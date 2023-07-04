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美聯儲加息的影響及對未來形勢的預測

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

04 Jul 2023, 13:15

美聯儲加息的影響及對未來形勢的預測


什麼是美國加息？


商業銀行在運營中，由於進行頻繁的房貸或者遇到大額存款提取，導致銀行可能會出現短期的流動性緊缺，因此會出現銀行間的互相借款，而藉款需要支付一定的利息，這個利率就是聯邦基金利率。美聯儲加息就是提高商業銀行之間的借款利率，主要包括兩個，一個是隔夜逆回購利率，即美聯儲用手中證券資產作抵押獲取商業銀行的存款，隨後第二天支付給商業銀行本金+利息，這個是聯邦基金利率的下限。另一個是超額準備金利率，是商業銀行存放在美聯儲的超額準備金利率，為聯邦基金利率的上限。而銀行間借款利率的上升直接傳導至居民和企業端的存貸利率，造成社會融資成本上升。
同時，在加息過程中還伴隨著美聯儲縮表，美聯儲的資產為持有的各種證券資產，主要為國債，而負債為流動現金和商業銀行在美聯儲的存款。縮表分為主動縮表和被動縮表。主動縮表即為美聯儲將持有的國債和MBS進行拋售，從而收回此前發放在市場中的美元。被動資產則為美聯儲持有國債到期，並不再購買新債，美國財政部需要支付美聯儲本金+利息。

回顧2022年美聯儲的加息和相關影響

在2022年3月，美联储首次开始进行加息，并在7 – 11月的会议上连续四次加息75个基点，全年共加息7次，累计加息425个基点，这是40年来最激进的加息举措。一般情况下，在加息周期的中前期，通常会造成风险资产遭到大幅度抛售，例如股市和商品，因为加息会提高企业的融资成本以及居民的信贷成本，对供需两端均造成负面影响，产生经济衰退的担忧。美股在2022年的1月至10月呈现持续下跌趋势，纳斯达克综指、标普500指数自年初的高点累计下跌均超30%，道琼斯指数自年初的高点下跌约22%。对过度紧缩的担忧导致商品价格持续下行，WTI原油价格从俄乌战争时期的130美元的高位持续下挫，目前已经跌破70美元关口。因美国加息促使资本回流美国，流通在市场中的美元变少，导致美元曾一度上涨至2002年以来的高点114.78。强势美元对黄金造成压力，导致黄金价格在去年一度跌至1600的低点附近。

美联储在2022年11月加息75个基点后，向市场传达出在12月将放缓加息至50个基点，由于市场对美联储的货币政策放缓进行定价，促使流动性紧缩担忧得到缓解，美国三大股指自去年11月触底后连续反弹，一直持续到至今。而美元指数也从去年的高点回落，一度跌至100附近。黄金价格重新走强，今年一度刷新历史新高至2080美元/盎司。

接下来的美国加息形势预测

美联储在6月的利率上暂停加息，维持联邦基金利率区间在5% - 5.25%不变，这是在去年3月连续10次加息后首次按下暂停键。美联储主席鲍威尔对此表示，暂停加息是为了避免过度紧缩影响金融系统的稳定性，并且评估多次加息给经济带来的影响。同时鲍威尔也强调，暂停并不意味着加息的结束，若数据仍然具有韧性将继续上调利率，美联储的6月点阵图预测也表明，联邦基金利率的峰值可能在5.5% - 5.75%，这意味着利率可能还有50个基点的上调空间。

当然，我们回顾过去两年美联储的政策会发现，美联储的行动通常是滞后的，基本属于事后补救，例如在2021年下旬通胀开始上升的情况下美联储始终表示通胀是“暂时的”，一直到12月才进行改口。而现在，在一些经济数据明显放缓的情形下，美联储依旧对经济的韧性充满信心。美联储行动滞后的原因主要由于其独特的金融地位，其一言一行都会牵动其他各国央行的政策倾向，因此在没有明显数据佐证的情形下，美联储并不会过早发出前瞻性指引，避免市场的过度解读和错误定价，造成一些极端的波动。

美联储认为当前经济具有韧性的原因是，劳动力市场仍然强劲，失业率还处于地位，新增就业仍然火热；房地产近期出现一定程度回暖；核心通胀仍然处于5%以上，居民支出仍然处于高位。这也使美联储不敢轻易转鸽，防止通胀重新出现抬头的迹象。

通过观察今年的金融市场走势，我们会发现其交易逻辑与去年截然不同，去年美联储鹰派，流动性紧缺/过度紧缩担忧升温，对市场形成利空（杀估值）。而今年的逻辑为，美联储放缓加息但仍维持鹰派，这意味着经济强劲，企业盈利预期暂未出现恶化，对市场形成利多（业绩驱动）。

因此，我们接下来需要关注的是

  1. 美国下半年经济数据很可能出现明显放缓（就业放缓、消费支出下降、制造业继续疲软、地产回暖不及预期等）
  2. 企业财报季业绩不如预期，盈利前景恶化

若出现该情况，很有可能造成美联储加息预期下降，即并不会像6月会议所说的还会有50个基点的加息，美联储可能提前转鸽，对市场或形成短暂的利空。


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