什麽是債券？債券如何影響金融市場？

由於主要政府債券的收益率再次出現飛漲和中國的經濟所存在不確定性因素使得全球股市於八月出現大幅回落。自國際領先評級機構惠譽將美國的長期信用評級自AAA下調至AA+後，美國5年期和10年期的長期國債收益率攀升自2007年以來的最高位。投資者紛紛將資金從資本市場轉入貨幣市場。而美國國債收益率變化更是導致市場出現了更加大幅的震蕩。那麽究竟什麽是政府債券？這些彼此關聯的內容在資產類別中又是如何運作的呢？

什麽是政府債券？

政府債券是政府為各種目的籌集資金而發行的債務證券。本質上而言，購買政府債券的投資者將資金出借給政府，定期獲得利息，並在到期時獲得本金返還。政府債券由於得到發行政府的信譽支持，因此被視為是相對安全的投資。政府也會通過政府債券為公共項目提供資金，管理財務政策。

債券收益率與債券價格的反比關系

債券收益率和債券價格是金融界的兩大重要概念。債券收益率指的是債券投資所賺取的利率，而債券價格則代表債券的市場價值。這兩個概念密切相關並呈反比關系：債券價格上漲時，債券收益率會下降，反之亦然。

什麽是惠譽的政府債券評級？

惠譽評級是全球金融市場中不可或缺的信用評級、評論和研究機構。就政府債券而言，惠譽評級本質上是對國家信譽進行評估。若政府評級較高（例如"AAA"級），則表明該國拖欠債務的可能性很低，因此該國的政府債券是壹種安全的投資。相反，若政府評級較低（例如"BB"級或"C"級），則表明違約風險較高，也即投資此類債券的風險可能更高。

政府債券、股票和貨幣之間的關聯性

政府債券、股票和本國貨幣之間的關系錯綜復雜，可以看作是在市場情緒和投資者信心的基礎上形成的微妙平衡。從近期美國市場的走勢可以看出，政府債券與股票呈正相關，與本國貨幣呈負相關。而不同資產類別之間的變化，都與美聯儲的利率政策息息相關。

2022年美聯儲大幅加息期間，利率飆升導致債券價格大幅跳水，因而出現了大範圍的債券拋售。債券持有者紛紛出售收益率較低的債券，並以更低價回購收益率更高的債券。與此同時，債券收益率又是由債券的供求關系決定的，對市場情緒的變化可能會相當敏感。若債券收益率上升，這意味著投資者的期望投資回報更低。由於股票提供的回報壹般高於債券，在此情形下持有股票的風險往往會增加。因此，債券收益率上升可能導致股票價格下跌。另壹方面，若債券收益率走低，則意味著投資者的期望投資回報也更高，投資者因此會更傾向於股票投資，進而推高股價。

政府債券收益率也可反應出央行的政策利率。債券收益率上升時，由於投資者期望從該國國債中獲得更高的回報，本國貨幣兌外國貨幣的匯率也會走強。交易者十分關註債券收益率與該國貨幣之間的關系，因為這對全球匯率和外匯市場的走向會產生重大影響。因此，由於政府債券價格與其收益率呈負相關，政府債券價格與該國貨幣也呈負相關。

近期美股下跌、美國國債收益率飆升和美元走強的趨勢也能反應出其中的關系。但投資者在制定投資決策的時候，仍需將其他宏觀和微觀因素全部納入考量。



