人民幣2年來首次跌破“7”，還有多少貶值空間？

因美國8月核心通脹超預期升高，市場預期美聯儲將在下周的9月利率決議上進行更加鷹派的錶態，美元指數迅速拉升。9月15日，離岸人民幣時隔兩年跌破“7“，截至當前，美元兌人民幣報7.0183。

中美貨幣政策的分化是促使人民幣持續貶值的主要原因，即美國加息，中國降息。

從短期來看，人民幣仍面臨一定的貶值壓力。但目前不必過度驚慌，在美聯儲加息後，預計人民幣將迎來一定的盤整期。

首先從中國的宏觀經濟來看，中國經濟的三駕馬車為投資、消費、凈出口。今年3月因上海疫情爆發導致出現了為期兩個多月的封鎖，市場信心受到嚴重打擊，基建投資、社會消費錶現低迷。但反觀凈出口方面，今年1-8月，中國外貿總額突破27.3萬億元人民幣，同比增長10.1%。中國纍計出口15.48萬億元，增長14.2%；同期，中國纍計進口11.82萬億元，增長5.2%。前8個月，中國實現貿易順差3.66萬億元，同比增長58.2%。

其出口的優異錶現一方面受人民幣貶值驅使，另一方面為中國汽車出口大幅增長，尤其是新能源汽車。8月，乘用車出口26萬輛，環比增長7.6%，同比增長68.7%。2022年1-8月，乘用車出口144.6萬輛，同比增長56.4%8月，新能源汽車出口8.3萬輛，環比增長53.6%，同比增長82.3%，呈現高速增長勢頭。2022年1-8月，新能源汽車出口34萬輛，同比增長97.4%。

9月16日，根據國家統計局公佈的數據顯示，中國8月規模以上工業增加值年率 4.2%，預期3.80%，前值3.80%。中國8月社會消費品零售總額年率 5.4%，預期3.5%，前值2.70%。中國1-8月城鎮固定資產投資年率 5.8%，預期5.50%，前值5.70%。中國8月城鎮調查失業率 5.3%，預期5.40%，前值5.40%。數據均好於預期。受多項政策工具支持，國民經濟延續恢復態勢。

1—8月份，全國房地產開發投資90809億元，同比下降7.4%；其中，住宅投資68878億元，下降6.9%。雖然央行在8月下調5年期LPR利率15個基點，但目前居民上杠桿意願仍舊偏低，宏觀經濟延續復蘇但基礎尚不牢固。

中國8月的CPI同比上漲2.5%，前值為2.7%；環比下降0.1%。而核心CPI同比上漲0.8%，漲幅和上月持平，仍然處於今年以來較低水平。反映出推升通脹的主要驅動力為食品價格，糧食價格上漲3.3%，鮮菜價格上漲6.0%，鮮果價格上漲16.3%，豬肉價格上漲22.4%。非必選消費錶現相對疲軟導致核心CPI處於低位。

從目前來看，中國堅持“以我為主“的經濟政策，海外緊縮預期持續升溫，中國央行會密切關註人民幣匯率的貶值，防止出現金融繫統性風險。併且8月各項數據顯示經濟延續復蘇態勢，年內央行進一步降息的概率較低。政策上將預留充足的空間以應對明年大概率出現的全球經濟衰退潮。與其他經濟體相比，中國目前的通脹整體處於較低水平，即使未來出現進一步降息，通脹風險整體可控。

而從美國方面來看，美聯儲此輪加息周期會是激進且短暫的。美國通過俄烏戰爭加速資本的回流，打壓歐洲，促使美元快速升值。通過拖跨其他經濟體來實現抄底行為，實現美國復蘇。但美國國債收益率持續走高，2年期國債收益率觸及3.9%附近。2年期與10年期國債收益率倒掛加深。美國政府債務即將突破31萬億美元，國債收益率的持續走高將持續加大政府債務壓力。美國現在在與時間賽跑，通過更快的加息加速拖垮全球經濟。但美國因為高昂的債務無法使高利率維持較長的時間。

美元兌人民幣（離岸） USD/CNH —— 日線圖（9月16日）來源：CMC Markets

由於下周美聯儲將加息，美元兌人民幣在短期仍面臨升值的空間，上行目標可參考日線通道上軌7.1附近。隨後或陷入高位盤整趨勢。



