騰訊Q1業績好於預期，海外遊戲業務加快增長，廣告復甦明顯

騰訊在周三香港收市後公佈了第一季度業績報告，其中營收同比增長 11%，創下一年多以來的最快增長，為1500億元人民幣，預期為1460.9億元人民幣。歸母淨利潤同比增長10.36%，為258.4億元。

廣告業務復甦明顯

在廣告業務方面，在線廣告收入為 210 億元人民幣，同比增長 17%。管理層強調，來自微信生態系統的廣告收入增長在 2023 年第一季度貢獻了超過 50% 的廣告總收入。

在微信生態中，朋友圈是最大的貢獻者； 小程序和公眾號的規模大幅縮小，兩者規模接近； 視頻號已經超越小程序和公眾號，擁有豐富的廣告資源。

除了微信資產，最大的貢獻者是移動廣告網絡的複蘇，在過去6-9個月明顯反彈，因為騰訊釋放了具有高轉化率屬性的廣告庫存，並專注於 ROI 驅動的廣告商。長視頻、音樂和新聞相對較小。

垂直行業的廣告需求：雖然各垂直行業的複蘇步伐不同，但鑑於整體消費復甦和線下活動反彈，管理層發現大多數垂直行業的需求強勁，包括快消、金融、在線服務、醫療保健、旅遊和電子商務，同時注意到了汽車和電子產品的需求不穩定現象。

管理層特別強調了大型電子商務平台的增量廣告預算收益，其驅動因素是 1) 電子商務參與者對生態系統和競爭的看法不斷變化，以及 2) 騰訊提升其機器學習能力和精準營銷能力，這對電子商務公司特別有吸引力，因為它們規模很大的 SKU 數量以及有效瞄準合適的潛在客戶的需求。電子商務平台的廣告預算將持續增加，近日騰訊宣布微信將在今年618購物節期間首次開通淘寶APP直連朋友圈廣告。

海外遊戲增速強勁



在線遊戲收入同比增長11% 至人民幣 483 億元。國內游戲收入同比增長 6% 至 351 億元人民幣，前值為-6%，扭轉了自22年第一季度以來的下降趨勢。國際遊戲收入同比增長 25% 至 132 億元人民幣（按固定匯率計算同比增長 18%，高於 2022 年第四季度的同比增長 5%），大大超過全球行業同比增長 -8%。其大逃殺遊戲《Valorant》的總收入同比增長 30%。

另外，騰訊在2023 年 5 月 15 日的年度遊戲大會上展示了其 32 款國內游戲的最新開發進度，其中有16款新遊戲在等待上線，目前在等待版號的批复。

預計在今年的第二季度，其等待版號的準備發行的16款新遊戲將為業績帶來進一步的增長；其老牌熱門遊戲將繼續保持穩定的增長，例如《王者榮耀》在本季度的收入創下歷史新高，得益於今年以來頻繁推出的虛擬服裝內容帶來的增值收入；海外遊戲增長預計繼續保持強勁，得益於《PUBGM》和《Valorant》的貢獻。

金融科技和商業服務收入恢復增長

金融科技和商業服務收入恢復兩位數同比增長，2023 年第一季度收入達到 487 億元人民幣，同比增長 14%，金融科技收入增長從 2022 年第 4 季度的同比 1% 進一步加快，因為商業支付直接受益於線下業務活動的強勁增長和全面重啟後的消費復甦。從縱向來看，管理層指出餐飲和旅遊業有更好的改善。

商業服務收入在 2023 年第 1 季度恢復同比正增長，這是由於視頻賬戶下電子商務交易業務產生的雲服務和技術費用的銷售額增加。

預計第二季度的增長將進一步加快，因為監管檢查現在接近尾聲，這表明行業正常化的可見度更高。並且去年由於華東疫情爆發帶來的封鎖導致了低基數，今年第二季度的增長將更快。

生成式 AI 和大語言模型開發

管理層確認，騰訊一直在投資人工智能和雲基礎設施，以抓住基礎模型發展的機遇，並將基礎模型確定為潛在的增長賽道，使騰訊能夠以更低的成本產生有吸引力的內容並提高貨幣化。從長遠來看，騰訊還將為2B和2C客戶提供雲端AI服務。

管理層指出，他們在騰訊的基礎模型開發方面取得了令人滿意的進展，其中 1) 模型建設進展順利； 2）全網數據收集，也有來自國內語料庫的額外數據，包括高質量的公共數據和來自騰訊生態系統的數據； 3）逐步擴大模型訓練和 4）在雲基礎設施領域保持領先地位。

管理層承認監管的必要性，並指出政府支持創新，並相信該行業有健康增長的空間。

技術分析

騰訊（0700.HK）股價今日早盤一度低開並下跌3.9%，但隨後股價呈現反彈，成交量出現放大意味著下方具有一定的買盤力量，目前價格在守住250日均線支撐。 MACD指標有形成金叉跡象。在價格不跌破320的基礎上或面臨一定的向上反彈空間，目標：380





騰訊 0700.HK —— 日線圖

來源：CMC Markets（5月18日）



