自上周以来，受到美国政府公债收益率加速走升影响，美国股市上行动能明显减弱，三大股指高记录高位颠婆震荡。美国标普500指数周跌幅达0.2%。Inflation Trade （再通胀交易）成为金融市场主流，即由于投资者对央行升息预期走强，引发行业板块股票股指预期下行而被抛售。同时，因投资者预期经济恢复将加速，一些周期性的传统行业板块走升。上周以涨势收盘的板块包括能源、金融、原材料与工业板块。

本周Inflation Trade 将继续主导股市行情，主要的经济数据需要关注：美联储主席鲍威尔的证词发言与美国第四季度GDP；新西兰央行将在本周三进行议息，为其新冠疫苗推广后的第一次货币政策会议；英国１２月份就业数据；德国与法国GDP。

美联储鲍威尔证词发言与其他数据

美联储主席鲍威尔将分别于周三与周四进行证词宣言，在新冠疫苗的效用初现，并且美国１.９万亿美元的新冠刺激资金推行的阶段，美联储可能将对经济恢复前景有较为积极的表态，但并不会给出任何升息或者削减QE的信号，因为对于收紧货币政策仍然为时过早。

另外，其他的一些美国重要经济数据将分别在本周四以后公布，包括美国第四季度GDP二次估值、美国１月份耐用品订单与申请失业金人数。根据市场预估，美国第四季度GDP增长4.1%，较第一次估值有所增长，美国三季度经济解封后的反弹幅度达33%，四季度的经济仍然保持反弹，但有放缓迹象。

新西兰央行议息（周三）

新西兰央行议息将是做纽币交易与投资新西兰股票的投资者劲升关注的重要经济事件，由于新西兰为西方经济体中对疫苗控制最为有效的国家，国内经济反弹速度迅速，其第四季度的失业率录得4.9%，较前值明显下行。就业市场反弹引发投资者对新西兰央行将升息的预期，纽币继续走强，新西兰股市出现回落。但是纽币强势并不利于新西兰依赖商品出口为主要经济来源的国家，并且旅游与海外留学行业仍然处于停滞状态。新西兰央行预期不将对货币政策有任何调整，但可能对经济恢复前景有乐观的表态。

英国就业数据（周二）

英国1月份就业数据将于本周二公布，市场预估本次英国失业率将升至5.1%，为自9月份以来最高，主要受到变异新冠传染加剧，经济重新进入封锁影响。但由于英国推广疫苗使用的速度较快，近期的受染人数有明显下行趋势，投资者对经济恢复前景存有乐观的预期。英镑兑美元汇率目前已经突破1.4关口，为2018年4月份以来最高。

德国与法国GDP（周三、周五）

德国与法国的GDP与一些列的经济数据将直接反映欧元区的经济运行状况，受到新冠防控措施影响，德国经济在2020年二季度曾一度缩水9.7%,三季度反弹程度达8.5%,但预计年度GDP仍然缩水4%。由于德国自10月份以来重新进入封锁，四季度的GDP预期基本无增长。

法国四季度GDP预期缩水1.3%，二季度法国GDP录制为-13.8%,三季度反弹幅度为18.7%，但年度GDP预期仍然将缩水5%。



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