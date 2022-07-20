特斯拉二季度财告前瞻：上海防疫封锁或严重影响产能

特斯拉一直被视为业绩飞速增长的超级明星，与其首席执行官埃隆. 马斯克在推特等社交媒体平台上的高调形象一致。从第二季度交付数量的下降到当前与推特有关收购交易的法律纠纷，对于特斯拉的股票走势，似乎有很多的关注点需要投资者来消化。但实际上可以化繁为简，二季度财告的焦点还是集中在其收益能否超出市场的预期。

特斯拉在二季度难以扭转交货数量增长下滑的局面

特斯拉第二季度交付了 254,695 辆汽车，为其两年以来首次未能保持环比交付数量的增长，主要因上海工厂在防疫封锁期间停工造成。二季度交货数量不但低于预期的 261,181 辆，而且较第一季度的 310,048 辆有很大下滑。但同比来看，仍高于去年同期。与此同时，在上海放宽新冠疫情相关限制后，特斯拉的全球产量在 6 月份创下历史新高，中国的交付量增长了 145%，这表明其产能的势头仍然强劲。

特斯拉的当前目标为能够是实现其四家工厂中的每家 每年50 万辆电动汽车，即共200万辆的产能计划。然而，柏林新建的 Gigafactory 无法满负荷运转，上海工厂的生产也因 Covid 封锁而严重中断。 2021年，公司交付汽车936,172辆。首席执行官埃隆·马斯克曾预计其汽车交付量将在 2022 年至少增长 50%。但最近上海的封锁使这一目标更难实现，现在所有希望都寄托在下半年。除了上海封城造成的生产中断外，半导体芯片供应短缺是特斯拉面临的另一个主要问题。此外，当这家电动汽车制造商关闭了加利福尼亚的一家工厂时，该公司解雇了数百名 Autopilot 团队的员工。埃隆马斯克还表示，预计经济衰退将裁员 10%。

特斯拉的营收增长或将放缓

尽管过去两年的盈利预期持续创纪录，但在全球经济困境中，特斯拉可能无法避免增长的开始出现疲软的现实。交付数量疲软很可能导致第二季度营收增长放缓。此外，特斯拉在德州和柏林工厂的投产都产生了高昂的运营成本，目前的产量还无法弥补这部分费用，这也可能导致利润率下降。华尔街对特斯拉第二季度每股收益的预测为 1.81 美元和 165.21 亿美元，而第一季度分别为 3.22 美元和 187.6 亿美元。特斯拉目前的市盈率仍然近100，与其他科技大公司相比仍然为超高市值的公司，若增长无法保持此前的速度，有可能被再次被杀估值而遭到抛售。

技术分析：特斯拉面临关键阻力，并面临潜在的熊背离

特斯拉股价自5月26日以来在运行于底部三角整理的区间，20日与50日均线形成潜在金叉在短线上具有潜在的上行动能，关键阻力在745美元附近（斐波那契回荡线23.60%）。但随机震荡指标MACD与RSI与近期的价格走势出现潜在的熊背离，预示在中期趋势上酝酿空头的动能。中期潜在上行阻力主要看810-822美元 （斐波那契38.20%）。同时下方的重要支持价格在5月24日低点619美元附近。



