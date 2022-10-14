美國9月通脹再超預期，美股上演驚險「V」型行情，今晚的銀行股財報季又會如何影響股價？

10月14日，摩根大通、花旗集團、富國銀行和摩根士丹利將在美股開盤前公佈第三季度業績。隨著美聯儲連續提高利率，市場的投資者將特別關注銀行為可能發生的問題貸款準備了多少準備金。在物價上漲和央行緊縮的幾個月之後。根據彭博社的數據，六大銀行可能將公佈約45.6億美元的壞賬撥備。按照美聯儲的目標，從通脹8.1%降至2%，這意味著衰退不僅僅是曇花一現，有可能是一個中長期問題。銀行擔心不斷上升的利率、創紀錄的借貸和即將到來的衰退將導致一波貸款違約潮，這可能會對它們的收入和資產負債表產生巨大影響。

收入方面

根據彭博社的數據，美聯儲積極的加息步伐將為第三季度銀行淨利息收入增添亮點，預計六大銀行將獲得約584億美元的收入，去年同期為471億美元。不過，快速加息引發了更廣泛的擔憂，即藉貸成本上升將削弱消費者和企業的償債能力。

對經濟前景的悲觀導致將導致企業處於觀望狀態，預計投資銀行業務收入將繼續保持低迷態勢。據彭博社數據顯示，預計銀行本季度投行業務的收入為67.3億美元，而去年同期為138億美元。這意味著高盛和摩根大通等投資銀行業務規模最大的銀行將受到嚴重打擊，為削減成本可能引發更多的裁員。

利潤方面

經濟衰退將使美國主要銀行的利潤大幅下降。據英國《泰晤士報》引用的英國《金融時報》編制的數據顯示，摩根大通的收益預計同比下降24%，花旗的利潤預計將同比下降32%，摩根士丹利的利潤預計同比下降28%，而富國銀行的利潤預計下降17%。

股價方面

昨日美國公佈了9月的CPI數據，總體同比錄得8.2%，高於預期的8.1%，前值為8.3%；核心CPI同比錄得6.6%，高於市場預期的6.5%，前值為6.3%。

該消息引發了美股期貨盤前直線下挫，納指跌超2%，標普500指數跌超1%。

但在美股開盤後上演了「V」型行情，最終納指收漲2.23%，標普500指數收漲2.6%，道瓊斯工業指數收漲2.83%。

美股銀行股均低開高收，摩根大通收漲5.56%，花旗銀行收漲5.17%，摩根士丹利收漲3.55%，富國銀行收漲4.62%。

美股似乎上演了與上個月公佈8月通脹時一樣的劇本，在數據公佈前出現短暫的拉升，隨後快速殺跌，對比以下兩張圖：

標普500指數 SPX500 —— 1小時圖（10月14日）

來源：CMC Markets

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標普500指數 SPX500 —— 1小時圖（9月13日）

來源：CMC Markets

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然而，如果從這兩個時間的先前趨勢來看，卻有不同的地方。標普500指數在通脹數據公佈的前一周處在縮量反彈的階段，從9月7號低點反彈約6.5%。而這次在通脹數據公佈的前一周都處在縮量震盪下跌的趨勢。

因此，上一次屬於誘多殺跌，而這一次在縮量盤整下跌後突然放量殺跌，屬於殺恐慌盤的表現，該位置短期見底的可能性更大。如下圖所示。

標普500指數 SPX500 —— 4小時圖（10月14日）

來源：CMC Markets

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但在交易員完全定價美聯儲將在11月加息75點子的背景下，市場仍然面臨較高的不確定性，因此該位置在經歷昨日的反彈後，可能仍然面臨盤整修復。隨著美聯儲11月加息落地後，市場或迎來一定級別的反彈。

當前的策略因等待衝高回落後的低吸機會，但僅為短期行情，反彈後仍或面臨進一步的拋售。

標普500指數 SPX500 —— 4小時圖（10月14日）

來源：CMC Markets

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富國銀行投資銀行業務規模較小，更專注於美國抵押貸款、儲蓄和貸款市場。因此受投行業務大規模縮水沖擊相較於高盛、摩根大通等較輕。而淨利息收入的增加可能會形成對沖。從股價上看，富國銀行從今年2月的高點60美元下跌至6月16日的低點36.5美元，最大跌幅達39%。而從當前的圖形結構上看，底部有抬升之勢，因此在價格不跌破40的基礎上，逢低看多的風險可控。若價格不幸破位，可參考6月低點36.5。

富國銀行 Wells Fargo —— 日線圖（10月14日）

來源：CMC Markets

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而摩根大通的走勢從趨勢上看仍處於震盪下行中，預計投行業務的大幅度縮水將繼續影響增長，股價可能在該位置陷入反复，上方的阻力為通道上軌115-116附近。下方以100的支撐作為防守，若出現失守，價格或降至下軌95。從前文提到的四季度或將出現一定反彈，因此當前可進行梯度式的逢低看好。

摩根大通 JPMorgan chase —— 日線圖（10月14日）

來源：CMC Markets

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