今日市場展望：標普承壓回落或陷入盤整，美元兌人民幣料持續上漲， 澳紐或大級別反轉。

標 普500指數 SPX500



標普500指數周三收陰，失守4300。主要受到美聯儲貨幣政策會議紀要的影響。會議紀要中幾個言論需要留意：

委員會認為持續加息是合適的。

存在貨幣政策過度緊縮的風險，加息步伐可能在未來某個時間點放緩。

幾乎沒有任何證據錶明通脹壓力正在減弱，需要相當長的時間解決問題。

政策利率必須達到“足夠限制性”的水平才能控制通脹，併在一段時間內維持該水平。

雖然7月通脹超預期回落，但不能通過一個月的數據來確認通脹出現了實質性的回落。事實上，通脹在7月的降溫主要靠汽油價格的下跌，但其他分項例如住房、食品、娛樂等仍呈現走高趨勢。若大宗商品價格出現反彈，通脹持續下行的條件就會受到限制。

因此，對於市場的投資者而言，8月的就業報告和通脹數據會成為美聯儲在9月會議決策的依據。截至8月17日，CME的FED Watch預期美聯儲在9月加息50bps的概率為63.5%。

標普500指數 SPX500 —— 4小時圖

來源：CMC Markets

標普500指數在4300上方承壓回落，目前價格承壓於結構性的下降趨勢線。但4小時級別呈現震蕩上行趨勢。由於市場目前缺乏進一步的引導，或陷入短期的高位橫盤趨勢。

下方第一支撐位於趨勢線支撐處4200 – 4220附近，若價格失守該區域則尋找4100支撐。

美元兌人民幣 USD/CNH



美元兌人民幣周一大幅上行，突破6.8，日內最高觸及6.82。目前價格在6.8附近徘徊。若價格能在接下來的兩個交易日收陽，或可視為有效的突破上升三角形，價格或進一步嚮上延續。

美元兌人民幣 USD/CNH —— 日線圖

來源：CMC Markets

目前中美貨幣政策仍呈現分化，美聯儲當前貨幣政策仍處於加息周期，在通脹未出現實質性回落時，不具備轉嚮條件。

而中國由於7月社融數據錶現不佳，在周一下調MLF和公開市場逆回購利率10個基點，料LPR利率也將進一步下調，寬鬆的貨幣政策對人民幣或形成壓力。

因此，從基本面來看美元兌人民幣或將保持上行趨勢。

澳元兌紐元 AUD/NZD



新西蘭聯儲本周如市場預期再次加息50個基點，目前現金利率來到3%，新西蘭聯儲主席奧爾錶示，目前的住房貸款利率是可以承受的，國內通脹壓力仍然很大，將以更快的速度將現金利率上調至4%。目前的經濟強勁，足以應對利率上調。

此前有市場預期澳聯儲或將在9月的會議將加息幅度縮窄至25個基點，以應對可能出現的經濟下行風險。但澳大利亞7月失業率降至3.4%的歴史低點，因此9月加息50個基點或25個基點的概率或各佔一半。澳聯儲已經三次加息50個基點，由於貨幣政策對經濟的傳導具有一定的滯後性，澳聯儲或放緩步伐對經濟數據進行觀測。從兩國的貨幣政策的預期來看，新西蘭聯儲較澳聯儲更加鷹派。

澳元兌紐元 AUD/NZD —— 周線圖

來源：CMC Markets

澳紐在大周期級別仍處於震蕩趨勢，併在過去的兩周收陰，上方承壓於1.11 – 1.12。

周線級別MACD指標呈現高位的死叉，料後市面臨進一步的回落。

RSI指標在經歴超買後持續走低。

因此，澳紐或出現反轉趨勢，價格或進一步跌至1.08 – 1.083。若實現破位或進一步下探至1.06。



