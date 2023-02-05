一週展望：澳聯儲本週或繼續加息25個基點，中國1月居民信貸或有效改善，黃金2日大跌近100美金何去何從？

上週主要產品漲跌幅



來源：CMC Markets

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本週重要經濟事件和數據

澳聯儲利率決議 —— 週二

經濟學家預計澳聯儲將在周二將把現金利率上調25個基點至3.35%。去年12月，澳大利亞央行將利率上調25個基點，至3.1%，創10年來新高。這是澳聯儲幾個月來第八次加息，澳聯儲主席洛威警告稱，未來幾個月可能會進一步加息。

儘管考慮到澳大利亞脆弱的房地產市場，澳大利亞央行的謹慎是可以理解的，但小幅加息可能會使通脹變得更具粘性。事實上，最新數據顯示，澳大利亞第四季度總體CPI同比上漲至7.8%，高於第三季度的7.3%。澳聯儲可能不得不採取更大膽、更強硬的緊縮政策，以遏制不斷上漲的物價。

中國1月金融數據 —— 週四

自去年中國12月取消疫情封鎖政策後，在進入1月隨著大部分感染人群康復，生產和消費活動步入正軌後，市場預期居民信貸將呈現明顯起色，預計1月社會融資規模增量為53750億元，去年12月為13100億元；預計1月新增人民幣貸款為40000億元，去年12月為14000億元。 1月M2貨幣供應同比預計為11.6%，去年12月為11.8%。

中國1月CPI，PPI —— 週五

隨著1月感染高峰的退卻，經濟呈現明顯復甦態勢。最新的官方數據顯示，1月的製造業與非製造業PMI均出現超預期增長。疊加中國新年前的消費備貨需求，市場預計1月總體CPI同比上漲至2.3%，去年12月為1.8%；1月PPI預期同比下降0.4%，前值為-0.7%。

英國第四季度GDP —— 週五

在英國第三季度GDP下降0.3%之後，隨著英國多行業爆發罷工潮，許多經濟學家預計第四季度也會出現類似的收縮。這將使英國陷入技術性衰退。

根據英國國家統計局的數據，去年第三季度英國經濟出現收縮， 9月份GDP環比收縮0.8%。

但英國經濟在10月份出現反彈，環比增長0.5%。 11月，英國經濟環比進一步增長0.1%，打破了下降0.1%的預期，因為世界杯提振了英國服務業，英國服務業較10月增長0.2%。包括酒吧和其他食品飲料店在內的面向客戶的服務業增長了0.4%。

考慮到10月和11月的GDP正增長，英國有可能在第四季度勉強避免了GDP的大幅度收縮，然而，衰退可能是一觸即發。

英國預算責任辦公室表示，英國已經陷入衰退。英國央行在上週加息50個基點後，向市場警告稱英國經濟將在今年的第一個季度開始陷入長達五個季度的衰退。最近的零售數據表明，消費者支出暫時保持得不錯。即使英國經濟在第四季度擴張，增長也可能是疲軟的，2023年仍可能非常具有挑戰性。國際貨幣基金組織上週表示，預計英國今年的GDP將收縮0.6%。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：歐元區2月Sentix投資者信心指數

歐元區12月零售銷售

德國1月GDP環比



週二：澳聯儲利率決議

美國12月貿易帳



週三：日本12月貿易帳

美聯儲主席鮑威爾發表講話

加拿大央行央行行長麥克勒姆發表講話



週四：中國1月金融數據

美聯儲理事沃勒就美國經濟前景發表講話



週五：中國1月CPI、PPI

英國第四季度GDP

美國2月一年期通脹預期





本週重要產品關注

道瓊斯工業指數 DJI Cash—— 1小時圖

來源：CMC Markets（2月5日）

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上週五美國1月的就業報告表現超預期的強勁，失業率降低至3.4%，低於預期的3.6%，前值為3.5%。而非農新增就業為51.7萬人，遠超預期的18.5萬人，前值為22.3萬人。這體現出的一個事實是美國當前的勞動力市場仍然極度緊缺，在經歷了多次加息後並沒有使勞動力市場出現有效的降溫。非農數據或警告市場，通脹或根深蒂固，這可能使美聯儲主席鮑威爾在接下來的措辭更加謹慎。道瓊斯指數在周五表現反复，在數據公佈後盤前一度小幅跳水，在開盤後迅速拉升至34150附近，但在後半段再次跳水並收陰。從1小時圖上看，34150-34200受到明顯的拋壓，若價格不能有效突破上方阻力或再次陷入下行。

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（2月5日）

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現貨黃金連續2日大幅度下跌近100美金，幾乎回吐今年1月以來的大部分漲幅。我們在上週曾提醒投資者黃金或存在著明顯的調整風險。日線級別來上升趨勢已經遭到破壞，MACD指標出現高位死叉背離。在未出現明顯的企穩信號前不適宜繼續看多。價格目前來到了支撐1865附近，若再次失守將挑戰前期支撐1830。

美元指數 USDX —— 4小時圖

來源：CMC Markets（2月5日）

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我們在2月2日的文章中曾判斷美元指數在100上方將獲得反彈需求，有興趣的朋友可參考： 美股上演”V”反，黃金續創新高，美元跌跌不休。繼續上漲還是拐點將至。

4小時級別美元指數底部V反並突破阻力102，若有效突破103預計將進一步上至105.6。當前策略以逢低看多為主。

富時中國A50指數 —— 日線圖

來源：CMC Markets（2月5日）

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A50指數在上週五收陰並跌破重要的支撐13850。日線MACD形成死叉，本週在金融數據和CPI的預期利好下可能會呈現一定的修復，海外在本週並無重大經濟數據披露。需關注反彈能否回到重要支撐上方，若失敗價格恐陷入進一步回落。

在今年1月多家海外機構一致看好中國資產，媒體均發文宣揚中國經濟在2023年將強勢復甦，人民幣的走強表明外資一致看好。這裡需提防外資的捧殺，人民幣的走勢筆者傾向於是被動走強，即歐洲央行的鷹派政策以及日本央行的提高債券收益率區間促使美元走弱。但中國貨幣政策仍以寬鬆為主，後續利率仍有下調空間。經濟方面可能是強預期弱復甦的局面。



