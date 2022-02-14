一周展望：避险交易主导交易方向-黄金、原油、美日、纳指

Market Outlook

今日市场展望：跌破支撑的美元指数是否见顶？美股反弹能否进一步延续？黄金这次能否成功冲破1830？

周三晚间21：30，美国12月未季调CPI同比录得7%，与市场预期一致，前值为6.8%，创近40年来新高；核心CPI同比录得5.5%，创1991年2月以来新高。 由于CPI的数据没有出现超预期的表现，而美联储为抑制通胀而释放的提前加息和缩表也被市场所消化，美元指数承压下挫，跌破重要的支撑95.5附近。美国三大股指全线收涨，黄金白银、非美货币也悉数上涨。