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美股指數連續走強，新一輪牛市或短期反彈？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

01 Sep 2023, 15:40

美股指數連續走強，新一輪牛市或短期反彈？

 

近期美股指數的行情回顧

美股指數在8月呈現先抑後揚的走勢，在8月初由於美債收益率的持續上行，美股指數連續回落。納指100距高點回落約8.2%，標普500指數距高點回落約5%，道瓊斯指數距高點回落約4.7%。但下跌趨勢在8月中下旬結束。在經歷了持續一周的盤整後，在8月的最後一周三大指數集體上漲。並收復了8月近60%的跌幅。
在8月18號之後，納指100和標普500指數均呈現出底部震盪，該震盪走勢一直維持到8月25日，支撐指數在當週走高主要受英偉達業績超預期，並帶動其他科技龍頭一起拉升指數。但鮑威爾在傑克遜霍爾會議中偏鷹派的發言與美聯儲部分官員偏鴿派的言論形成分歧，造成當週走勢反复。而本週，由於勞動力市場數據的放緩，消費者信心的超預期下降以及第二季度實際GDP的下修促使股指大幅度反彈。市場對此的解讀為數據的走軟淡化了美聯儲進一步加息的預期，提振市場風險情緒。即市場在短期的走勢邏輯中又回到了壞數據=利好的局面。

美股指數接下來的走勢預測

回顧2022 – 2023年美股指數的走勢，在2022年，其交易邏輯主要關注美國的通脹和美聯儲的加息幅度。若通脹升高，失業率降低，意味著美聯儲將實行更大的加息幅度，對美股市場形成利空，即好數據 = 利空。由此我們看到自2022年年初到2022年10月美股持續走低。但在2022年10月之後，美聯儲從75個基點的加息放緩至50個基點，美股企穩並反彈。
而今年交易邏輯主要關注經濟數據方面，我們看到雖然通脹在持續走低，但美聯儲在今年仍然保持著較鷹派的指引，即更多的加息，但在經濟數據強勁，企業業績增長穩定的背景下，股市仍然呈現走高的局面。即好消息 = 利好。市場看到通脹逐步接近美聯儲的目標，並且經濟沒有走軟，有理由相信美聯儲可以實現經濟軟著陸，這助漲了風險情緒。
而在市場進入到8月之後，我們又看到了不一樣的交易邏輯，即前文中提到的，數據走軟，美聯儲淡化11月加息預期，美股上漲。
筆者認為，在加息週期結束之前，市場可能接受壞消息成為利好的邏輯，即緩解了進一步的緊縮擔憂。但在加息週期結束之後，如果數據進一步走弱，緩解緊縮擔憂這個邏輯就不成立了，市場的關注度最終回歸到企業盈利的持續走低，無法支撐當下過高的估值。而這將製約股市上漲。

標普500、納指100、道瓊斯指數技術分析

納指100從4小時級別來看，在15570附近存在阻力。 4小時級別多頭進入超買，MACD指標出現頂背離。因此，不排除此處或存在一定的回落可能。下方支撐可關注15100附近。

美股指數-納斯達克100納斯達克100 —— 4小時圖

來源：CMC Markets（9月1日）

標普500指數4小時級別出現盤整，在4525附近遇到明顯阻力，該位置也為此前的多空分水嶺。 MACD指標出現頂背離，預計此處或形成回落，下方支撐4430。

美股指數-標普500指數標普500指數 —— 4小時圖

來源：CMC Markets（9月1日）

道瓊斯工業指數昨日在35000附近承壓回落，若指數無法向上突破該區域，或進一步回落至支撐34400附近。

美股指數-道瓊工業指數道瓊斯工業指數 —— 日線圖

來源：CMC Markets（9月1日）


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