMC Markets

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從趨勢上看，價格在波動性上呈現一定的差異，但整體趨勢保持高度的同向。

一句話可以概括：大宗不死，股市下跌不止。

邏輯推理為：通貨膨脹——全球進入緊縮週期——需求降低，商品價格下跌，經濟降溫——經濟衰退（大宗、股市見底）——央行再度降息——大宗、股市開始新一輪牛市。

美聯儲現在仍沒有結束加息，可能會在明年3月結束，隨後保持高利率一段時間，經濟陷入衰退，直至通脹降低至2%。

因此，股市的下跌還遠遠沒有結束，即使出現反彈（年底前）也是短期超跌修復，當前的策略仍以逢高看淡為主。



