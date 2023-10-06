油價是否可以重返100美元每桶？

9月原油市場錄得連續第三個月漲勢，背後主要受到需求預期改善以及市場對歐佩克與連盟產油國進一步減產的預期推動。 WTI期貨在過去三個月上漲了21%，布蘭特原油期貨上漲了26%。 然而，受近期投者對全球經濟前景的擔憂，二者都在本週大幅回落，引發市場對油價是否能重回100美元/桶的質疑。 那麼，引發原油市場波動的背後原因到底是什麼呢？

供需懸而未決

在供應方面，國際能源總署（IEA）的報告顯示，歐佩克與聯盟產油國的減產使該卡特爾的石油產量在7月達到每天5,000萬桶（bpd），降至近兩年低點，因為沙特 阿拉伯自願每天額外減產100萬桶，並可能將減產延長至2023年底。 該組織的產出從今年1月開始急遽下降200萬桶/日。 同時，非歐佩克產油國將產量提高了31萬桶/日，達到5,020萬桶/日，這可能會使全球石油產量在2023年達到創紀錄的1.150億桶/日。 美國石油產量是成長的最大貢獻者。 同時，歐派克與俄羅斯等聯盟國的供應在7月似乎已經觸底，並在8、9月連續第二個月上升。 路透社的月調查顯示，由於伊朗和奈及利亞8月份產量增加，產量增加了12萬桶/日，伊朗的產量創下2018年315萬桶/日的新高，使得歐佩克石油產量自2月以來首次上升 。

需求方面，截至9月29日當週，美國商業原油庫存較前一周減少220萬桶，目前的庫存量低於五年平均值的5%。 國際能源總署的最新報告顯示，到2023年，全球石油需求「將增加220萬桶/日，達到1.22億桶/日，其中中國佔成長的70%以上。6月和8月，由於主要經濟體 第二季的成長快於預期，全球石油需求達到1.3億桶/日的歷史高點。中國近期經濟數據的改善也推動了石油市場的反彈。然而，由於聯準會升息和中國經濟放緩可能會抑制 全球需求，這一勢頭可能不會在2024年持續。此外，電動車的增加將拖累燃料需求。國際能源總署預計，到2024年，全球需求將減少100萬桶/日。

技術分析

WTI（現貨）- 觸頂回落

來源：CMC Markets，截至2023年10月6日

WTI價格自7月以來首次收盤於50日均線之下，預示近期的漲勢貨已經結束。 潛在的近期支援可能在斐波那契23.6%迴盪線80左右，進一步下跌將可能打壓其價格再次逼近年度低點67美元/桶。 但同時，相對強弱指標(RSI)已經接近超賣區域，或暗示潛在的WTI會在近期出現反彈機會，上方的潛在阻力位置仍在50日均線85美元附近。

布倫特（現貨）－挑戰關鍵支援位置

資料來源：CMC Markets，截至2023年10月6日

布蘭特原油已下滑至重要潛在支援位置84至85美元之間。 同時，RSI已經進入超賣區域，有希望出現一輪近期的反彈。 上方的潛在阻力仍是50均線附近88美元左右。 但若其跌破目前的支援位置，布蘭特原油有可能進一步下探76至78美元的支持區間。



