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美元指數止跌收復100，但仍未到反轉的時候

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

19 Jul 2023, 14:35

7月19日，美元指數亞盤小幅走高，重新回到100之上，在過去的三個交易日在99.5 – 100區間盤整。


美元指數在7月中旬快速下跌，主要原因在於美國6月通脹數據的超預期回落，製造業數據連續8個月萎縮等促使市場預期美聯儲將在9月暫停或者結束加息。而反觀歐洲央行仍保持著較為鷹派的加息預期，以及日本央行可能出現調整國債收益率曲線控制的措施，造成美元利差優勢不復存在。


因此，即使我們看到了在過去三個交易日美元指數出現止跌的跡象，但並不意味著美元現在具備任何反轉的條件。當然，在降息週期來臨前美元指數可能並不會出現進一步的瀑布性下跌，因美聯儲並不希望看到在通脹未降至目標時，美元指數過分貶值促使商品價格的回升，引發通脹的上行風險。因此，我們可能會看到美聯儲在7月的會議上進行加息，同時強調年內不具備降息的條件。也可能發言表示，美聯儲正接近利率的峰值，但若出現數據的反彈，不排除進一步的加息措施，通過發言偏鷹派緩解美元指數加速下跌的力量，但這只能起到短期緩解作用，並不足以改變下跌大勢。


從目前經濟基本面上看，美國經濟表現出一定的韌性，例如地產呈現回暖，失業率仍處於低位，製造業跌幅放緩（可能會出現局部拐點）。若後續歐洲央行轉鴿，或減緩美元指數下行的速率。


從下圖看，美元指數短期存在超跌的可能性，本月底的美聯儲會議若發出鷹派指引或讓美元指數出現一定幅度的反彈，但預計在經歷反彈後將迎來進一步的下跌。下方目標：97，94.6。


 
美元指數 USDX —— 日線圖
來源：Tradingview, CMC Markets（7月19日）

 


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