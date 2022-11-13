一週展望：英國10月CPI，美國10月零售銷售，中國10月社會零售，澳洲10月失業率

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markets

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本週重要經濟事件和數據

英國10月CPI —— 週三

英國的通脹在8月份得到了一些緩解，從7月份的10.1%回落到9.9%，這得益於汽油價格的下跌，使得整體通脹率回落到兩位數以下。不過這種情況並沒有持續太久，9月總體CPI升至10.1%，食品價格繼續起到推動作用，從13.1%升至14.6%。

市場預期10月總體CPI增幅將進一步走高，同比將升至10.5%。核心價格的上漲也開始成為更大的擔憂，儘管過去幾個月能源價格企穩。英國央行在上個月將利率提高了75個基點之後，新政府的財政計劃也可能在減緩通貨膨脹方面發揮作用，包括各種增稅和削減支出。沒有比扼殺需求更好的減緩通貨膨脹的方法了，而這正是政府的新計劃所要做的。

中國10月社會零售數據 —— 週二

上週公布的中國10月份貿易數據顯示，進出口雙雙下滑，表明中國經濟增長疲軟。 8月份消費者支出強勁反彈，同比增長了5.4%，但這一增長勢頭未能持續到9月份，銷售額同比回落至2.5%，而市場預期10月社會零售銷售將進一步下降至0.7%。這表明，8月份的增長主要是由於被壓抑的需求得到釋放。上週五中國政府釋放了疫情管控政策的利好調整，促使市場樂觀情緒的回升。然而，從政策發佈到全面落地仍需要一段時間，隨著天氣開始變冷，感染的風險將上升，這一現象使年內重新全面開放的可能性不高。因此，中國內需的提振可能需要到2023年才能看到。工業生產預計將從同比6.3%放緩至5.2%。 1-10月全國房地產開發投資預期為-8.3%，前值為8%。

美國10月零售銷售數據 —— 週三

儘管美聯儲將利率上調至3.75% - 4%，美國消費者的韌性要比歐洲和英國強得多，美國天然氣價格的飆升與英國和歐洲的情況相比根本不算什麼，這是因為美國擁有自己的頁岩氣資源，這使天然氣價格保持在合理的位置。市場預期10月零售銷售環比上漲0.9%，前值為0%。

歐元區三季度GDP —— 週二

歐元區第二季度的GDP同比放緩至2.1%，市場預期第三季度的GDP同比初值為2.1%，與前值持平。季環比初值預期為0.2%，與前值持平。從數據的預期來看，第三季度GDP仍然處於低速狀態但相對維穩，得益於能源價格的下跌。由於歐元區10月的CPI繼續保持高增長趨勢，同比為10.7%。若三季度GDP數據符合市場預期，結合通脹持續走高的環境下，歐洲央行將堅定實行鷹派加息政策。

澳洲10月季調後失業率 —— 週四

市場預期澳洲10月季調後失業率將繼續保持在3.5%，這是自今年8月以來連續三個月保持在該水平。澳洲聯儲在之前的聲明中表示，當前的勞動力市場仍處於緊缺狀態，通脹率或將觸及8%的峰值，失業率將連續數月保持穩定。 9月的新增就業僅900人，大幅度低於市場預期的2.5萬人和前值3.35萬人。 9000人在9月失去工作。而10月市場預期新增就業可能將達到1.5萬人，就業參與率預期將保持在66.6%與前值持平。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：歐元區9月工業產出

美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話

歐佩克月度原油市場報告

週二：日本第三季度GDP

中國10月社會消費品零售

中國10月規模以上工業增加值

中國1-10月城鎮固定資產投資

中國10月城鎮調查失業率

英國10月失業率

法國10月CPI

歐元區第三季度GDP

美國10月PPI

美聯儲副主席布雷納德就經濟前景發表講話

IEA公佈月度原油報告

G20峰會

週三：英國10月CPI

美國10月零售銷售

美國10月工業產出

美國10月進出口

週四：澳洲10月季調後失業率

歐元區10月CPI終值

2022年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話

週五：日本10月CPI

英國10月季調後零售銷售

歐洲央行行長拉加德發表講話

本週重要產品關注



納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月13日）

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納指受數據利好刺激上週大漲向上突破底部平台，MACD指標呈現底部背離金叉，技術面上短期呈現多頭。從大級別來看，下行通道的關鍵阻力在12000附近，要注意此處是否能夠形成突破。若突破該區域，價格或進一步挑戰9月13日高點12890。反之價格或重新回落至10600附近。

香港恆生指數 —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月13日）

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香港恆生指數自11月以來走出大幅度反彈行情，距10月31日低點反彈約20%。從圖形上看，價格向上突破下行趨勢線，技術指標呈現多頭。然而需要關注上方重要的阻力18000附近，若不能形成突破價格仍有回落風險。

西德克薩斯原油 Crude Oil WTI —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月13日）

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WTI原油上週走勢先跌後漲，週五最高觸及90附近回落，受阻於下行趨勢線。本週需關注價格是否會突破90，若失敗價格或陷入進一步下行。

英鎊兌美元 GBP/USD—— 日線圖

來源：CMC Markets（11月13日）

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英鎊兌美元上週延續上漲趨勢，週五收於1.1835。從圖形上看，價格處於下行通道上軌的阻力附近，價格有破位之勢。本週需觀察價格能否進一步延續上行趨勢，若價格不能站穩下行通道的上方，或形成誘多至使價格面臨回落風險。

美元兌加元 USD/CAD —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月13日）

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美元兌加元自10月13日觸及高點1.3977後進入回落趨勢，截至11月11日已回落約700個點。從日線級別來看，價格回落至自2021年7月以來形成的上行通道的上軌支撐處，短期支撐看1.32。若價格能夠站穩該水平，或有二次反彈機會。



