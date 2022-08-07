一周展望：美國7月通脹重磅來襲，美股還能漲多少？

上 周回顧

美國7月季調後非農新增就業人數意外錄得52.8萬人，遠超市場預期的25萬人，前值經修正後為39.8萬人。 失業率環比下降0.1%至3.5%，低於市場預期的3.6%，前值為3.6%。

美國三大股指週五普跌，納指跌0.85%，報13195.97點； 標普500指數跌0.25%，報4140.27點； 道指漲0.07%，報32758.48點。

歐股方面，歐洲斯托克50跌0.18%，報3741.3點； 德國DAX40跌0.16%，報13629.75點； 英國富時100漲0.31%，報7458.48點； 法國CAC40跌0.13%，報6494.37點。

亞太方面，富時中國A50漲0.05%，報13569點； 恒生指數跌0.93%，報20049.9點； 澳大利亞200指數漲0.23%，報7016點； 日經指數漲0.92%，報28136.19點。

美元指數週五漲0.75%，報106.45。 澳元兌美元跌0.84%，報0.6913。 歐元兌美元跌0.62%，報1.0182； 英鎊兌美元跌0.71%，報1.2073。

現貨黃金漲0.51%，報1775.24美元/盎司。 現貨白銀跌1.43%，報19.89美元/盎司。

國際兩油週五小幅收漲，美國WTI原油漲0.74%，報89.74美元/桶； 布倫特原油漲1.04%，報97.8美元/桶。

本周重要經濟事件和數據

美國7月CPI——週三

週三北京时間20:30，美國將公佈7月通脹數據，市場預期7月CPI小幅回落至8.8%，前值為9.1%； 環比預期錄得0.2%，較前值1.3%有較大收縮。 覈心CPI預期同比錄得6.1%，前值為5.9%，環比預期錄得0.5%，前值為0.7%。

上週五的非農就業報告反映出美國勞動力市場仍然強勁，强化9月會議加息75bps的預期。 本周市場將重點關注7月通脹數據，或將對美聯儲在9月的決策起到重要作用。 從通脹數據的預期來看，由於能源價格的進一步回落，市場預期CPI略有下滑，環比降幅明顯。 但剔除食品、能源的覈心CPI同比預期仍進一步上行，或體現在住房通脹上。 根據現時的FED Watch的預測來看，截至8月7日，預期美聯儲將在9月會議上加息75bps的概率為68%，加息50bps的概率為32%。

中國7月信貸和社融數據——週二

週二北京时間12:30，中國將公佈7月M1，M2貨幣供應同比、社會融資規模和新增人民幣貸款。 其中市場預期7月M2貨幣供應同比為11.4%，與前值持平； M1貨幣供應同比預期增長5.9%，前值為5.8%。 7月社會融資規模預期為14250億元，與上月的51733億元有較大程度收縮； 7月新增人民幣貸款預期為12000億元，相較於6月的28100億元有較大程度收縮。

中國7月CPI、PPI——週三

週三北京时間9:30，中國將公佈7月CPI和PPI數據。 市場預期7月CPI同比上漲2.9%，前值為2.5%； PPI同比預期為4.9%，前值為6.1%。 7月雖然仍出現局部反彈，但整體可控。 7月猪肉、蔬菜價格較6月仍呈現上升勢頭； 新能源車在7月消費繼續維持6月的強勁勢頭，這得益於疫情後的需求釋放、免購置稅和國家補貼背景下。 因原材料價格的進一步回落，市場預期7月PPI同比回落，PPI與CPI“剪刀差”進一步縮窄。

美國7月PPI——週四

週四北京时間20:30，美國將公佈7月PPI數據，市場預期7月PPI同比10.6%，前值為11.3%； 環比預期為0.3%，前值為1.1%。

美國8月密歇根大學消費者信心指數初值——週五

週五北京时間22:00，美國將公佈8月密歇根大學消費者信心指數初值，市場預期為52，前值為51.2，若數據符合或超預期，即為消費信心自5月以來陸續回暖。

美聯儲官員講話

週三北京时間23:002023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯就美國經濟和貨幣政策進行討論。

週四北京时間2:002023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利就通脹進行討論。

週五北京时間7:302024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利接受彭博的採訪。

主要關注美聯儲官員在優秀的非農報告的背景下，對9月加息幅度的看法。

以下是具體經濟資料和事件：

週一：歐元區8月Sentix投資者信心指數

週二：中國7月M1，M2貨幣供應年率

中國7月社會融資規模

中國7月新增人民幣貸款

週三：中國7月CPI

美國7月CPI

EIA月度短期能源報告

2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯就美國經濟和貨幣政策進行討論。

週四：美國7月PPI

2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利就通脹進行討論。

IEA，歐佩克月度短期原油市場報告

週五：英國6月三個月GDP

美國8月密歇根大學消費者信心指數初值

2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利接受彭博的採訪。

本周重要產品關注



納斯達克100指數NDAQ——日線圖

來源：CMC Markets

上週五由於非農數據意外超預期，在觸及此前目標13300附近後受阻收陰。 從目前來看，數據引發了市場對9月加息75bps的預期大幅升溫，這從短期來看會施壓於美股。 本周需要關注週三公佈的通脹數據，雖然資料顯示7月CPI同比略有降溫，相較於6月有明顯收窄，但仍居高位。 囙此，若通脹數據不能給市場帶來更大的“驚喜”，美股進一步上行的空間將受到限制。 囙此，本周更傾向於調整行情，投資者可選擇低位跟踪處理。

從趨勢上看，價格初步形成上行通道，短期第一支撐參攷通道下軌支撐：12700附近。 若價格失守該水准或進一步下探12150 - 12200附近。

白銀兌美元XAG/USD——日線圖

來源：CMC Markets

白銀上周整體表現平平，呈現震盪行情。 日線級別承壓於下行趨勢線。 價格上週五失守20整數大關。 本周若價格不能重新站穩20上方，或面臨進一步的回落趨勢。 下方支撐：19.4。 若白銀價格向上突破趨勢阻力至20.5上方，價格或進一步延續上行趨勢。 策略上更傾向於短期修正後的低吸佈局。

美元兌加元USD/CAD——日線圖

來源：CMC Markets

因非農數據表現亮眼提振了美元，美加上週五強勢反彈，實現反包。 價格有二次抬頭之勢。 MACD指標有底背離迹象。 若形成金叉則意味著價格或進一步向上延續。 上方目標參通道上軌壓力處1.313附近，預計在此處將受阻。

美元兌人民幣USD/CNH——日線圖

來源：CMC Markets

美元兌人民幣呈現上升三角形結構，中美貨幣政策仍然呈現分化，基本面仍支撐美元强於人民幣。 囙此，價格或進一步上行。 上方阻力關注6.8，若價格向上出現結構破位或進一步打開上行空間。 RSI名額有抬頭向上之勢。

上證指數SSE——日線圖

來源：Tradingview

中國經濟復蘇速度在7月受疫情拖累，製造業擴張速度放緩，服務業因需求低迷陷入收縮。 預計後續銀行信貸將加速投放，並且汽車消費在政策支持下仍處於高景氣度表現，房地產市場或持續回暖，疫情擾動因素减弱或支持服務業復蘇。 上證指數在7月受經濟拖累持續下挫，在3150附近遇到較强支撐，預計在此處將迎來二次反彈機會。 目標：33003450。



