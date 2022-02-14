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Market Outlook

一周展望：避险交易主导交易方向-黄金、原油、美日、纳指

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

14 Feb 2022, 00:35

国通胀继续走高，美联储官员示意需要进一步加快升息的步伐，俄罗斯与乌克兰的紧张局势收紧，避险情绪主导金融市场的走势

本周乌克兰局势与美联储的政策导向仍然是关注焦点，美联储官员布拉德将在周一再次对美联储货币政策进行讲话，1月份的议息会议内容纪要将在本周四公布


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