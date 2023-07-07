美國銀行業財報季前瞻：重點關注及解析

包括摩根大通、富國銀行和花旗集團在內的美國各主要銀行將於7月14日開始發布第二季度季報。近日，美國銀行股在23家大型銀行通過壓力測試後大幅反彈，KBW銀行指數上漲5%，這是自3月份地區性銀行發生動盪以來的首次月線收漲。壓力測試的結果令大型銀行可以放心通過提高分紅和回購向股東派息，推動金融板塊迅速反彈。創紀錄的淨利息收入也是提振大型銀行第一季度收益的關鍵因素。然而，銀行業的潛在風險依舊若隱若現，特別是今年早些時候發生的區域性銀行倒閉事件後，美聯儲將收緊對銀行業的監管。因此，在即將發布的季度財報中，投資者應關注哪些重要方面呢

豐厚的利息收入未必能夠長期維持

區域性銀行的倒閉使得美國各大型銀行得以以低價收購小型銀行並從中獲益。包括摩根大通、花旗集團和富國銀行在內的大多數大型銀行都報告了由存款激增和高利率帶來的利潤大幅上漲。其中，摩根大通錄得了高達126億美元的巨額利潤，同比增長52%。首席財務官Jeremy Barnum表示，由於矽谷銀行(Silicon Valley Bank)和標誌銀行(Signature Bank)的擠兌，第一季度流入摩根大通的存款高達約500億美元。然而，豐厚的利潤可能無法長期維持，因為該銀行的存款總額同比下降了7%，而第一季度湧入的存款使得環比增長2%。另一家巨頭美國銀行（Bank of America）的存款總額也在第一季度進一步下降，創紀錄地減少了2.5%。根據聯邦存款保險公司的數據，前三個月全銀行業的存款流出達到4720億美元。這反映了儲戶在地區性銀行倒閉後對銀行業的信心不足。

來源

：BankRegData

與此同時，所有銀行的總支出成本同比增長了約10倍，在第一季度達到了850億美元，原因是為了遏制資金外流到能給出更高收益率的機構，銀行不得不針對儲戶來提高存款利率。

住房貸款放緩

由於貸款條件收緊和購房量下降，我們觀察到美國的銀行貸款和租賃業務已面臨瓶頸。美國待售房屋銷售指數在4月份出現最低漲幅後，至5月份已同比下降了21%。

第一季度美國所有銀行的淨貸款總額為12.01萬億美元，減少了2000萬美元，這是自2021年第一季度以來的首次下降。根據德意志銀行的研究，大多數大型銀行的“貸款額在今年剩餘時間裡將走平。”

摩根大通第一季度“房屋貸款淨收入”同比下降38%至7.2億美元，“主要是由於貸款利差收緊引起的淨利息收入下降以及貸款量下降引起的營收下降。”該部門也是唯一出現收入同比負增長的業務，這表明信貸環境正在惡化。富國銀行（Wells Fargo）的住房貸款也有類似的下降趨勢，同比下降42%，原因是“新增貸款減少和購自證券化產品池的再證券化貸款收入減少”。車貸也下降了12%，從而拖累了富國銀行的整體表現，主要也是“由於貸款餘額下降和貸款利差收緊”所導致。

來源

：摩根大通

來源

富國銀行

增長的貸款準備金和監管挑戰

因為美聯儲大幅加息和失業率潛在上升導致違約風險增加,大型銀行一直在為貸款損失準備金預留更多資金。第一季度，摩根大通的信貸損失準備金為14億美元，高於一年前的6.78億美元。富國銀行的準備金為8.68億美元，同比增長556%，花旗集團的信貸損失準備金上升至19.8億美元，季度環比增長7%。

在壓力測試之後，大型銀行也將面臨監管挑戰，因為美聯儲表示，銀行可能要增加約20%的資本儲備金。摩根大通首席執行官Jamie Dimon警告說，這一增長要求可能會進一步損害貸款業務。

至於投資銀行部門，IPO業務尚未恢復元氣，併購交易量可能會繼續持平，無法對以上這三家銀行的業績產生太大影響。然而，其他如高盛和摩根士丹利等投資銀行可能得繼續喝西北風了。

美國銀行業的低迷可能已被市場定價

一些機構研究人員認為上述不利因素已被市場定價，大型銀行股從周期頂峰跌至2022年10月的低谷後已重回半山腰。因此，財報公佈後的即時價格走勢可能無法反映行業趨勢。以下是巴克萊銀行發布的財報預測。

摩根大通：$3.65，同比+32%

花旗集團：$1.40，同比-39%

富國銀行：$1.15，同比+55%

美國銀行：$0.83，同比+17%

高盛：$4.5，同比-42%

摩根士丹利：$1.45，同比+0.7%



